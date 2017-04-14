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175 лет назад 2016
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«Спартак» — «Зенит», «Челси» — «МЮ», «Интер» — «Милан» смотреть онлайн
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

Китайское дерби в Милане. 6 матчей уик-энда, которые нельзя пропустить

Что посмотреть на неделе, кроме дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом»? Собрали ещё пять лучших матчей.
14 апреля 2017, пятница. 21:00. Футбол
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«Интер» — «Милан»


15 апреля, 13:30
Прогноз: 2:2

Даже если вы не любите итальянский футбол, миланское дерби — это матч, который обязательно стоит смотреть. Куча голов, сумасшедшие фанаты на трибунах, драматические удаления — всё это о матче «Интера» и «Милана». Тем более в красно-чёрной половине Милана начинается новая эпоха без Берлускони: клуб купили китайцы. Игра с принципиальнейшим соперником — красивая вывеска для начала новой истории. Тем более что ещё раньше китайским стал и «Интер». Владелец нерадзурри — Suning Holdings Group из Поднебесной, президент клуба – индонезиец. Вот такой интернационал теперь задаёт тон в миланском футболе. А местное дерби уже успели в шутку окрестить китайским.

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ЦСКА — «Ростов»


15 апреля, 14:30
Прогноз: 1:0

Разогрев к главному, воскресному матчу тура РФПЛ — это матч теневого фаворита лиги ЦСКА и главного европейского триумфатора «Ростова». Зрители «ВЭБ-Арены» наверняка не увидят много голов — и Гончаренко, и Бердыев строят игру от обороны, зато будет много борьбы и тактических перестроений. «Ростов» уже четыре игры в РФПЛ не пропускает и не забивает — в Москве эта нулевая серия точно прервётся.

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«Байер» — «Бавария»


15 апреля, 19:30
Прогноз: 0:3

Карло Анчелотти в Мюнхене получил обидную оплеуху от своего ученика и теперь отыграется в Бундеслиге на «Байере». Команда из Леверкузена не слишком удачно выступает в этом сезоне, но на матч с лидером лиги настроится по-особенному. В общем, будет много, очень много голов — как и обычно в чемпионате Германии.

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«Барселона» — «Реал Сосьедад»


15 апреля, 21:45
Прогноз: 3:1

«Барса» в ещё более печальном положении: после неожиданного поражения от «Малаги» и дисквалификации Неймара шансов на чемпионство в Примере почти не осталось. В Лиге чемпионов снова разгром в первом матче на выезде — на этот раз против «Юве». Чтобы доказать самим себе и окружающим, что спасти сезон ещё можно, команде Лучо обязательно нужно обыгрывать басков. Получится?

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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»


16 апреля, 18:00
Прогноз: 2:1

Жозе Моуринью принимает свою бывшую команду в своём новом доме, на «Олд Траффорд». Сам португалец, конечно, на чемпионство в Англии уже не претендует, зато имеет возможность помочь «Тоттенхэму», «Ливерпулю» или «Сити» догнать команду Антонио Конте. Тем более итальянский тренер совсем недавно нанёс Моуринью безумно обидное поражение в Кубке Англии. Месть уже совсем близко.

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«Спартак» — «Зенит»


16 апреля, 20:00
Прогноз: 2:3

Уик-энд завершается главным матчем сезона РФПЛ. Вместе «Спартак» и «Зенит» регулярно выдают суперрезультативный футбол, и это воскресенье вряд ли станет исключением, несмотря на то что на кону стоит золото чемпионата России.

«Спартак» — «Зенит»: кто «народнее»?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 21
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Бавария Байер Интер Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА Реал Сосьедад ФК Барселона ФК Зенит ФК Милан ФК Ростов ФК Спартак Челси
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