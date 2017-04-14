Карлес Пуйоль: не собираюсь становиться тренером

Карлес Пуйоль вновь посетил Москву. Здесь каталонец по приглашению Альфа-Банка, официального банка чемпионата мира — 2018 и Кубка конфедераций — 2017, представил трофеи этих турниров. «Чемпионату» удалось взять эксклюзивное интервью у футболиста.
— Вы недавно завели аккаунт «ВКонтакте». Кто его ведёт?
— Я не говорю по-русски, поэтому записи публикуют мои помощники. Но я сам выбираю, что публиковать и когда. Так что, можно сказать, я сам и веду.
— Вы недавно были в России, полтора месяца назад?
— Да, даже меньше. К сожалению, визит был коротким: всего два дня на Москву и Санкт-Петербург. И сейчас приехал ненадолго. Не удаётся познакомиться со страной так хорошо, как хотелось бы. Я обязательно приеду на Кубок конфедераций, может быть, тогда будет возможность изучить её получше.
— Много путешествуете?
— Очень. После завершения карьеры это стало проще, и я стараюсь путешествовать как можно чаще. Участвую в международных проектах.
— А не хотели бы стать тренером?
— Нет. У меня полно дел с тех пор, как мы с Иваном де ла Пеньей открыли фирму, которая представляет интересы молодых футболистов. Так что я занят: делюсь опытом. (По нашим данным, одним из клиентов фирмы является защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра. — Прим. «Чемпионата»).
— А предложения от каких-то команд были?
— Когда я закончил карьеру, меня звали в несколько команд помощником тренера. Я признателен за все предложения, но не хочу этим заниматься.
Я обязательно приеду на Кубок конфедераций, может быть, тогда будет возможность изучить Россию получше.
— Даже если это будет «Барселона»?
— У «Барселоны» отличное руководство. Да и тренер. Мне нравится, как работает Луис Энрике, жаль, что он решил уйти. Лучший тренер для такой команды. В этом сезоне у них трудности, но «Барселона» всё ещё может закончить сезон с трофеями. Тренер ищет новые варианты, они стали играть с тремя защитниками.
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— Но проблемы остались — с теми же защитниками. Атаки начинает Жереми Матьё, у которого не лучший первый пас в мире. И этим пользуются соперники.
— Матьё очень качественный защитник, мне кажется, к нему следует относиться с большим уважением. Он играет в пас не хуже других защитников «Барселоны».
— Преемниками Энрике называют многих, от Хорхе Сампаоли до Хуана Унсуэ. Кого бы вам хотелось видеть во главе команды?
— Не знаю, кого бы я выбрал. Рад, что это не моя обязанность – выбирать нового тренера. Повторюсь, мне нравится, как работает Энрике.
Когда я закончил карьеру, меня звали в несколько команд помощником тренера. Я признателен за все предложения, но не хочу этим заниматься.
— Вам не кажется, что он и команда немного устали друг от друга?
— Нет. Мы говорим об этом, о каких-то проблемах только из-за поражения от «Ювентуса». Так же все говорили после поражения от «ПСЖ», а уже после ответного матча все были счастливы.
— Верите, что это может повториться?
— Шансы есть всегда.
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Альфа-Банк — официальный банк чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018™ и Кубка конфедераций ФИФА — 2017. В качестве официального регионального спонсора Альфа-Банк получил эксклюзивное право предлагать банковские услуги миллионам футбольных болельщиков со всего мира. Разрабатывает целый ряд банковских продуктов, объединённых единой тематикой, для своих действующих и потенциальных клиентов, а также оказывает ФИФА поддержку в рамках билетных проектов с целью предоставить болельщикам новый уровень сервиса и незабываемые впечатления.