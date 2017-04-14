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175 лет назад 2016
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«Спартак» — «Зенит»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

10 лучших матчей «Спартака» и «Зенита» в чемпионатах России

Самые захватывающие и яркие дерби двух столиц в чемпионатах России — с 1996 года до наших дней.
14 апреля 2017, пятница. 17:30. Футбол
>>> «Спартак» — «Зенит»: кто «народнее»?

5 лучших матчей «Спартака»


3 ноября 1996 года. Чемпионат России, 34-й тур
«Зенит» — «Спартак» — 1:2 (Данилов, 3 – Тихонов, 30, Титов, 73)

Возглавив «Зенит» в 1995-м, Павел Садырин прямо заявил, что его цель — вернуть питерскую команду в высший дивизион, чтобы обыграть там «Спартак». Своего тренер добился очень быстро, в первом же матче победив принципиальных соперников. А вот во втором круге повторить достижение не удалось: «Спартак» был сверхмотивирован, потому что только победа оставляла им шансы на чемпионство. На быстрый гол Данилова красно-белые ответили выстрелами Тихонова и Титова, завоевав право на «золотой» матч с «Аланией», а впоследствии и очередное чемпионство.

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10 июля 2002 года. РФПЛ, 14-й тур
«Спартак» — «Зенит» — 4:3 (Бесчастных, 51 — с пенальти, 58, Кебе, 64, Сычёв, 69 — Кержаков, 5, 60, Аршавин, 47)

Несмотря на то что 2002 год для обеих команд был неудачным, в июле «Спартак» и «Зенит» выдали лучший матч года. В первом тайме зрители на стадионе «Динамо» увидели только гол Кержакова, зато после перерыва — сразу 6 мячей. И всё-таки оборона петербуржцев оказалась слабее спартаковской — победу команде Романцева принёс молодой талант Дмитрий Сычёв.

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30 апреля 2006 года. РФПЛ, 7-й тур
«Зенит» — «Спартак» — 1:4 (Ковальчук, 3 — автогол — Павлюченко, 35, Пьянович, 46, 73, Баженов, 75)

Пожалуй, самый яркий матч «Спартак» при Владимире Федотове провёл именно на «Петровском». Несмотря на автогол Ковальчука, спартаковцы уверенно победили «Зенит»: Павлюченко сравнял счёт с пенальти, а затем на поле солировал серб Пьянович, оформивший дубль.
30 апреля 2006 года. РФПЛ, 7-й тур. «Зенит» — «Спартак» — 1:4

30 апреля 2006 года. РФПЛ, 7-й тур. «Зенит» — «Спартак» — 1:4

Фото: РИА Новости
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6 мая 2012 года. РФПЛ, 43-й тур
«Зенит» — «Спартак» — 2:3 (Кержаков, 23, Семак, 82 — с пенальти — Билялетдинов, 70, Эменике, 84, Кариока, 89)

После тяжёлого переходного сезона «Зенит» уже готовился праздновать чемпионство на «Петровском», но победу рвущемуся в ЛЧ «Спартаку» отдавать не собирался. Тогда ещё зенитовец Роман Широков написал в «Твиттере»: «Нам будут вручать золотые медали. А «Спартак» будет рад. Увидит блеск золотых медалей, которых давно не видел».

По ходу матча спартаковцам приходилось отыгрываться дважды — сначала после выстрела Кержакова в первом тайме, затем после реализованного Семаком пенальти в конце второго. Тогда победу «Спартаку» принесли Эменике и Кариока — первый, вонзив мяч в ворота Малафеева, по мнению судьи, показал неприличный жест и сразу удалился, а второй оказался первым на добивании после контратаки.

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Россия - Премьер-Лига. 43-й тур
06 мая 2012, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 3
Спартак
Москва
1:0 – Кержаков – 23, 1:1 – Билялетдинов – 69, 2:1 – Семак – 82 (пен), 2:2 – Эменике – 84, 2:3 – Кариока – 89
Удаления: нет – Эменике, 85

10 ноября 2013 года. РФПЛ, 16-й тур
«Спартак» — «Зенит» — 4:2 (Мовсисян, 33, 44, 48, Глушаков, 83 — Кержаков, 6, Халк, 64)

Свою карьеру в «Спартаке» Юра Мовсисян начинал очень удачно, и матч с «Зенитом» стал лучшим в московской карьере армянского форварда. После того как Халк не смог забить Реброву пенальти, Мовсисян три раза подряд огорчил Малафеева и принёс москвичам самую яркую победу над «Зенитом» за последние четыре года.

