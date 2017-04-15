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Прогнозы на 23-й тур РФПЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

«У «Спартака» всё получится». Прогнозы на 23-й тур РФПЛ

Прогнозы на матчи 23-го тура Премьер-Лиги дают эксперты, журналисты и наши читатели.
15 апреля 2017, суббота. 10:30. Футбол
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В 22-м туре нашего конкурса победу снова праздновала команда специалистов, отрыв которой от второго места составляет более 50 очков.

Зенитовец Вячеслав Булавин угадал счёт матча «Краснодар» – ЦСКА и разницу в играх «Крылья Советов» – «Амкар», «Терек» – «Арсенал», «Уфа» – «Спартак», положив в копилку своей команды 14 баллов.

Представитель читателей Trezor44 заработал 11 очков, он угадал счёт матча «Локомотив» – «Ростов», разницу в игре «Томь» – «Рубин» и исход встреч «Терек» – «Арсенал», «Уфа» – «Спартак» и «Урал» – «Оренбург».

Александр Занфиров добавил в копилку «Чемпионата» девять баллов, угадав счёт матча «Краснодар» — ЦСКА, разницу в игре «Локомотив» — «Ростов», а также исход встречи «Уфа» — «Спартак».

Таблица после 22-го тура


Специалисты — 252
Журналисты — 195
Читатели — 187.

→ Вопрос дня. «Спартак» — «Зенит» — это война?

ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТОВ

Валерий Кечинов, бывший полузащитник «Спартака»:


«Амкар» – «Уфа» – 1:0
Поставлю на минимальную победу «Амкара». Отдаю предпочтение пермякам, потому что они играют на своём поле, хотя команды абсолютно равны.

ЦСКА – «Ростов» — 1:0
«Ростов» — неудобный соперник для ЦСКА, но, думаю, «армейцы» победят. Подопечные Виктора Гончаренко
участвуют в чемпионской гонке, поэтому настрой будет соответствующий.

«Анжи» – «Крылья Советов» – 2:1
«Анжи» выглядит предпочтительнее «Крыльев Советов», к тому же играет дома. Удачная игра в прошлом туре с «Зенитом» должна подстегнуть махачкалинцев, и они победят.

«Рубин» – «Краснодар» – 1:1
У «Рубина» дела обстоят неудачно, но в Казани «Краснодару» легко не будет. Команды разойдутся миром.

«Оренбург» – «Терек» – 0:0
«Терек» рвётся в еврокубки, но и «Оренбург» – неплохая команда, которая своей игрой оставляет приятное впечатление. Эта игра больше ничейная. Поставлю на безголевую ничью.

«Урал» – «Томь» – 2:0
«Урал» сильнее «Томи». По моему мнению, томичи – не уровень Премьер-Лиги, поэтому уральцы спокойно добьются успеха.

«Арсенал» – «Локомотив» – 0:1
«Арсеналу» нужно остаться в РФПЛ, но всё-таки добиться хотя бы ничьей тулякам будет сложно. «Железнодорожники» и состав приличный имеют, и показывают стабильную игру в весеннем отрезке чемпионата.

«Спартак» – «Зенит» – 2:1
«Спартак» играет более стабильно и качественно. Чувствуется, что у «Зенита» внутри команды что-то не то. У красно-белых всё должно получиться в этом сезоне, и они наконец-то станут чемпионами.

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ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ

DonDio (Санкт-Петербург):


«Амкар» – «Уфа» – 1:1
Лучше «Уфы» в гостях в нынешнем чемпионате играют только «Спартак» и ЦСКА. Но и «Амкар» не лыком шит, дома пермяки играют уверенно. Поэтому считаю, что трёхматчевые безвыигрышные серии обеих команд после этого тура продолжатся.

ЦСКА – «Ростов» — 1:0
«Ростов» не пропускает в шести последних турах, пять из этих матчей команда закончила 0:0. Но от ЦСКА, думаю, пропустит.

«Анжи» – «Крылья Советов» – 1:0
Махачкалинцы победят, как показал матч несколькими турами ранее с «Оренбургом», разбираться с соседями по таблице «Анжи» умеет.

«Рубин» – «Краснодар» – 0:2
В «Рубине» творится что-то непонятное и нехорошее, «Краснодар» спокойно возьмёт три очка.

«Оренбург» – «Терек» – 1:0
За хозяев сыграет преимущество своего поля.

«Урал» – «Томь» – 3:0
«Томь» способна на подвиги только на своём поле.

«Арсенал» – «Локомотив» – 1:1
У туляков после Нового года всё чётко: поражение в гостях, победа дома. У «Локомотива» тоже всё чётко, команда в этом году почти не проигрывает и ведёт борьбу за четвёртое место. Впрочем, победа в финале Кубка даст место в еврокубках досрочно. На это сейчас настроен «Локо».

«Спартак» – «Зенит» – 1:1
«Спартак» сейчас объективно сильнее, прежде всего психологически, но вот именно на этот матч проблем с мотивацией у «Зенита» не будет. Но победить питерцы не смогут.

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ПРОГНОЗ ЖУРНАЛИСТОВ

Дарья Тубольцева, корреспондент «Чемпионата»:


«Амкар» — «Уфа» — 0:1
После поражения от «Спартака» команда Сергея Семака реабилитируется и с минимальным счётом обыграет пермяков. Уфа станет ещё ближе к еврокубковой зоне, а «Амкар» продолжит свою серию без побед.

ЦСКА — «Ростов» — 2:1
В независимости от результата в Тушино, «армейцам» нужно побеждать, чтобы продолжить борьбу за золото. Под новым руководством ЦСКА успешно начал сезон. Победа над «Ростовом» для Гончаренко станет уже пятой в новом клубе.

«Анжи» — «Крылья Советов» — 0:0
Ожидаю упорную игру без голов, в которой победитель выявлен не будет.

«Рубин» — «Краснодар» — 0:2
Ничья с «Томью» отсрочила отставку Грасии. На этот раз казанцам не спастись. Несмотря на то что «Краснодар» в последних семи матчах лишь единожды добывал три очка, «Рубин» не устоит 15 апреля.

«Оренбург» — «Терек» — 1:2
Оренбуржцы так и не оправятся от обидного поражения от «Спартака» и проиграют вновь. На этот раз «Тереку», который, как и «Уфа», стремится в зону Лиги Европы. «Оренбург» же останется на дне турнирной таблицы.

«Урал» — «Томь» — 2:0
В Казани «Томь» чуть ли не сотворила сенсацию, екатеринбуржцы не повторят ошибок «Рубина» и уверенно переиграют аутсайдера лиги.

«Арсенал» — «Локомотив» — 0:1
В матче с «Тереком» тульская команда выглядела неярко, «Локо» также не впечатлил в игре с «Ростовом». Рискну поставить на победу «железнодорожников» с минимальным счётом.

«Спартак» — «Зенит» — 3:2
Матч тура должен получиться богатым на голы. «Спартак» и без Адриано добьётся победы над принципиальным соперником. Последний раз красно-белые обыгрывали «Зенит» 10 ноября 2013 года. Пора прервать серию неудач и увеличить отрыв в чемпионской гонке.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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