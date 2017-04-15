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175 лет назад 2016
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Виталий Мутко
Фото: РИА Новости
Текст: Евгений Слюсаренко

Запомните этот «твит»: как в российском футболе найдут много допинга

Британское антидопинговое агентство начнёт проверять российских футболистов даже между играми – почему это плохо и чем нам это грозит.
15 апреля 2017, суббота. 12:00. Футбол
Как говорится, запомните этот «твит». Совсем скоро российский футбол может столкнуться с обвалом положительных допинг-проб – таким обвалом, который пока тяжело себе представить. А всему виной – простое письмо из Российской футбольной Премьер-Лиги, разосланное по всем клубам в пятницу, 14 апреля. То есть письмо, конечно, не виновато, а вот содержание… Ладно, я приведу его целиком.
Письмо означает, что впервые в истории российского футбола в клубах систематически вводится так называемый внесоревновательный допинг-контроль (ключевые слова – «систематически», «внесоревновательный» и «в клубах»; раньше это было крайне редко, после матчей, а также в основном в сборной).

«В соответствии с пп.1. п. 2 ст. 24, ст. 26 Закона РФ №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», соглашением между Всемирным антидопинговым агентством (WADA), РУСАДА и Британским антидопинговым агентством (UKAD), прошу Вас в срок до 20 апреля 2017 г. предоставить в НП «РФПЛ» информацию о тренировочных сборах, регулярных тренировочных мероприятиях,
а также соревновательных мероприятиях во втором квартале 2017 г. (Стандартная форма и инструкция для её заполнения, а также копия запроса РУСАДА прилагаются в прикреплённых файлах). В случае изменения сроков и мест проведения указанных мероприятий прошу Вас обеспечить своевременное уведомление о соответствующих изменениях непосредственном РУСАДА (контактное лицо...)».

А теперь расшифровка для тех, кто ничего не понимает во всём этом вашем допинге-шмопинге, потому что в прошлом августе Олимпиаде в Рио-де-Жанейро предпочитал пиршество футбола, типа «Уфа» – «Томь» (или что там фрики из числа подписчиков канала «Наш футбол» обычно смотрят).

О чём вообще речь? Это… объясните


Письмо означает, что впервые в истории российского футбола в клубах систематически вводится так называемый внесоревновательный допинг-контроль (ключевые слова – «систематически», «внесоревновательный» и «в клубах»; раньше это было крайне редко, после матчей, а также в основном в сборной).

Иными словами, отныне антидопинговые службы будут иметь возможность брать пробы не только в соревновательный период (после игр), но и во внесоревновательный – на сборах и тренировках. Особенно это опасно потому, что последние полтора года из-за нейтрализации РУСАДА допинг-контроля в российском футболе фактически не было, даже соревновательного.

И почему это грозит положительными пробами?


По двум причинам. Первая – те, кто реально «химичит», уже не скроются. Предположим, кто-то кое-где у нас порой принимает с расчётом, что к матчам всё «выветрится». Мало шансов, что при внезапном визите допинг-офицеров в организме ничего не найдут. С конца 1990-х – начала нулевых мировой спорт стал другим, и прежде всего из-за внесоревновательного допинг-контроля.
Тех, кого периодически вызывают в сборную, и до того проверяли и контролировали жёстко. Тут сюрпризы, дай бог, исключены.

Вторая причина – глупость причастных лиц. Если допинг находится в организме непреднамеренно, то с контролем между играми вероятность его обнаружения возрастает. Однако пляшите, футболисты: марихуана и кокаин во внесоревновательный период разрешены. Главное, чтобы к матчам следов не осталось.

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И в чём проблема? Предупредили же!


Вы слишком хорошо думаете о российских спортсменах, тем более о футболистах. Знаменитый случай с мельдонием: «Чемпионат» написал текст-предупреждение о возможных проблемах с этим препаратом за полгода до скандалов, но кого это остановило? Посмотрите скептические комментарии по ссылке ниже – забавно их было читать весной 2016-го, когда бомбануло.


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Достоверно знаю, что в игровых видах спорта (в том числе в футболе) в России мельдоний продолжали давать до самого всемирного скандала с Марией Шараповой, хотя к тому времени этот препарат уже два с лишним месяца находился в списке запрещённых. Потому что большинство спортивных врачей в России – профессионалы, каких мало. Так что самая естественная реакция на письмо РФПЛ с их стороны – пожатие плечами. «Они что – совсем из космоса?», — спросите вы. Да, именно так.
Те, кто реально «химичит», уже не скроются. Предположим, кто-то кое-где у нас порой принимает с расчётом, что к матчам всё «выветрится». Мало шансов, что при внезапном визите допинг-офицеров в организме ничего не найдут.

Почему проверять будут британцы из UCAD? Это заговор против России и ЧМ-2018?
Если заговор и случился, то произошло это гораздо раньше, года три назад. Так сказать, многоходовочка. Добрались и до футбольных клубов. А по факту РУСАДА лишена аккредитации с конца 2015 года, с начала 2016 года весь антидопинг на территории России ведёт UCAD. Естественно, касается это и футболистов.

И хорошая новость


Громкие скандалы с участием звёзд вряд ли будут. Тех, кого периодически вызывают в сборную, и до того проверяли и контролировали жёстко. Тут сюрпризы, дай бог, исключены. А вот в клубах… особенно из второй половины турнирной таблицы РФПЛ

В общем, весело будет в любом случае.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Допинг РФПЛ
Новости. Футбол
15 апреля 2017, суббота
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