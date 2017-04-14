Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Карлес Пуйоль
Текст: «Чемпионат»

Карлес Пуйоль: не собираюсь становиться тренером

Легендарный экс-футболист «Барселоны» побывал в Москве с коротким визитом, но успел ответить на несколько вопросов «Чемпионата».
14 апреля 2017, пятница. 22:30. Футбол
«Альфа-Банк» презентовал трофеи Кубка конфедераций и чемпионата мира

Карлес Пуйоль вновь посетил Москву. Здесь каталонец по приглашению Альфа-Банка, официального банка чемпионата мира — 2018 и Кубка конфедераций — 2017, представил трофеи этих турниров. «Чемпионату» удалось взять эксклюзивное интервью у футболиста.

— Вы недавно завели аккаунт «ВКонтакте». Кто его ведёт?
— Я не говорю по-русски, поэтому записи публикуют мои помощники. Но я сам выбираю, что публиковать и когда. Так что, можно сказать, я сам и веду.

— Вы недавно были в России, полтора месяца назад?
— Да, даже меньше. К сожалению, визит был коротким: всего два дня на Москву и Санкт-Петербург. И сейчас приехал ненадолго. Не удаётся познакомиться со страной так хорошо, как хотелось бы. Я обязательно приеду на Кубок конфедераций, может быть, тогда будет возможность изучить её получше.

— Много путешествуете?
— Очень. После завершения карьеры это стало проще, и я стараюсь путешествовать как можно чаще. Участвую в международных проектах.

— А не хотели бы стать тренером?
— Нет. У меня полно дел с тех пор, как мы с Иваном де ла Пеньей открыли фирму, которая представляет интересы молодых футболистов. Так что я занят: делюсь опытом. (По нашим данным, одним из клиентов фирмы является защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра. — Прим. «Чемпионата»).

— А предложения от каких-то команд были?
— Когда я закончил карьеру, меня звали в несколько команд помощником тренера. Я признателен за все предложения, но не хочу этим заниматься.
Я обязательно приеду на Кубок конфедераций, может быть, тогда будет возможность изучить Россию получше.

— Даже если это будет «Барселона»?
— У «Барселоны» отличное руководство. Да и тренер. Мне нравится, как работает Луис Энрике, жаль, что он решил уйти. Лучший тренер для такой команды. В этом сезоне у них трудности, но «Барселона» всё ещё может закончить сезон с трофеями. Тренер ищет новые варианты, они стали играть с тремя защитниками.

Шаг к новой жизни. Что будет с «Барселоной» после ухода Энрике

— Но проблемы остались — с теми же защитниками. Атаки начинает Жереми Матьё, у которого не лучший первый пас в мире. И этим пользуются соперники.
— Матьё очень качественный защитник, мне кажется, к нему следует относиться с большим уважением. Он играет в пас не хуже других защитников «Барселоны».

— Преемниками Энрике называют многих, от Хорхе Сампаоли до Хуана Унсуэ. Кого бы вам хотелось видеть во главе команды?
— Не знаю, кого бы я выбрал. Рад, что это не моя обязанность – выбирать нового тренера. Повторюсь, мне нравится, как работает Энрике.
Когда я закончил карьеру, меня звали в несколько команд помощником тренера. Я признателен за все предложения, но не хочу этим заниматься.

— Вам не кажется, что он и команда немного устали друг от друга?
— Нет. Мы говорим об этом, о каких-то проблемах только из-за поражения от «Ювентуса». Так же все говорили после поражения от «ПСЖ», а уже после ответного матча все были счастливы.

— Верите, что это может повториться?
— Шансы есть всегда.

Луис Энрике: «Барселона» попробует сделать то же, что и с «ПСЖ»

