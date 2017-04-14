Карлес Пуйоль: не собираюсь становиться тренером

Я обязательно приеду на Кубок конфедераций, может быть, тогда будет возможность изучить Россию получше.

Когда я закончил карьеру, меня звали в несколько команд помощником тренера. Я признателен за все предложения, но не хочу этим заниматься.

вновь посетил Москву. Здесь каталонец по приглашению Альфа-Банка, официального банка чемпионата мира — 2018 и Кубка конфедераций — 2017, представил трофеи этих турниров. «Чемпионату» удалось взять эксклюзивное интервью у футболиста.— Я не говорю по-русски, поэтому записи публикуют мои помощники. Но я сам выбираю, что публиковать и когда. Так что, можно сказать, я сам и веду.— Да, даже меньше. К сожалению, визит был коротким: всего два дня на Москву и Санкт-Петербург. И сейчас приехал ненадолго. Не удаётся познакомиться со страной так хорошо, как хотелось бы. Я обязательно приеду на Кубок конфедераций, может быть, тогда будет возможность изучить её получше.— Очень. После завершения карьеры это стало проще, и я стараюсь путешествовать как можно чаще. Участвую в международных проектах.— Нет. У меня полно дел с тех пор, как мы с Иваном де ла Пеньей открыли фирму, которая представляет интересы молодых футболистов. Так что я занят: делюсь опытом. ().— Когда я закончил карьеру, меня звали в несколько команд помощником тренера. Я признателен за все предложения, но не хочу этим заниматься.— У «Барселоны» отличное руководство. Да и тренер. Мне нравится, как работает Луис Энрике, жаль, что он решил уйти. Лучший тренер для такой команды. В этом сезоне у них трудности, но «Барселона» всё ещё может закончить сезон с трофеями. Тренер ищет новые варианты, они стали играть с тремя защитниками.— Матьё очень качественный защитник, мне кажется, к нему следует относиться с большим уважением. Он играет в пас не хуже других защитников «Барселоны».— Не знаю, кого бы я выбрал. Рад, что это не моя обязанность – выбирать нового тренера. Повторюсь, мне нравится, как работает Энрике.— Нет. Мы говорим об этом, о каких-то проблемах только из-за поражения от «Ювентуса». Так же все говорили после поражения от «ПСЖ», а уже после ответного матча все были счастливы.— Шансы есть всегда.