Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Интер» — «Милан» — 2:2
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Как за 10 минут упустить всё. Наглядное пособие от «Интера»

«Милан» и «Интер» подарили зрителям фантастическую концовку. Но руководству «нерадзурри» есть над чем поразмыслить после упущенной победы.
15 апреля 2017, суббота. 19:30. Футбол
Италия - Серия А. 32-й тур
15 апреля 2017, суббота. 13:30 МСК
Интер М
Милан
2 : 2
Милан
Милан
1:0 – Кандрева – 36, 2:0 – Икарди – 44, 2:1 – Романьоли – 83, 2:2 – Сапата – 90+7

Пять вещей, которые нужно сделать, чтобы свести вничью почти выигранный поединок и растерять преимущество в два мяча за десять минут. Наглядно демонстрирует «Интер».

1. Упустить шансы снять все вопросы


После первого тайма казалось, что после 15 минут перерыва из раздевалок команды могут не выходить. «Интер», владевший преимуществом, забил два мяча, один из которых – в раздевалку. Нет, «Милан» был совсем не так плох – «россонери» имели несколько моментов, чтобы забить свой гол, но слабая реализация и чудовищная игра в обороне позволили «Интеру» оформить солидный задел. За бездарную игру в защите оборонцы «Милана» оправдаются во втором тайме, но об этом чуть позже. Ещё при счёте 2:0 игроки «нерадзурри» могли «закончить вообще всё». Если как-нибудь заглянете в Милан и встретите на улице Эдера и Икарди, обязательно задайте им два вопроса. Первый: как они умудрились загубить такую контратаку (верхний скрин)? Второй: почему вдвоём понеслись за мячом и бездарно его потеряли (нижний скрин)?
Очевидно, что после того, как поле покинули креативщики Перишич и Мариу, атакующая группа «Интера» просто растерялась и в редкие моменты, когда цеплялась за мячи на чужой половине поля, не знала, что делать с мячом.

Ошибка была необходима. Что нужно знать о новом Буффоне

2. Прижаться к своим воротам


У «Интера» шла игра в нападении, команда регулярно создавала моменты, игра качалась из стороны в сторону, как корабль в шторм.Однако в борту «Милана» зияла пара пробоин, которые тащили его на дно. Но Стефано Пиоли зачем-то решил позволить сопернику эти самые пробоины быстро залатать.За 10 минут до конца основного времени атакующего полузащитника Жоау Мариу сменил защитник Джейсон Мурильо. В итоге команда существенно потеряла в атаке, а в обороне не приобрела ничего. Инициатива полностью перешла на сторону «россонери», что во многом привело к двум пропущенным мячам.О том, как важны были для атаки Перишич и Муриу, которых Пиоли убрал с поля, можно убедиться на этой картинке. Видно, что эти игроки чаще всего встречались с мячом на чужой половине поля.
Кстати, о том, как Мурильо «помог» своей команде. За 16 минут на поле Джейсон коснулся мяча два раза: совершил один пас, выиграл 0 единоборств, совершил 0 перехватов и заблокировал 0 ударов.

3. Оставлять зоны между линиями


«Милан» всё увеличивал преимущество и ближе к концу встречи почти не расставался с мячом. «Интер» же старался играть персонально с каждым игроком соперника. Но в итоге после перестроения нав пять защитников запутался в манёврах. В итоге в последние минуты «нерадзурри» постоянно оставляли огромные зоны между линиями (верхний скрин). Или же неслись впятером на одного игрока «Милана» (нижний скрин)
В итоге футболисты «Милана» получили нужное пространство и сделали то, что должны были – сравняли счёт.

4. Играть на отбой


Все эти компоненты заставили игроков «Интера» начать играть банально на отбой. Все защитники старались выбить мяч подальше в надежде, что где-то там, в районе центрального круга, его примагнитит к себе Икарди. Получалось такое редко. В итоге в последние 17 минут игры подопечные Пиоли сделали 38 пасов. Точными из них оказались лишь 11. «Милан» за это время совершил 83 передачи.

