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175 лет назад 2016
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«Спартак» — «Зенит» — это война?
Фото: РИА Новости
Текст: Владислав Гринчик

Вопрос дня. «Спартак» — «Зенит» — это война?

Полузащитник «Спартака» Зобнин сравнил предстоящий матч с «Зенитом» с войной. Разделяют ли его настрой эксперты и читатели?
14 апреля 2017, пятница. 19:15. Футбол
Молодой по годам, но стремительно зреющий на поле полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью перед матчем с «Зенитом» сравнил грядущую игру с войной. Резкое заявление имеет под собой все основания: тут и встреча прямых конкурентов в гонке за золото РФПЛ, и резонансная игра команд в первом круге чемпионата, шлейф от которой до сих пор тянется практически в каждом интервью Мирчи Луческу. Конечно, нельзя обойти стороной и отношения главного бомбардира питерцев Артёма Дзюбы с московской публикой. В конце концов, спортивное противостояние Москвы и Санкт-Петербурга всегда будет будоражить умы даже самых искушённых болельщиков. Тем не менее насчёт «войны» есть и другие мнения как со стороны экспертов, так и со стороны болельщиков. С радостью делимся ими с вами в традиционной рубрике «Чемпионата».
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Андрей Пятницкий, бывший полузащитник «Спартака»:
— Наверное, Зобнин не совсем отдавал себе отчёт в сказанном. Скорее всего, Роман подразумевал не войну, а жёсткую мужскую борьбу. Понятно, что это главная игра сезона и страсти буду максимально накалены. Хотелось бы только, чтобы это были исключительно футбольные страсти, а не хамство.

Мигел Данни, полузащитник и капитан «Зенита»:
— Для нас это тоже война. «Спартак» – принципиальный соперник для «Зенита», а сама игра очень важна с точки зрения борьбы за золото. Постараемся любыми способами завоевать три очка. Я не считаю «Спартак» фаворитом нашей встречи, несмотря на то что эта команда сейчас занимает первое место.

Валерий Шмаров, бывший нападающий «Спартака»:
— Какая война? Кто с кем воюет? Была бы решающая игра, можно было бы назвать её войной. Матч может лишить «Зенит» шансов в борьбе за чемпионство, но впереди ещё много игр, где «Спартаку» будет тяжело. А Дзюба пусть сначала забьёт, а потом решает, будет ли праздновать.

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Валерий Газзаев, заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ:
— В таком противостоянии футболисты должны проявить себя как настоящие воины, а не только как хорошо выученные тактически и технически мастера. Это требует особого боевого настроя. Но за уровень игры в решающих матчах отвечают не только команды, но и судьи. Работа арбитров также должна быть на самом высоком уровне, чтобы после матча «Спартак» — «Зенит» не было привычных в последнее время разговоров о судейских ошибках.

Артём Дзюба, нападающий «Зенита»:
— Для нас это последний шанс как-то попытаться догнать соперника и немножко сбить его с положительного результата. Вся команда в предвкушении, уже ощущаем мандраж. Поскорее бы начался этот матч, мы ждём битву. А лично для меня это особенный матч. Главное — подойти во всеоружии. На первый план должен выйти футбол, битва двух столиц. Просто общий посыл, что «Зенит» жалуется, а «Спартак» нет, звучит смешно. Все СМИ сейчас болеют за команду Карреры, фон огромный. Пусть победит сильнейший, и надеюсь, что это будем мы.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:
— Матч за золото для обеих команд. Кто является более опытным «полководцем»? По крайне мере, «Спартак» Карреры не шарахается так, как «Зенит» Луческу. Вряд ли Дзюба возьмёт на себя роль диверсанта в этом матче.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— Если команды сойдутся на войну, мне кажется, мы увидим не зрелище, а побоище. Сейчас соперники ощущают повышенную мотивацию.Думаю, сказанное Зобниным говорило о значении этого матча и о том, что в «Спартаке» это присуще тренеру — называть их не футболистами, а воинами. Что касается последних матчей, не могу сказать, что будет осада, закрытая игра. Сегодняшний «Спартак» нацелен на атаку. Объективно весенние матчи «Спартака» наиболее зрелищные.Что касается «Зенита», то у него есть проблемы внутри и вокруг команды. Качество игры, конечно, оставляет желать лучшего. Это как результат того места, на котором находится «Зенит» — не в лидирующей позиции.

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Валерий Кечинов, бывший полузащитник «Спартака»:
— Согласен с Зобниным: матч «Спартака» и «Зенита» – это однозначно война. Если красно-белые побеждают в этом матче, «Зенит» выбывает из чемпионской гонки, а «Спартак» на 80% станет чемпионом. Исключено, что «Спартак» может выйти недонастроенным: команда почувствовала вкус побед.

Наше мнение


Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:
— Мне не нравится слово «война» вне зависимости от контекста – слишком много её, невыдуманной и страшной, стало вокруг. Теперь она тянет свои мерзкие костлявые пальцы к футболу. Сегодня, когда в разных точках планеты гибнут реальные, а не виртуальные люди, когда Интернет превратился в средоточие ненависти, жонглировать такими словечками мне кажется особенно легкомысленно и цинично. Футбол – это игра. Искусство. Радость. Уважаемые «Спартак» и «Зенит», не забудьте, пожалуйста, об этом, выходя на поле.

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Мнение читателей


borisovich69:
— Для ленинграда это традиция. Мне ещё отец в 1980 году сказал, что «Спартак» – наш самый принципиальный противник. У кого-то традиция в баню в Новый год ходить, у кого-то – соперничество со «Спартаком». Наши традиции – это наши дела, позвольте нам самим их выбирать. Но сколько спартачей приезжают на матч с «Зенитом» и говорят, что к «Зениту» они неравнодушны?

thespecial-one:
— Так уж вышло, что «Зенит» с ЦСКА особенно бурных эмоций друг к другу не испытывают, там был холодный расчёт. Чего нельзя сказать о «Зените» и «Спартаке» — с определённой поры отчего-то питерский клуб избрал врагом номер один для себя именно «Спартак». И здесь, наверное, страсти будет поболе.

allasi:
— И не только в спортивном смысле. Ментальная война. Луческу, под которым качается стул, завалившие чемпионскую гонку озлобленные неудачники, погрязшие в склоках, питерский дух, витающий над «Крестовским». У зла будет последний шанс остановить красно-белый свет! И оно из кожи своей полезет, шипя…

pahan2k:
— Зачем так нагнетать-то? Война вон в Северной Корее намечается. А тут встреча лидеров РФПЛ. Англичашки с турками пусть воюют, а у нас давайте шоу устроим просто. Чтоб люди не пострадали и все остались довольны. Дебилов везде хватает, так вы уж постарайтесь ими не быть.

ontoshko:
— Не надо нам войны, в воскресенье Пасха Христова… Просто достойно победите «Зенит». Хотя мне приснилось, что будет ничья — 1:1))
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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