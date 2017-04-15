«Долбоящеры!» Как Кудряшову сломали нос, а он в ответ — дверь

— Нос ломают, и даже штрафной не ставят! Долбоящеры! — защитник «Ростова», добавив пару слов не для печати и чуть не сломав дверь гостевой раздевалки «ВЭБ Арены», был явно недоволен решением арбитра, который не собирался останавливать матч после его столкновения с. Как позже рассказали тренеры ростовской команды, у Фёдора перелом носовой перегородки.Мы захотели узнать мнение защитника, который вышел из раздевалки с двумя окровавленными ватками в носу, но в ответ услышали: «Ага, конечно! Вообще, супер!». Вероятно, Кудряшову не до объяснений.Ко всем остальным футболистам и тренерам у журналистов был один вопрос: «Почему не удалось забить?» «Ростов» уже пятый матч сыграл вничью 0:0, а забить не может уже в шести встречах подряд, учитывая игру в Манчестере.— Напряжение сказывается, вот и не забиваем, — устало отвечает. — Нужно раскрепоститься и больше импровизировать. Будем работать на этой неделе так, чтобы в следующем матче забить. Мы думаем о том, чтобы выйти и победить, но без голов побед не бывает.— Установка была победить, — парирует Ерохин. — Хорошо, конечно, что не пропустили, но 0:0 — не самый положительный результат. Нужна была победа, чтобы попасть в еврокубки. Но игра складывалась так, что необходимо было обороняться.— Сегодня до 30-й минуты мы видели то, что и хотели, — объясняет тренер «Ростова». — Владели преимуществом в середине поля, но не смогли воплотить его в моменты и голы. Потом соперник перехватил инициативу. Во втором тайме игра была «на качелях», с большим количеством моментов.Следующий матч у «Ростова» — со «Спартаком» на «Олимпе-2».— Никакого психологического барьера у нас нет, — утверждает. — Мы находимся в группе команд, которые претендуют на попадание в Лигу Европы, и будем бороться за право играть там.— После побед в еврокубках мы привыкли к успехам, — продолжает слова своего тренера форвард «Ростова». — Мы не команда, которая держит мяч, чтобы сыграть вничью, и это хорошо. Забить «Спартаку»? Почему нет? Забить можно всегда! Со «Спартаком» всё будет нормально.А вот у представителей ЦСКА другое мнение об игре.— То же самое было и в Краснодаре: предпосылки, чтобы выжать гол, у нас были, но нам не хватило точности в конечной стадии, — говорит главный тренер «армейцев». — Мы знаем, что в матчах с «Ростовом» в первую очередь тяжело атаковать. При этом сами они гораздо лучше атакуют у себя дома. Поэтому не могу сказать, что сегодня нам пришлось тяжело обороняться. Но чтобы выигрывать, мы должны увеличить количество моментов.— Нам просто не хватило везения, — продолжает форвард ЦСКА. Сам он не реализовал несколько моментов и уступил место Натхо в середине второго тайма. — Мы делали всё, что могли. Хорошо работали, играли… Мы создаём моменты, но реализовать их не можем. Наш соперник играл с усиленным блоком защиты, и мы сделали акцент на атакующий потенциал, поэтому появились сразу я и Ионов, а Витиньо — под нами.