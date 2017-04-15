Петржела: московские клубы работали против Питера при помощи судей

Властимил Петржела – чешский футболист и тренер

С 2002 по 2006 год возглавлял «Зенит».

В настоящее время занимает должность главного тренера в чешском «Банике» из Остравы, выступающем во второй лиге.

Достижения: тренер года в Чехии (1994/95), обладатель Кубка Чехии (1996) и Кубка Премьер-лиги (2003), серебряный призёр чемпионата России (2003). С 2002 по 2006 год возглавлял «Зенит».В настоящее время занимает должность главного тренера в чешском «Банике» из Остравы, выступающем во второй лиге.Достижения: тренер года в Чехии (1994/95), обладатель Кубка Чехии (1996) и Кубка Премьер-лиги (2003), серебряный призёр чемпионата России (2003).

«Судья – это такая «сложная сволочь»

«В Чехии игроки говорят, что боятся меня»

Скажу так: тренер всегда должен быть частью коллектива, его боссом. Если он работает только на себя, создаёт конфликты, то это только его ошибка. В таком случае лучше уйти из команды.

«Кержаков всегда ломал лыжи»

Московские клубы работали против Питера при помощи судей. В этом я уверен. Подробностей не знаю, могу лишь предполагать, но для меня это было очевидно.

«Говорили, что Боровичка меня продал»

Мутко — хороший умный человек. Но один раз мы с ним поругались. Я уволил из команды несколько опытных игроков, чтобы заиграть молодёжь. Он думал, что команда вылетит из чемпионата, а мы с этими молодыми не проиграли ни один матч.

