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175 лет назад 2016
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Интервью с Оланаре, Кудряшовым, Ерохиным, Девичем после матча ЦСКА—«Ростов»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

«Долбоящеры!» Как Кудряшову сломали нос, а он в ответ — дверь

Фёдор Кудряшов ломает нос и дверь в раздевалку, а Аарон Оланаре считает, что «Ростов» чудом спасся от поражения.
15 апреля 2017, суббота. 18:00. Футбол
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— Нос ломают, и даже штрафной не ставят! Долбоящеры! — защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов, добавив пару слов не для печати и чуть не сломав дверь гостевой раздевалки «ВЭБ Арены», был явно недоволен решением арбитра, который не собирался останавливать матч после его столкновения с Витиньо. Как позже рассказали тренеры ростовской команды Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко, у Фёдора перелом носовой перегородки.
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
15 апреля 2017, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Мы захотели узнать мнение защитника, который вышел из раздевалки с двумя окровавленными ватками в носу, но в ответ услышали: «Ага, конечно! Вообще, супер!». Вероятно, Кудряшову не до объяснений.

Ко всем остальным футболистам и тренерам у журналистов был один вопрос: «Почему не удалось забить?» «Ростов» уже пятый матч сыграл вничью 0:0, а забить не может уже в шести встречах подряд, учитывая игру в Манчестере.

— Напряжение сказывается, вот и не забиваем, — устало отвечает Ерохин. — Нужно раскрепоститься и больше импровизировать. Будем работать на этой неделе так, чтобы в следующем матче забить. Мы думаем о том, чтобы выйти и победить, но без голов побед не бывает.

— После 70-й минуты «Ростов» вообще не подходил к воротам ЦСКА. Это установка тренера?
— Установка была победить, — парирует Ерохин. — Хорошо, конечно, что не пропустили, но 0:0 — не самый положительный результат. Нужна была победа, чтобы попасть в еврокубки. Но игра складывалась так, что необходимо было обороняться.

— Сегодня до 30-й минуты мы видели то, что и хотели, — объясняет тренер «Ростова» Иван Данильянц. — Владели преимуществом в середине поля, но не смогли воплотить его в моменты и голы. Потом соперник перехватил инициативу. Во втором тайме игра была «на качелях», с большим количеством моментов.

Следующий матч у «Ростова» — со «Спартаком» на «Олимпе-2».

— Никакого психологического барьера у нас нет, — утверждает Дмитрий Кириченко. — Мы находимся в группе команд, которые претендуют на попадание в Лигу Европы, и будем бороться за право играть там.

— После побед в еврокубках мы привыкли к успехам, — продолжает слова своего тренера форвард «Ростова» Марко Девич. — Мы не команда, которая держит мяч, чтобы сыграть вничью, и это хорошо. Забить «Спартаку»? Почему нет? Забить можно всегда! Со «Спартаком» всё будет нормально.


А вот у представителей ЦСКА другое мнение об игре.

— То же самое было и в Краснодаре: предпосылки, чтобы выжать гол, у нас были, но нам не хватило точности в конечной стадии, — говорит главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко. — Мы знаем, что в матчах с «Ростовом» в первую очередь тяжело атаковать. При этом сами они гораздо лучше атакуют у себя дома. Поэтому не могу сказать, что сегодня нам пришлось тяжело обороняться. Но чтобы выигрывать, мы должны увеличить количество моментов.

— Нам просто не хватило везения, — продолжает форвард ЦСКА Аарон Оланаре. Сам он не реализовал несколько моментов и уступил место Натхо в середине второго тайма. — Мы делали всё, что могли. Хорошо работали, играли… Мы создаём моменты, но реализовать их не можем. Наш соперник играл с усиленным блоком защиты, и мы сделали акцент на атакующий потенциал, поэтому появились сразу я и Ионов, а Витиньо — под нами.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Ростов Виктор Гончаренко Дмитрий Кириченко Фёдор Кудряшов
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