Луческу: фол Кришито на Промесе развернул всё судейство в РФПЛ

После как всегда колоритного интервью Дзюбы представители СМИ на базе «Зенита» пообщались с главным тренером питерской команды.
— Все ли игроки готовы к матчу со «Спартаком»? – таким был первый вопрос, адресованный Луческу.
— Новосельцев — как обычно. Жирков тренируется только два дня. Ломбертс два дня не работал, плохо себя чувствовал и даже не приходил на базу. У Кержакова было недомогание, сегодня не работает в общей группе. Остальные все готовятся. Чернову позволили сыграть весь матч за «Зенит-2». Вчера восстанавливался, сейчас уже со всеми занимается. Плюс давно не тренируются с нами Рязанцев и Файзулин.
— Разговаривали с Шатовым по поводу его ситуации в клубе?
— По-моему, у нас нет никакого конфликта. Какой конфликт может быть между тренером и игроком? Я только здесь столкнулся с этим. Тренер сам принимает решение, кто играет, а кто нет. Он берёт ответственность на себя и сам отвечает за результат. Самое важное, чтобы у Шатова не было болевых ощущений и травм. Все игроки у нас примерно одного уровня. Сегодня играет один, завтра — другой. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Важно, чтобы все футболисты знали свою роль и профессионально подходили к работе.
Если наша команда не выиграет, то нужно будет признать, что это будет год «Спартака».
Что касается игры со «Спартаком», то она очень важна. Кто будет ментально выглядеть лучше, тот и будет иметь преимущество. Нужно показать характер, выиграть как можно больше единоборств. Здесь не найдёшь алиби. Кто выйдет на футбольное поле, должен досконально знать соперника. Эта игра может повернуть весь чемпионат в другое русло, если мы выиграем. Если не получится победить, «Зениту» будет сложно в чемпионской гонке.
— «Спартак» теоретически устраивает ничья. Будет ли он играть осторожно?
— Не думаю, что в таких матчах кто-то будет играть на ничью. Обороняясь или атакуя, соперники будут держать в уме только одно — победу.
— Если «Зенит» проиграет «Спартаку», то выпадет из чемпионской гонки?
— Да, естественно. Если наша команда не выиграет, то нужно будет признать, что это будет год «Спартака». Красно-белым много везло, они показывали хороший футбол, вытаскивали матчи на последних минутах.
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— Вас не отвлекают слухи о возможной отставке?
— Я нахожусь сейчас здесь на поле и приглашён, чтобы тренировать «Зенит». Беру ответственность перед каждой игрой. Нынешний результат не хуже того, что был год назад, хотя в нашей команде нет некоторых ведущих футболистов, игравших у нас год назад. Моя душа спокойна, потому что я делаю всё, чтобы игра команды была лучше и зрелищнее. Не всегда это получается, к сожалению. Для меня все эти разговоры не так важны. Для меня на первом месте матч со «Спартаком». Если будет решение об отставке, я приму его нормально. Хотя это будет печально.
— Уже 22 апреля вы будете играть на новом стадионе. Собираетесь проводить там тренировки?
— Собирались провести уже на этой неделе, но условия на новом стадионе не соответствовали проведению занятий.
Если будет решение об отставке — я приму его нормально. Хотя это будет печально.
— О чём говорили на командном собрании?
— К игре с соперником такого уровня надо готовиться. Мы разговаривали о «Спартаке» и его игре. Вспомнили первую игру, после которой мы вышли на первое место. И только глупый фол Кришито на Промесе развернул всё судейство российского чемпионата в другую сторону. Один лишь фол, к которому все прицепились. А потом были игры в Махачкале и Грозном, где мы теряли очки. Ещё очень сильно на нас повлиял гол в наши ворота от «Андерлехта» на последних минутах, но такое бывает. Нужно уметь адаптироваться не только к хорошим моментам, но и к плохим.
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