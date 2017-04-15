Чем хуже, тем лучше! Почему сейчас «Зенит» особенно опасен для «Спартака»

Не единожды над курчавой головой сгущались тучи на небе Донбасса.

За 12 лет сотрудничества Луческу с Ахметовым (или наоборот) взяли немыслимое количество трофеев – 22 штуки!

Признайтесь, вы уже думаете, что дедушка Луческу вконец морально устал, под воздействием внешних факторов утратил остатки спортивной мотивации и не сегодня завтра в сердцах воскликнет: «Я устал, я ухожу»? Да? В таком случае могу вас разочаровать/обрадовать (нужное подчеркнуть): не на того напали! У старого лиса Мирчи ещё не на одну погоню достанет сил и хитрости.Луческу привык находиться в состоянии сумасшедшего стресса. Он всегда в оппозиции ко всем. Ну, почти ко всем. И получает истинное наслаждение, побеждая наперекор обстоятельствам. В его случае принцип «чем хуже, тем лучше» работает практически безотказно.Сослуживцы Мистера по «Шахтёру» обратили моё внимание на одну особенность домнула Мирчи – поразительное, граничащее с мистицизмом, умение тренера выпутываться из самых сложных передряг. Не единожды над курчавой головой сгущались тучи на небе Донбасса (ничего удивительного при таком внушительном стаже работы на одном месте) — и всякий раз он с изяществом иллюзиониста Копперфильда их разгонял!Впервые угроза увольнения нависла над Луческу осенью 2008-го. В предыдущем сезоне «Шахтёр» в третий раз за четыре года обставил киевского неприятеля, но новый чемпионат начал из рук вон плохо. В восьми стартовых турах «горняки» сподобились всего на одну победу и свалились в нижнюю половину таблицы – ЧП для богатейшего клуба Украины!Дошло до того, что на дерби с «Металлургом» оранжево-чёрная фан-трибуна, прежде лояльная к пришлому тренеру, развернула баннер недвусмысленного содержания. «Мирча, в Италии твой дом был бы уже сожжён, — было начертано на родном языке специалиста. – Не злоупотребляй украинским гостеприимством». Упущенная на последних минутах победа довела ситуацию до точки кипения. Отставка казалась неизбежной.И… её не случилось.Эмоциональная встряска взбодрила команду: в следующих 12 матчах донетчане допустили всего одну ничью, в числе прочих обыграв Киев с «Днепром», главных на тот момент конкурентов. Национальной чемпионат «Шахтёр» завершил только вторым – зато с еврокубком, первым в клубной истории! За взятие Кубка УЕФА Луческу был удостоен сразу двух правительственных наград, Румынии и Украины, и вдобавок произведён в почётные граждане Донецка. Пойди хозяин клуба на поводу у публики в начале сезона – по сей день, возможно, грезил бы континентальной чашей…Эпизод № 2 – лето-2009. «Шахтёр» уже видел себя в групповом турнире Лиги чемпионов – что ему, обладателю целого Кубка УЕФА, какая-то невзрачная «Тимишоара»? Плата за высокомерие была высокой, урок – поучительным: две ничьих в квалификации и вылет из турнира. Пресса снова заговорила об отставке с щадящей тренерское самолюбие формулировкой «по состоянию здоровья». При всей своей благовидности предлог был не надуманным: за полтора месяца до фиаско, на сборе в Швейцарии, Мистер перенёс инфаркт. Но и тутзанял сторону тренера.Ярость от «Тимишоары» «Шахтёр» выместил на ближайшем соседе, разгромив донецкий «Металлург». Первое поражение в чемпионате случилось только в 14-м туре – оно же было последним. В знак признательности за безграничное доверие Луческу преподнёс боссу ещё одну золотую медаль. Динамовцев «Шахтёр» обскакал на полдюжины очков, «Металлист» — на полтора десятка.Осенью 2013-го сокрушительный удар по позициям тренера нанёс «Байер». «А ну как отреагирует президент на леверкузенские 0:4», — с любопытством (а кое-кто с надеждой) воззрились зрители на Ахметова. А тот и бровью не повёл: «Мы обязательно встретимся с Луческу, но не для поиска виновных».Надо ли говорить, как отреагировала команда Луческу на собственный конфуз? Разумеется, «вынесла» ближайшего противника. «Заря» получила от географических соседей четыре мяча.Вину за крупнейшее континентальное поражение (0:7 в Мюнхене от «Баварии») «Шахтёр» заглаживал дольше и старательнее. Серия из четырёх убедительных побед, вместившая в себя 20 забитых мячей (!), смягчила сердце владельца клуба…То был один из самых (а возможно, самый) эффективных альянсов на постсоветском пространстве. За 12 лет сотрудничества Луческу с Ахметовым (или наоборот) взяли немыслимое количество трофеев – 22 штуки!В Петербурге условия для творчества у Мирчи едва ли хуже, чем в «Шахтёре». И определённо лучше, чем в «Шахтёре» после эвакуации с Донбасса. Вопрос в другом: располагает ли мастер таким кредитом доверия, какой имел на прошлой работе? Готово ли новое начальство прощать, терпеть и ждать – столько, сколько тренер попросит?Мне кажется, сила этой веры напрямую зависит от воскресного результата. И Луческу это лучше кого бы то ни было понимает. Настало время ещё раз предъявить фирменное сверхумение, если срок годности не истёк.