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5 лучших матчей «Зенита»


28 марта 1998 года. Чемпионат России, 1-й тур
«Зенит» — «Спартак» — 2:1 (Герасимец, 32, Куртиян, 70 — с пенальти — Цымбаларь, 6)

Первую победу над «Спартаком» на «Петровском» петербуржцы одержали в 1998-м, ещё при Бышовце. Тогда от скромной команды из Петербурга никто победы над чемпионами и не ждал, тем более после гола Илья Цымбаларя. Тем не менее «Зенит» смог собраться: «эквалайзер» оформил Герасимов, а победный гол забил Куртиян с пенальти.

ВИДЕО

1 мая 2004 года. РФПЛ, 9-й тур
«Спартак» — «Зенит» — 0:3 (Кержаков, 37, Спивак, 49, Аршавин, 60)

Молодая команда Властимила Петржелы в мае 2004-го просто уничтожила «Спартак» в Черкизово. Юные Кержаков и Аршавин и опытный Спивак забили в ворота Войцеха Ковалевского невероятно красивые голы. Питерцы не позволили забить москвичам даже гол престижа: вернувшийся после тяжёлой травмы Малафеев спокойно отбил пенальти Петковича в конце второго тайма.

ВИДЕО

11 августа 2012 года. РФПЛ, 4-й тур
«Зенит» — «Спартак» — 5:0 (Канунников, 15, Быстров, 52, Широков, 61, Файзулин, 67, 88)

Крупнейший разгром в истории дерби двух столиц произошёл в 2012-м — это было первым поражением Эмери в России. Удаление Макгиди, не забитый Билялетдиновым пенальти — у «Спартака» в тот день не получалось ничего. Зато «Зенит» при Спаллетти на старте чемпионата был неостановим: забил и молодой Канунников, и экс-спартаковец Быстров, и будущий красно-белый Широков, и даже Файзулин.
11 августа 2012 года. РФПЛ, 4-й тур. «Зенит» — «Спартак» — 5:0

11 августа 2012 года. РФПЛ, 4-й тур. «Зенит» — «Спартак» — 5:0

Фото: Елена Разина, "Чемпионат"
ВИДЕО
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
11 августа 2012, суббота. 13:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
5 : 0
Спартак
Москва
1:0 – Канунников – 15, 2:0 – Быстров – 52, 3:0 – Широков – 61, 4:0 – Файзулин – 67, 5:0 – Файзулин – 88
Удаления: нет – Макгиди, 63

30 ноября 2012 года. РФПЛ, 18-й тур
«Спартак» — «Зенит» — 2:4 (Дзюба, 26, Эменике, 82 – Халк, 21, Витсель, 41, 71, Широков, 78)

Спустя три месяца после самого крупного разгрома «Спартак» и «Зенит» встретились ещё раз. За это время из московского клуба уволили Унаи Эмери, а в «Зенит» приехали самые дорогие легионеры в истории — Витсель и Халк. Новички провели свой первый матч против «Спартака» сверхудачно: первый отметился дублем, второй — потрясающим выстрелом издалека.

ВИДЕО
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
30 ноября 2012, пятница. 20:30 МСК
Спартак
Москва
2 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Халк – 21, 1:1 – Дзюба – 26, 1:2 – Витсель – 41, 1:3 – Витсель – 71, 1:4 – Широков – 78, 2:4 – Эменике – 81
Удаления: Пареха, 69, Инсаурральде, 90+3 – нет

16 апреля 2016 года. РФПЛ, 24-й тур
«Зенит» — «Спартак» — 5:2 (Витсель, 15, Халк, 46, Дзюба, 65, Маурисио, 73, Гарсия, 87 — Попов, 10, Глушаков, 21)

За несколько туров до конца прошлогоднего чемпионата «Зенит» не терял надежды на чемпионство и катком проезжал по конкурентам. Тем не менее команда Аленичева заставила понервничать Виллаш-Боаша, дважды выходя вперёд благодаря голам Попова и Глушакова. Во втором тайме петербуржцы полностью переиграли «Спартак» — четыре гола на счету Халка, Дзюбы, Маурисио и Гарсии. Тем не менее в мае «Зенит» даже не попал в Лигу чемпионов, оставшись позади чемпионского ЦСКА и «Ростова» Бердыева.

ВИДЕО
Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
16 апреля 2016, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
5 : 2
Спартак
Москва
0:1 – Попов – 10, 1:1 – Витсель – 15, 1:2 – Глушаков – 21, 2:2 – Халк – 46, 3:2 – Дзюба – 65, 4:2 – Маурисио – 73, 5:2 – Гарсия – 87
Удаления: нет – Макеев, 78

«Все СМИ болеют за «Спартак». Как Дзюба зажёг на базе «Зенита»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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