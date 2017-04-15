«Сухари» по-ростовски. Как ЦСКА с «Ростовом» заключили мир

«Холодно у вас, – поёживаясь в спортивной куртке, – пожаловался коллега из ростовской пресс-службы. – У нас-то уже +20, абрикосы вот-вот зацветут». Действительно, погода 15 апреля длительному нахождению на свежем воздухе не больно способствовала. Во всяком случае нахождению неподвижному. Солнце светило, но не грело, прямо как «Прожектор перестройки» из бородатого анекдота поздних советских времён. Спасибо командам – они расстарались, чтобы игрой согреть зрителя. И самим не замёрзнуть, разумеется. И то, и другое им в полной мере удалось.От обладателей лучших защитных линий в стране сложно было ожидать искромётной атакующей игры. Тем приятнее было обмануться в предчувствиях. Игра вышла не только боевой, но и яркой, динамичной.Творческое триовоздержалось от каких-либо изменений кадрового и тактического свойства после предыдущего заезда в столицу, в гости к «Локомотиву».удивил разменомна. Тем самым главный «армеец» недвусмысленно намекнул, что вторая подряд ничья в его планы не входит. Нигерийский крепыш пошёл таранить ростовский бастион по центру, тогда как«сел» в середину поля, составив многообещающую созидательную связку сНа схеме расстановка хозяев выглядела перспективно. На практике поначалу работала с перебоями. Примерно полтайма потребовалось «армейцам», чтобы полностью освоиться в новом сочетании – и моменты у воротпошли один за другим. Апологета строгой обороны Бердыева это, возможно, и огорчило, а зрителя порадовало.Учитывая игровую стилистику соперников, один из главных вопросов дня можно было сформулировать так: много ли позволят друг другу команды? Позволили немало. Достаточно сказать, что один только Оланаре пять раз за 45 минут атаковал цель. Другое дело, что качество большинства попыток оставляло желать лучшего. Ну и, Медведев пару раз эффектно вмешался в ситуацию.Естественно, Курбан Бекиевич обращал внимание своих футболистов, и в первую очередь левого линейного Терентьева, на фирменные манёвры. Однако полностью нейтрализовать бразильско-российского латераля гостям не удалось. Фернандес, словно не замечая противодействия, шёл и шёл вперёд и в конце тайма имел две возможности открыть счёт – в одной атаке с интервалом в пару секунд. На счастье дончан, первый удар Марио пришёлся в защитника, второй взял Медведев.Один раз за тайм красно-синие всё-таки доставили мяч в сетку чужих ворот, но судьяголотменил – офсайд.У ростовчан столь явных предпосылок для взятия ворот до перерыва не было. Бывалые «армейские» беки внимательно следили за перемещениями быстроногих, а дальним ударамнедоставало точности. Символично, что первым из дончан отправился на скамейку как раз нападающий. Заменой Азмуна на дополнительного хавбека,, ростовский штаб постарался решить две задачи – нивелировать преимущество противника в средней линии, а заодно сковать перемещения Фернандеса. При атаках чемпиона рыжеволосый хавбек смещался левее, подсобляя другому бывшему «зенитчику»Заканчивали матч обе команды с новыми парами форвардов. У гостей после ухода с поля Полоза вперёд выдвинулся, сформировав тандем со свежим. Гончаренко отправил в помощь к. Но не штатные нападающие в нервной концовке были ближе всех к успеху – всё тот же Фернандес! После зрячего навеса Головина, на мой вкус, лучшего игрока матча, Марио оставалось попасть в периметр ворот с нескольких метров. Не попал… К разочарованию тысяч болельщиков в красно-синем и удовлетворению одного человека в VIP-зоне. «Разведчика» «Спартака»исход встречи прямых конкурентов, безусловно, порадовал.