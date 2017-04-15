Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мирча Луческу
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

Чем хуже, тем лучше! Почему сейчас «Зенит» особенно опасен для «Спартака»

На прежнем месте работы Мирча Луческу несколько раз был близок к отставке – и всякий раз с честью выходил из тяжёлой ситуации.
15 апреля 2017, суббота. 14:05. Футбол
Признайтесь, вы уже думаете, что дедушка Луческу вконец морально устал, под воздействием внешних факторов утратил остатки спортивной мотивации и не сегодня завтра в сердцах воскликнет: «Я устал, я ухожу»? Да? В таком случае могу вас разочаровать/обрадовать (нужное подчеркнуть): не на того напали! У старого лиса Мирчи ещё не на одну погоню достанет сил и хитрости.

Луческу привык находиться в состоянии сумасшедшего стресса. Он всегда в оппозиции ко всем. Ну, почти ко всем. И получает истинное наслаждение, побеждая наперекор обстоятельствам. В его случае принцип «чем хуже, тем лучше» работает практически безотказно.

Сослуживцы Мистера по «Шахтёру» обратили моё внимание на одну особенность домнула Мирчи – поразительное, граничащее с мистицизмом, умение тренера выпутываться из самых сложных передряг. Не единожды над курчавой головой сгущались тучи на небе Донбасса (ничего удивительного при таком внушительном стаже работы на одном месте) — и всякий раз он с изяществом иллюзиониста Копперфильда их разгонял!

Впервые угроза увольнения нависла над Луческу осенью 2008-го. В предыдущем сезоне «Шахтёр» в третий раз за четыре года обставил киевского неприятеля, но новый чемпионат начал из рук вон плохо. В восьми стартовых турах «горняки» сподобились всего на одну победу и свалились в нижнюю половину таблицы – ЧП для богатейшего клуба Украины!

Дошло до того, что на дерби с «Металлургом» оранжево-чёрная фан-трибуна, прежде лояльная к пришлому тренеру, развернула баннер недвусмысленного содержания. «Мирча, в Италии твой дом был бы уже сожжён, — было начертано на родном языке специалиста. – Не злоупотребляй украинским гостеприимством». Упущенная на последних минутах победа довела ситуацию до точки кипения. Отставка казалась неизбежной.

И… её не случилось.

Эмоциональная встряска взбодрила команду: в следующих 12 матчах донетчане допустили всего одну ничью, в числе прочих обыграв Киев с «Днепром», главных на тот момент конкурентов. Национальной чемпионат «Шахтёр» завершил только вторым – зато с еврокубком, первым в клубной истории! За взятие Кубка УЕФА Луческу был удостоен сразу двух правительственных наград, Румынии и Украины, и вдобавок произведён в почётные граждане Донецка. Пойди хозяин клуба на поводу у публики в начале сезона – по сей день, возможно, грезил бы континентальной чашей…
Не единожды над курчавой головой сгущались тучи на небе Донбасса.

Тест. Правда или ложь? На что жалуется Мирча Луческу

Эпизод № 2 – лето-2009. «Шахтёр» уже видел себя в групповом турнире Лиги чемпионов – что ему, обладателю целого Кубка УЕФА, какая-то невзрачная «Тимишоара»? Плата за высокомерие была высокой, урок – поучительным: две ничьих в квалификации и вылет из турнира. Пресса снова заговорила об отставке с щадящей тренерское самолюбие формулировкой «по состоянию здоровья». При всей своей благовидности предлог был не надуманным: за полтора месяца до фиаско, на сборе в Швейцарии, Мистер перенёс инфаркт. Но и тут Ринат Ахметов занял сторону тренера.

Ярость от «Тимишоары» «Шахтёр» выместил на ближайшем соседе, разгромив донецкий «Металлург». Первое поражение в чемпионате случилось только в 14-м туре – оно же было последним. В знак признательности за безграничное доверие Луческу преподнёс боссу ещё одну золотую медаль. Динамовцев «Шахтёр» обскакал на полдюжины очков, «Металлист» — на полтора десятка.

Осенью 2013-го сокрушительный удар по позициям тренера нанёс «Байер». «А ну как отреагирует президент на леверкузенские 0:4», — с любопытством (а кое-кто с надеждой) воззрились зрители на Ахметова. А тот и бровью не повёл: «Мы обязательно встретимся с Луческу, но не для поиска виновных».

Надо ли говорить, как отреагировала команда Луческу на собственный конфуз? Разумеется, «вынесла» ближайшего противника. «Заря» получила от географических соседей четыре мяча.

Вину за крупнейшее континентальное поражение (0:7 в Мюнхене от «Баварии») «Шахтёр» заглаживал дольше и старательнее. Серия из четырёх убедительных побед, вместившая в себя 20 забитых мячей (!), смягчила сердце владельца клуба…
За 12 лет сотрудничества Луческу с Ахметовым (или наоборот) взяли немыслимое количество трофеев – 22 штуки!