***
Альфа-Банк — официальный банк чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018™ и Кубка конфедераций ФИФА — 2017. В качестве официального регионального спонсора Альфа-Банк получил эксклюзивное право предлагать банковские услуги миллионам футбольных болельщиков со всего мира. Разрабатывает целый ряд банковских продуктов, объединённых единой тематикой, для своих действующих и потенциальных клиентов, а также оказывает ФИФА поддержку в рамках билетных проектов с целью предоставить болельщикам новый уровень сервиса и незабываемые впечатления.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Карлес Пуйоль
Новости. Футбол
14 апреля 2017, пятница
22:29 Рамос: когда всё спокойно и тихо, Пике любит создать нервную обстановку
22:27 Геркус: стадион «Локомотив» должен быть окрашен в цвета клуба
22:15 Михайлович: Харт хочет остаться в «Торино», но мы не можем его купить у «МС»
22:11 Д. Комбаров: матч «Спартака» с «Зенитом» будет за шесть очков
21:57 Халк – о встрече с Витселем в Китае: очень рад тебя видеть, мой брат
21:52 Монтоливо впервые за полгода вышел на поле, сыграв за «молодёжку» «Милана»
21:46 Эллардайс доволен тем, что его внук ушёл из академии «Манчестер Юнайтед»
21:34 Полузащитник «Халла» Мейлер из-за травмы выбыл до конца сезона
21:25 Гиггз включил 5 игроков «Тоттенхэма» в сборную лучших футболистов сезона в АПЛ
21:15 Моратти: со стороны «Интер» выглядит лучше «Милана»
21:12 УЕФА начал расследование о беспорядках перед матчем «Лион» — «Бешикташ»
20:53 Фабрегас, Б. Кейта и Л. Пеллегрини входят в шорт-лист «Милана»
20:38 Спаллетти: присматривался к Алехандро Гомесу, когда работал в «Зените»
20:29 Роналду, Бензема, Бэйл и Навас пропустят матч «Реала» с хихонским «Спортингом»
20:19 Конте: Ибрагимович — великий игрок, и он сейчас на пике карьеры
20:15 Зозуля пришёл на смену Тимощуку в исполкоме федерации футбола Украины
20:11 В Сочи перед финалом Кубка России пройдёт турнир среди болельщиков «Локо»
19:52 Источник: Роналду в 2010-м заплатил $375 тыс., чтоб избежать обвинений в насилии
19:49 Три футболиста из «Аякса» попали в символическую команду недели Лиги Европы
19:29 Карасёв: я не отказывался судить матчи РФПЛ, главная проблема в плотном графике
19:15 Карасёв: «Аякс» и «Шальке» были довольны, что мы давали поиграть, побороться
19:06 Пуйоль: мне нравится, как в «Барселоне» работает Энрике, жаль, что он решил уйти
19:06 Рейнгольд: словами о сектантах Дзюба оскорбил десятки поколений спартаковцев
19:04 Фернандеш: Фарфан – суперфутболист, он уже адаптировался в «Локомотиве»
18:56 Головин: «Ростов» держится на Калачёве и паре Полоз—Азмун, но связывает их Нобоа
18:43 Миланов после травмы приступил к тренировкам в преддверии игры ЦСКА с «Ростовом»
18:35 Конте: игрок сезона в АПЛ? Не хотелось бы выбирать между Канте и Азаром
18:27 В матче молодёжного первенства «Амкар» — «Уфа» произошла потасовка
18:22 Аллегри: «Ювентусу» нельзя витать в облаках после победы над «Барселоной»
18:14 В «Локомотиве» выбирают цвет новых кресел на стадионе в Черкизово
18:01 Бышовец: если «Зенит» и «Спартак» сойдутся на войну, будет не зрелище, а побоище
17:50 Шоу: сказал Моуринью: «Я докажу, что вы не правы насчёт меня»
17:39 Ли Йонхонг официально представлен в качестве нового президента «Милана»
17:36 Луис Энрике: это нормально, когда болельщики взбешены
17:29 Мостовой: «Спартак» — «Зенит» — война, но вряд ли Дзюба будет диверсантом
17:14 Бабель назван лучшим игроком недели в Лиге Европы
17:06 Моуринью: матч против «Челси» ничем не отличается от других, это ещё одна игра
16:56 Бабаев: Кайоде входит в трансферный список ЦСКА, но переговоров не ведём
16:52 Шмаров: Дзюба пусть сначала забьёт, а потом решает, будет ли праздновать
16:42 Джонс и Смоллинг приступят к тренировкам в «МЮ» в середине мая, Мата — в конце
16:33 Л. Адриано: мы с Зе Луишем возвращаемся
16:32 Бабаев: ЦСКА с удовольствием примет на своей арене сборную России
16:24 Защитник «Шальке» Колашинац подписал контракт с «Арсеналом»
16:10 Газзаев: в матче «Спартак» — «Зенит» игроки должны проявить себя как воины
16:02 Бартра: прошу жить в мире и оставить войны позади
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто популярнее?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+