Китайское дерби в Милане. 6 матчей уик-энда, которые нельзя пропустить

«Интер» — «Милан»

ЦСКА — «Ростов»

«Байер» — «Бавария»

«Барселона» — «Реал Сосьедад»

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»

«Спартак» — «Зенит»

Даже если вы не любите итальянский футбол, миланское дерби — это матч, который обязательно стоит смотреть. Куча голов, сумасшедшие фанаты на трибунах, драматические удаления — всё это о матче «Интера» и «Милана». Тем более в красно-чёрной половине Милана начинается новая эпоха без Берлускони: клуб купили китайцы. Игра с принципиальнейшим соперником — красивая вывеска для начала новой истории. Тем более что ещё раньше китайским стал и «Интер». Владелец нерадзурри — Suning Holdings Group из Поднебесной, президент клуба – индонезиец. Вот такой интернационал теперь задаёт тон в миланском футболе. А местное дерби уже успели в шутку окрестить китайским.Разогрев к главному, воскресному матчу тура РФПЛ — это матч теневого фаворита лиги ЦСКА и главного европейского триумфатора «Ростова». Зрители «ВЭБ-Арены» наверняка не увидят много голов — и Гончаренко, и Бердыев строят игру от обороны, зато будет много борьбы и тактических перестроений. «Ростов» уже четыре игры в РФПЛ не пропускает и не забивает — в Москве эта нулевая серия точно прервётся.Карло Анчелотти в Мюнхене получил обидную оплеуху от своего ученика и теперь отыграется в Бундеслиге на «Байере». Команда из Леверкузена не слишком удачно выступает в этом сезоне, но на матч с лидером лиги настроится по-особенному. В общем, будет много, очень много голов — как и обычно в чемпионате Германии.«Барса» в ещё более печальном положении: после неожиданного поражения от «Малаги» и дисквалификации Неймара шансов на чемпионство в Примере почти не осталось. В Лиге чемпионов снова разгром в первом матче на выезде — на этот раз против «Юве». Чтобы доказать самим себе и окружающим, что спасти сезон ещё можно, команде Лучо обязательно нужно обыгрывать басков. Получится?Жозе Моуринью принимает свою бывшую команду в своём новом доме, на «Олд Траффорд». Сам португалец, конечно, на чемпионство в Англии уже не претендует, зато имеет возможность помочь «Тоттенхэму», «Ливерпулю» или «Сити» догнать команду Антонио Конте. Тем более итальянский тренер совсем недавно нанёс Моуринью безумно обидное поражение в Кубке Англии. Месть уже совсем близко.Уик-энд завершается главным матчем сезона РФПЛ. Вместе «Спартак» и «Зенит» регулярно выдают суперрезультативный футбол, и это воскресенье вряд ли станет исключением, несмотря на то что на кону стоит золото чемпионата России.