– Честно скажу, за чемпионатом России пристально не слежу, — сразу признаётся Петржела. — Так, смотрю раз в неделю, если получится. Сейчас в «Зените» нет тех ребят, которые были при мне, а игра иностранцев мне не нравится. Их сейчас там так много… А питерские ребята играют очень мало.– Мы играли в скоростной, атакующий, быстрый футбол, а сейчас… Много техники, но игра медленная. Футболисты в основном играют на себя, а не на команду. Так нельзя. Да и политика сейчас такая, что ни одного молодого воспитанника в команде нет. Мне это непонятно. В таком большом городе, как Питер, очень много хороших молодых игроков. Но где им играть, если они в «Зените» не могут себя проявить? А когда русские ребята не играют, это очень плохо и для чемпионата, и для сборной.– Скажу так: тренер всегда должен быть частью коллектива, его боссом. Если он работает только на себя, создаёт конфликты, то это только его ошибка. В таком случае лучше уйти из команды.– О, это нормально. Проблемы с судейством есть и в Чехии. Знаете, арбитры могут ошибаться как случайно, так и специально, в сторону одной из команд. Судья – это такая «сложная сволочь»… Даже если ты постоянно пытаешься что-то решить, то смысла в этом нет никакого. Я был в «Зените» почти четыре года. За это время у нас было больше побед, чем неудач – как дома, так и на выезде. Если я сейчас скажу, что в одном из матчей было принято несправедливое решение, то ничего этим не изменю. Москва против Питера – это, конечно, противостояние.– Московские клубы работали против Питера при помощи судей. В этом я уверен. Подробностей не знаю, могу лишь предполагать, но для меня это было очевидно.– Мы тогда выиграли 2:1 на «Петровском» (). Красивый был футбол… Молодые играли, а между ними – Радимов. Прекрасная быстрая игра в одно касание. «Спартак» тогда не знал, что делать. Вообще, матчи против красно-белых всегда были принципиальными. На моей памяти мы проиграли им только один раз (). Тогда, помню, убили одного болельщика. Мне сообщили об этом после игры, я очень удивился, потому что раньше никогда с таким не сталкивался. Сейчас уже и не вспомню, за кого он болел.– В Чехии игроки говорят, что боятся меня! Мне просто не нравится, когда футболисты меня не слушаются, поэтому так эмоционально реагирую. Для меня это нормально. Я не любил и не люблю проигрывать. Мне всегда хочется побеждать.– Нет. И в ответ никто не дерзил. За всю свою карьеру я не знаю ни одного игрока, который бы так сделал. Сразу бы его выкинул. Я первый и последний, кто может что-то говорить футболистам.– Я не вспомню ни одного случая. «Баник» пригласил меня, как в своё время Мутко, потому что я прекрасно работаю с молодыми. Они вылетели из высшей лиги, и сейчас моя задача – вернуть команду в элиту. Сейчас идём на втором месте. Никто не верил, что это возможно, но мы сказали, что сделаем это.– Да, то, что я когда-то сделал в «Спарте». Зачем ждать? Молодёжь должна играть сразу. Из-за этого всегда были большие проблемы с руководством. Они считали, что это неправильно, но я всегда добивался своего. Сейчас эти ребята, которые выходили в 16 лет на поле, самые большие звёзды в чешском футболе. Поэтому меня и пригласил Мутко. Он как раз хотел человека, который работал бы с молодыми.– Мутко — хороший умный человек. Но один раз мы с ним поругались. Я уволил из команды несколько опытных игроков, чтобы заиграть молодёжь. Он думал, что команда вылетит из чемпионата, а мы с этими молодыми не проиграли ни один матч.– О, это было первое, что я сказал, когда пришёл в «Зенит». Неправильно, когда президент перед игрой ходит в раздевалку, потому что там должны быть только футболисты и тренер. После матча – пожалуйста, а перед я никого к команде не пускал. Было сложно его убедить. Знаю, что Мутко очень злился из-за этого, но ходить перестал.– Так работают не только ноги, а всё тело. В Чехии моя команда зимой бегает только на лыжах.– Да. Некоторые даже не знали, как кататься. Кержаков всегда ломал лыжи, потому что не знал, как на них стоять.– Я любил такие тренировки — аэробика, лыжи, силовые. Футбол же это не только тактика. Когда приехал и посмотрел игроков, подумал: «Катастрофа!». У ребят были сильные, мощные ноги, а наверху… ничего! Просто ничего. Слабенькие. Зачем большие ноги, когда наверху ничего нет?– Аршавин. Он тогда ещё не играл в основе, но я видел, что из него вырастет хороший игрок. Андрей постоянно думал о футболе, поэтому быстро работал головой и с мячом. Честно, я всегда ждал матч, чтобы посмотреть, как он будет играть. Аршавин всегда меня радовал. Радимов был прекрасным футболистом, Кержаков.– Хагена, Несвадба, Шкртела, Мареша, Ширлу.– Он играл за молодёжную сборную Словакии, был капитаном. Когда увидел его игру, сказал: «Я его не знаю, но можно ли получить его на две недели?». Его агент сказал, что это возможно. В итоге он мне понравился. Он хорошо играл, поэтому потом и оказался в «Ливерпуле». С другой стороны, у него не было никакой дисциплины после того, как я ушёл.– Да, он боялся. Я знаю, что в сборной Словакии Мартин ночью убегал из гостиницы за девочками. Если бы я о таком узнал, его через три минуты уже не было бы в «Зените».