Красота дня. Девушка Пауло Дибалы Антонелла

11 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» разгромно победил «Барселону» со счётом 3:0. Пауло Дибала отметился дублем, а через два дня подписал новый контракт с туринцами. В этом году «старая синьора» имеет высокие шансы завоевать главный клубный европейский трофей, и многое будет зависеть от аргентинца. Вдохновлять на подвиги «нового Месси», как уже прозвали Дибалу, будет его верная спутница Антонелла Кавальери.
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Появилась на свет Антонелла 23 года назад в Аргентине, где и познакомилась с будущей звездой «Ювентуса».
До отношений с Дибалой у Кавальери было несколько романов с игроками «Бока Хуниорс», но только Пауло сумел завоевать сердце девушки и перевезти её сначала в Палермо, а затем и в Турин.
Казалось, всё складывается отлично, пока прошлой весной вокруг футболиста не разразился скандал. Поговаривали, что у Дибалы был роман на стороне — с известной итальянской ведущей Иреной Сиони.
Но сама Сиони опровергла эту информацию, а футболист и вовсе решил проигнорировать сообщение прессы. И правильно сделал. Вскоре всё вернулось на круги своя, и Дибала продолжил посвящать победы своей любимой.
До встречи с Дибалой девушка работала в ресторане на руководящей должности. А сейчас пытается построить карьеру модели.
Кавальери – завсегдатай «Ювентус Арены». Вот и в недавнем матче с «Барселоной», где её возлюбленный оформил дубль, не обошлось без присутствия Антонеллы.
Дибалу называют новым Лионелем Месси. Любопытно, что любимых девушек обоих футболистов зовут одинаково.
Антонелла является ярой поклонницей домашних питомцев. Бенито и Муна – два красивых пуделя.
А это кошка Ханна. Антонелла в ней души не чает и называет её просто — «моя любовь».
Впрочем, любовь девушки не ограничивается домашними животными, широкой души хватает и на таких вот представителей фауны.
А ещё Антонелла большая любительница сладкого. И как с таким пристрастием она умудряется так хорошо выглядеть?
«Только спортзал и каждодневные пробежки», — отвечает Кавальери.
Сейчас пара счастлива в Турине: Дибала – лидер «Ювентуса», а Кавальери – его верная спутница. Но ходят слухи, что уже следующим летом аргентинец может оказаться в мадридском «Реале». Так ли это – покажет время. А вот в том, что куда бы ни занесла футболиста судьба, рядом с ним всегда будет она, можно не сомневаться.