То был один из самых (а возможно, самый) эффективных альянсов на постсоветском пространстве. За 12 лет сотрудничества Луческу с Ахметовым (или наоборот) взяли немыслимое количество трофеев – 22 штуки!

В Петербурге условия для творчества у Мирчи едва ли хуже, чем в «Шахтёре». И определённо лучше, чем в «Шахтёре» после эвакуации с Донбасса. Вопрос в другом: располагает ли мастер таким кредитом доверия, какой имел на прошлой работе? Готово ли новое начальство прощать, терпеть и ждать – столько, сколько тренер попросит?

Луческу: фол Кришито на Промесе развернул всё судейство в РФПЛ

Мне кажется, сила этой веры напрямую зависит от воскресного результата. И Луческу это лучше кого бы то ни было понимает. Настало время ещё раз предъявить фирменное сверхумение, если срок годности не истёк.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 38
Теги
ФК Зенит Мирча Луческу Ринат Ахметов
Новости. Футбол
15 апреля 2017, суббота
16:39 23 футболиста «Зенита» отправились в Москву на матч со «Спартаком»
16:35 Гончаренко: предпосылок забить у ЦСКА было достаточно, но этого не хватило
16:31 Гаджиев: Гола надо поддержать, он один из лидеров «Амкара»
16:31 Команды Витселя и Халка сыграли между собой вничью в чемпионате Китая
16:30 Кудряшов после матча с ЦСКА: нос ломают и даже штрафной не ставят
16:25 Сухая серия вратаря «Ростова» Медведева в РФПЛ достигла 682 минут
16:21 ЦСКА не смог победить «Ростов», сыгравший вничью 0:0 в пятом матче подряд
16:21 «Тоттенхэм» разгромил «Борнмут» и сократил отрыв от «Челси» до четырёх очков
16:13 Сапата: ничья — справедливый результат матча «Интер» — «Милан»
16:05 «Анжи» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы
16:02 Данни: у меня нет обид на Промеса
15:59 «Спартак» в концовке вырвал победу в матче молодёжного первенства с «Зенитом»
15:55 Петржела: в «Зените» все хотели хоть на копейку поднять свою зарплату
15:51 Конде: «Амкар» может пробиться в Лигу Европы, всё возможно
15:48 «Депортиво» обыграл «Малагу», прервав серию из четырёх игр без побед
15:32 «Милан» вырвал ничью в матче с «Интером» на 7-й компенсированной минуте
15:25 Левников: в игре со «Спартаком» арбитру на поле нужно всегда быть рядом с Дзюбой
15:20 Фанаты «Милана» вывесили баннер, посвящённый продаже клуба китайцам
15:12 Тульский «Арсенал» не беспокоится по поводу внесоревновательного допинг-контроля
15:05 Петржела: в нынешнем «Зените» в основном играют на себя, а не на команду
14:59 Г. Иванов: пусть игроков «Урала» проверяют на допинг, мы готовы
14:53 Эдмилсон: забить «Ювентусу» в ответном матче – это личный вызов для Месси
14:47 Газизов: в «Уфе» не боятся допинг-контроля
14:46 Игнашевич — второй футболист, сыгравший 500 матчей за ЦСКА
14:44 Защитник дортмундской «Боруссии» Бартра выписан из больницы
14:43 Дзагоев вернётся на поле после травмы в матче ЦСКА с «Уфой»
14:29 Маскерано из-за травмы пропустит матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»
14:09 Гаджиев: отыграться на последних минутах в сегодняшней игре с «Уфой» — хорошо
14:08 «Боруссия» Д рассматривала вариант снятия с ЛЧ после атаки на автобус клуба
14:02 Семак: все в «Уфе» расстроены ничьей с «Амкаром», хотелось сыграть лучше
13:54 Гол Бодула на 89-й минуте спас «Амкар» от поражения в матче с «Уфой»
13:50 Студенты СПбГУПТД одержали 3 победы в Москве и вышли на второе место чемпионата
13:47 А. Кержаков с супругой определились с именем новорождённого сына
13:33 Мутко высоко оценил подготовку Саранска к ЧМ-2018
13:27 Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Ростовом»
13:22 «Ростов» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
13:15 Горшков: Дзюба будет рвать и метать в игре против «Спартака» на «Открытие Арене»
13:13 Почеттино: у «Тоттенхэма» есть более важные задачи, чем обойти «Арсенал»
13:00 «Барселона» – «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
12:57 Бакка: миланское дерби — это как матч за трофей
12:50 Кэррик: ничьи убивают «Манчестер Юнайтед»
12:41 «Интер» — «Милан»: стали известны стартовые составы
12:30 «Байер» – «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
12:29 Балаге: «Реал» хочет продать Хамеса, на игрока претендуют «МЮ» и «Ливерпуль»
12:15 Британское антидопинговое агентство проверит клубы РФПЛ между играми
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто популярнее?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+