– Гартиг – скоростной игрок. Сначала он нам очень помогал. Лукаш много работал, быстро бегал, но проблема была в том, что он постоянно травмировался. В каждой игре – несколько травм. Это не ошибка, просто ему не повезло. То же самое касается и Флахбарта. Я знаю Яна с детства, это очень талантливый игрок. Он сам об этом знал. В «Богемиансе» он прогрессировал, потому и стал одним из лучших в чешском чемпионате. А в «Зените» у него не получилось. Покупка Марека Кинцла была ошибкой. Он хорошо играл в «Спарте», но для русского футбола оказался очень медленным. Поэтому я его и не выпускал.– Это была вынужденная покупка, которая оказалось ошибкой. Мне нужен был левый защитник, но я нигде не мог найти футболиста по нормальной цене. Случайно оказался в Чехии на одном из матчей «Яблонеца», где играл Ярослав. Мне он понравился, поэтому я взял его в команду. Пришлось покупать, потому что выбора не было.– Да, потому что я заметил его случайно. Нужно было, чтобы в «Зените» работали такие люди, которые бы занимались поиском ребят. Присутствовали на игре, а потом говорили тренеру: «Тебе нужен нападающий? Да? В этой команде, в Германии или Польше, есть хороший игрок». Но со мной всегда обсуждали трансферы. У «Зенита» не было столько денег, как сейчас, поэтому мы всегда старались исходить из наших средств. А после моего ухода в команду начали приходить футболисты за большие деньги. Такие покупки нерациональны, я бы никогда не потратил столько на игрока.– Не знаю, может быть. Все журналисты мне говорили, что игроки ходили к нему за деньгами. Как только в команду приходила новая звезда, они бежали к Фурсенко и просили поднять им зарплату. Даже если это правда, то вините в этом его. Хороший президент никогда не позволит игрокам разговаривать за спиной у тренера. В Чехии его бы сразу же уволили.– После того как пришёл «Газпром», всё стало меняться. В команде появились большие деньги, футболисты начали играть только для себя, чтобы зарплата была выше, чем у другого. Спортивный интерес начал подменяться денежным. Помню, когда пришёл новый игрок, Эрик Хаген, капитан сборной Норвегии, все ходили к руководству и узнавали, сколько он получает. Все хотели хоть на копейку поднять свою зарплату. Ни в одной команде такого не видел.– Фурсенко хотел, чтобы с командой работал психолог. Мы все этого не хотели, но они всё равно привели его в команду. Меня убеждали, что в работе «Газпрома» психологи очень помогают, на что я им ответил: «Ну, может вам и помогают, это не спорт. Тут мне помогать не надо. У самого есть диплом психолога».– Я их не видел. Может, работали за моей спиной.– Я хотел, чтобы мы купили двух игроков, потому что перед игрой с «Севильей» у нас не было футболиста. Болели Шкртел, Мареш… Некого было выпускать, поэтому я настаивал на покупке игрока.– Ха, меня выкинули из команды.– Я знал, что так будет, ещё когда мы сыграли с «Севильей» (ответный матч завершился со счётом 1:1, а в первом «Зенит» проиграл 4:1. – Прим. «Чемпионата»). Тогда судья дал красную карточку и выдумал пенальти в наши ворота – в общем, это была настоящая катастрофа. У нас была хорошая, сильная команда, которая могла выиграть Кубок УЕФА, но нам не хватило совсем чуть-чуть, и мы вылетели.А об увольнении мне сказали в Москве, после кубкового матча с ЦСКА. Мои ребята не хотели играть на искусственном поле, да и врачи были против. Я оставил всех опытных игроков в запасе, а выпустил тех, кто давно сидел на скамейке. В итоге мы проиграли. Сразу после матча ко мне пришёл Фурсенко и сказал: «Ты закончил свою работу в «Зените». Я улетел в Петербург, толком не попрощавшись с командой. Даже не смог сказать им «спасибо». Но уже потом очень много игроков мне сказали, что Боровичка всё сделал, чтобы меня уволили. Говорили, что он меня «продал».– Он постоянно хотел, чтобы я говорил журналистам, что хочу покупать новых игроков, усиливать команду.– Нет, не было. Это маленький человек. Боровичка был моим помощником, но мы никогда не дружили.– Видимо, он понял, что может получать большие деньги, может быть главным тренером. Я знаю лишь то, что мне ребята рассказывали. А они все говорили, что Боровичка меня подвёл. Но главным образом на моё увольнение повлияло то, что какой-то молодой парень, журналист, написал, якобы с моих слов: «Я не мешаю руководству в их работе, почему они мешают мне?». Но мне никто не мешал на самом деле.– Да. Ребята сказали, что я убил сам себя. Влад Радимов рассказывал, что, как только прочитал заметку, уже знал, что меня выкинут за эти слова.– С ним мы беседовали очень мало. Я спокойно сказал, что уйду. Но уходить, честно скажу, было больно.– Нет. Но если встретимся, естественно, пожму всем руку. Если позвонят, спокойно поговорим.– Да. Последний раз, когда вышла моя книга. Кстати, скоро выйдет новая.– О моей жизни, то есть о футболе. Книга уже полгода как написана. Деньги мне уже заплатили. Сказали, что это будет одна из лучших книг, потому что я в ней написал всё, как было на самом деле. Многие пишут неправду. Например, я читаю книгу одного из игроков. Он пишет, что тренер плохим был, а на самом деле сам не ходил на тренировки. Но зато пишет, какой он умный и хороший. Так что я написал всё, как было. Только правду.