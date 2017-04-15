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ЦСКА – «Ростов» – 0:0. 15 апреля 2017 года. Обзор матча, фото, видео
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
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«Сухари» по-ростовски. Как ЦСКА с «Ростовом» заключили мир

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Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
15 апреля 2017, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

От обладателей лучших защитных линий в стране сложно было ожидать искромётной атакующей игры. Тем приятнее было обмануться в предчувствиях. Игра вышла не только боевой, но и яркой, динамичной.

Творческое трио БердыевДанильянцКириченко воздержалось от каких-либо изменений кадрового и тактического свойства после предыдущего заезда в столицу, в гости к «Локомотиву». Гончаренко удивил разменом Натхо на Оланаре. Тем самым главный «армеец» недвусмысленно намекнул, что вторая подряд ничья в его планы не входит. Нигерийский крепыш пошёл таранить ростовский бастион по центру, тогда как Витиньо «сел» в середину поля, составив многообещающую созидательную связку с Головиным.

На схеме расстановка хозяев выглядела перспективно. На практике поначалу работала с перебоями. Примерно полтайма потребовалось «армейцам», чтобы полностью освоиться в новом сочетании – и моменты у ворот Медведева пошли один за другим. Апологета строгой обороны Бердыева это, возможно, и огорчило, а зрителя порадовало.

Учитывая игровую стилистику соперников, один из главных вопросов дня можно было сформулировать так: много ли позволят друг другу команды? Позволили немало. Достаточно сказать, что один только Оланаре пять раз за 45 минут атаковал цель. Другое дело, что качество большинства попыток оставляло желать лучшего. Ну и, Медведев пару раз эффектно вмешался в ситуацию.

Естественно, Курбан Бекиевич обращал внимание своих футболистов, и в первую очередь левого линейного Терентьева, на фирменные манёвры Марио Фернандеса. Однако полностью нейтрализовать бразильско-российского латераля гостям не удалось. Фернандес, словно не замечая противодействия, шёл и шёл вперёд и в конце тайма имел две возможности открыть счёт – в одной атаке с интервалом в пару секунд. На счастье дончан, первый удар Марио пришёлся в защитника, второй взял Медведев.

Один раз за тайм красно-синие всё-таки доставили мяч в сетку чужих ворот, но судья Левников гол Ионова отменил – офсайд.


У ростовчан столь явных предпосылок для взятия ворот до перерыва не было. Бывалые «армейские» беки внимательно следили за перемещениями быстроногих Азмуна и Полоза, а дальним ударам Нобоа и Гацкана недоставало точности. Символично, что первым из дончан отправился на скамейку как раз нападающий. Заменой Азмуна на дополнительного хавбека, Могилевца, ростовский штаб постарался решить две задачи – нивелировать преимущество противника в средней линии, а заодно сковать перемещения Фернандеса. При атаках чемпиона рыжеволосый хавбек смещался левее, подсобляя другому бывшему «зенитчику» Терентьеву.

Заканчивали матч обе команды с новыми парами форвардов. У гостей после ухода с поля Полоза вперёд выдвинулся Ерохин, сформировав тандем со свежим Девичем. Гончаренко отправил в помощь к Витиньо Чалова. Но не штатные нападающие в нервной концовке были ближе всех к успеху – всё тот же Фернандес! После зрячего навеса Головина, на мой вкус, лучшего игрока матча, Марио оставалось попасть в периметр ворот с нескольких метров. Не попал… К разочарованию тысяч болельщиков в красно-синем и удовлетворению одного человека в VIP-зоне. «Разведчика» «Спартака» Романа Пилипчука исход встречи прямых конкурентов, безусловно, порадовал.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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