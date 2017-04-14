10 лучших матчей «Спартака» и «Зенита» в чемпионатах России

5 лучших матчей «Спартака»

30 апреля 2006 года. РФПЛ, 7-й тур. «Зенит» — «Спартак» — 1:4 Фото: РИА Новости

5 лучших матчей «Зенита»

11 августа 2012 года. РФПЛ, 4-й тур. «Зенит» — «Спартак» — 5:0 Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Возглавив «Зенит» в 1995-м, Павел Садырин прямо заявил, что его цель — вернуть питерскую команду в высший дивизион, чтобы обыграть там «Спартак». Своего тренер добился очень быстро, в первом же матче победив принципиальных соперников. А вот во втором круге повторить достижение не удалось: «Спартак» был сверхмотивирован, потому что только победа оставляла им шансы на чемпионство. На быстрый гол Данилова красно-белые ответили выстрелами Тихонова и Титова, завоевав право на «золотой» матч с «Аланией», а впоследствии и очередное чемпионство.Несмотря на то что 2002 год для обеих команд был неудачным, в июле «Спартак» и «Зенит» выдали лучший матч года. В первом тайме зрители на стадионе «Динамо» увидели только гол Кержакова, зато после перерыва — сразу 6 мячей. И всё-таки оборона петербуржцев оказалась слабее спартаковской — победу команде Романцева принёс молодой талант Дмитрий Сычёв.Пожалуй, самый яркий матч «Спартак» при Владимире Федотове провёл именно на «Петровском». Несмотря на автогол Ковальчука, спартаковцы уверенно победили «Зенит»: Павлюченко сравнял счёт с пенальти, а затем на поле солировал серб Пьянович, оформивший дубль.После тяжёлого переходного сезона «Зенит» уже готовился праздновать чемпионство на «Петровском», но победу рвущемуся в ЛЧ «Спартаку» отдавать не собирался. Тогда ещё зенитовец Роман Широков написал в «Твиттере»: «Нам будут вручать золотые медали. А «Спартак» будет рад. Увидит блеск золотых медалей, которых давно не видел».По ходу матча спартаковцам приходилось отыгрываться дважды — сначала после выстрела Кержакова в первом тайме, затем после реализованного Семаком пенальти в конце второго. Тогда победу «Спартаку» принесли Эменике и Кариока — первый, вонзив мяч в ворота Малафеева, по мнению судьи, показал неприличный жест и сразу удалился, а второй оказался первым на добивании после контратаки.Свою карьеру в «Спартаке» Юра Мовсисян начинал очень удачно, и матч с «Зенитом» стал лучшим в московской карьере армянского форварда. После того как Халк не смог забить Реброву пенальти, Мовсисян три раза подряд огорчил Малафеева и принёс москвичам самую яркую победу над «Зенитом» за последние четыре года.Первую победу над «Спартаком» на «Петровском» петербуржцы одержали в 1998-м, ещё при Бышовце. Тогда от скромной команды из Петербурга никто победы над чемпионами и не ждал, тем более после гола Илья Цымбаларя. Тем не менее «Зенит» смог собраться: «эквалайзер» оформил Герасимов, а победный гол забил Куртиян с пенальти.Молодая команда Властимила Петржелы в мае 2004-го просто уничтожила «Спартак» в Черкизово. Юные Кержаков и Аршавин и опытный Спивак забили в ворота Войцеха Ковалевского невероятно красивые голы. Питерцы не позволили забить москвичам даже гол престижа: вернувшийся после тяжёлой травмы Малафеев спокойно отбил пенальти Петковича в конце второго тайма.Крупнейший разгром в истории дерби двух столиц произошёл в 2012-м — это было первым поражением Эмери в России. Удаление Макгиди, не забитый Билялетдиновым пенальти — у «Спартака» в тот день не получалось ничего. Зато «Зенит» при Спаллетти на старте чемпионата был неостановим: забил и молодой Канунников, и экс-спартаковец Быстров, и будущий красно-белый Широков, и даже Файзулин.Спустя три месяца после самого крупного разгрома «Спартак» и «Зенит» встретились ещё раз. За это время из московского клуба уволили Унаи Эмери, а в «Зенит» приехали самые дорогие легионеры в истории — Витсель и Халк. Новички провели свой первый матч против «Спартака» сверхудачно: первый отметился дублем, второй — потрясающим выстрелом издалека.За несколько туров до конца прошлогоднего чемпионата «Зенит» не терял надежды на чемпионство и катком проезжал по конкурентам. Тем не менее команда Аленичева заставила понервничать Виллаш-Боаша, дважды выходя вперёд благодаря голам Попова и Глушакова. Во втором тайме петербуржцы полностью переиграли «Спартак» — четыре гола на счету Халка, Дзюбы, Маурисио и Гарсии. Тем не менее в мае «Зенит» даже не попал в Лигу чемпионов, оставшись позади чемпионского ЦСКА и «Ростова» Бердыева.