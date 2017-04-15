Россия должна сыграть с Испанией, Францией и Италией. Обзор дня

Российский футбольный союз достиг предварительной договорённости о проведении товарищеского матча сборной России с командой Испании. Об этом сегодня сообщил председатель оргкомитета «Россия 2018», президент РФС Виталий Мутко.«Ведём переговоры с Аргентиной и Бразилией. Не буду говорить, в этом году или в следующем. У Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договорённость, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберётся на чемпионат мира.Бразильцы вот уже свободны, а Аргентина балансирует на 4-5-м месте в турнирной таблице южноамериканского отборочного этапа. Мы как хозяева не обременены этим, а у других есть проблемы», — цитирует Мутко ТАСС.Руководство УЕФА обратилось к властям Уэльса с просьбой на время финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 закрыть крышу стадиона в Кардиффе. Об этом сообщает The Sun.В УЕФА опасаются попытки террористической атаки во время матча. Существует мнение, что террористы могут использовать беспилотные аппараты (дроны).Британские СМИ сообщают, что на игру, которая запланирована на 3 июня, уже делегировано 15 тыс. офицеров, в том числе вооружённые полицейские.Напомним, что перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» (2:3) у автобуса немецкой команды прогремели три взрыва.Утром 14 апреля в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии матча 23-го тура РФПЛ со «Спартаком». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.На тренировке присутствовали все игроки основного состава, за исключением защитника Ивана Новосельцева. Ранее сообщалось, что у футболиста проблемы с икроножной мышцей.Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля. Начало — в 20:00 мск.Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в январе 2010 года заплатил $ 375 тыс., чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии, утверждает немецкое интернет-издание Spiegel.Сообщается, что инцидент с участием 32-летнего португальского футболиста произошёл 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, где он отдыхал с братом и двоюродной сестрой. Предполагаемая сексуальная жертва Роналду собиралась подать на него в суд, но после консультаций с адвокатом Криштиану заплатил ей в общей сложности $ 375 тыс. в обмен на молчание.Президент «Локомотива» Илья Геркус разместил в своём «инстаграме» варианты новой расцветки кресел на стадионе в Черкизово. Очевидно, внутренний периметр стадиона заметно преобразится. Как подтвердил Геркус в интервью «Чемпионату», в ближайшее время клуб планирует замену кресел на стадионе.«Существующая расцветка, на наш взгляд, не самая удачная: белые кресла, оранжевые, синие… Стадион «Локомотив» должен быть окрашен в цвета клуба – красно-зелёные. Поэтому считаем уместным пойти на замену кресел. Уже начали обсуждение с болельщиками, как должен выглядеть стадион. Понятно, что вкусы и предпочтения у всех разные, но основным ориентиром станет мнение большинства.Верна ли информация, что главная арена «Локомотива» закроется на ремонт? Не стал бы так ставить вопрос. На время межсезонья запланированы работы по улучшению условий на стадионе. В частности, два устаревших табло будут заменены на четыре новых. Будут частично реконструированы ложи. Уверен, болельщики оценят наши инициативы.Что касается информации о том, что вторая и молодёжная команды «Локомотива» будут проводить матчи на МСА «Локомотив», а саму арену переименуют, то «Локомотив-Казанка» и «молодёжка» будут проводить домашние матчи в Черкизово на искусственном покрытии последнего поколения. Сама арена, вероятно, будет переименована, и эта история связана с работой со спонсорами. Новое название Малой спортивной арены будет содержать в себе бренд, тесно связанный с РЖД», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.Российский арбитр Сергей Карасёв прокомментировал слова председателя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского о том, что он попросил временно не назначать его на матчи РФПЛ.«Я не отказывался от матчей РФПЛ. Да, была информация, будто я попросил, чтобы меня не назначали какое-то время. Но такого на самом деле не было. Просто совпало несколько факторов, из-за которых я выпал из работы на некоторое время.Сначала хорошую оценку за матч, который я обслуживал 5 марта, снизили. Из-за этого пришлось пропустить две игры. Дальше была пауза на матчи сборной, а потом я уехал на сборы в рамках подготовки к чемпионату мира. Ну а вчера была игра «Аякс» — «Шальке», после чего восстановиться для работы в 23-м туре РФПЛ физически не успею. Вот и выходит, что по совпадению мне не удавалось судить какое-то время матчи нашего первенства.Главная проблема в плотном графике. Но я не отказывался судить сам. Надеюсь, меня назначат уже в 24-м туре. Физически я готов отлично, нормативы сдаю чаще, чем сужу. Поэтому точно смогу отработать матч в следующем туре. Это важно для меня, поскольку нельзя получить назначение на еврокубки, не работая во внутреннем первенстве. В Европе следят за РФПЛ», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.