Ну и для наглядности. Вот так выглядит карта передач защитников «Интера» с 80-й минуты. До адресата дошёл лишь один пас.

5. Пропустить на последней секунде


Итог закономерен – «Интер» дважды пропустил после угловых. Полностью отдав преимущество на заключительном отрезке игры, «нерадзурри» получили то, что заслужили. Кристиан Сапата и Алессион Романьоли, набедокурившие в защите в первом тайме, исправились во втором и дважды огорчили Хандановича, подарив зрителям по всему миру (в том числе и многочисленной азиатской публике) шикарную концовку.

Хана «Милан». Куда могут привести китайские деньги

P.S. Конечно же «Интер» упустил победу не только из-за собственных ошибок. Нельзя не отметить напор «Милана» и его стремление перевернуть игру. Особенно это касается проведшего фантастический по объёму работы матч Деулофеу. Тем не менее, новым владельцам «Милана» есть чему поучиться у чёрно-синих соседей. Даже при вливании определённых сумм денег нельзя добиться высших целей, если в головах некоторых футболистов и тренера не сидит идеология победителя. Она прививается не сразу, прививается постепенно, прививается сильными личностями. А пока одно из старейших дерби Европы превращается в товар для продажи на рынок Азии. Миланское дерби стало матчем, в котором разыгрывается место в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. И смешно и одновременно грустно.

150 млн ищут тренера. Каким будет новый «Интер»

P.P.S. Кстати, спасибо за справедливость зафиксировавшей гол Сапаты системе автоматического определения взятия ворот. Кто знает, может быть бригада Даниэле Орсато и не разглядела бы за телами футболистов, что мяч пересёк линию. Как мы могли ещё раз убедиться, увидеть то, что снаряд оказался в воротах, может не только Господь Бог. Что ещё должно произойти, чтобы эту систему начали применять во всех чемпионатах?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Интер ФК Милан
Новости. Футбол
15 апреля 2017, суббота
20:39 Григорян: от души извиняюсь перед болельщиками «Анжи»
20:30 Шекспир: не уверен, приобрёл ли «Лестер» одно очко или же потерял два
20:24 «Анжи» — «Крылья Советов» — 1:3. Видеообзор матча
20:24 Защитник «Сандерленда» Джонс покинул поле на носилках и в кислородной маске
20:13 Марсело: Иско очень рад, что забил, но результат матча — главное для него
20:08 Данни: жду предложения о контракте от «Зенита», сомнений после теракта нет
19:54 «Ницца» одержала волевую победу над «Нанси»
19:52 Игуаин: «Ювентус» стал на одну игру ближе к шестому подряд скудетто
19:52 Игроки и болельщики «Боруссии» поддержали пострадавшего от взрыва Бартру
19:37 Куртуа: беспроигрышная серия «МЮ» может укрепить их психологический настрой
19:19 Почеттино: три очка в игре с «Борнмутом» важны для сохранения мечты «Тоттенхэма»
19:06 Гол Иско на 90-й минуте принёс «Реалу» волевую победу над «Спортингом»
19:02 Григорян: «Крылья Советов» вскрыли «Анжи», как консервную банку
19:01 Виссер: игроки «Крыльев Советов» доказали, что они настоящие мужики
18:59 «Лестер» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», ведя в ходе второго тайма — 2:0
18:58 Дебютант Бундеслиги «РБ Лейпциг» примет участие в Лиге чемпионов — 2017/18
18:52 «Крылья Советов» одержали победу над «Анжи» в Каспийске
18:44 Икарди: «Интер» должен был победить «Милан», мы подавлены
18:30 Прядкин удивлён бурной реакцией на новость о внесоревновательном допинг-контроле
18:27 «Рубин» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд
18:25 «Боруссия» Д одержала победу над «Айнтрахтом», «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург»
18:22 Наставник «молодёжки» «Спартака»: выглядели лучше «Зенита» и заслуженно победили
18:13 «Сандерленд» прервал 700-минутную голевую засуху прямым ударом с углового
18:09 Масалитин: после ничьей с «Ростовом» ЦСКА может забыть про чемпионство
18:08 В перерыве игры ЦСКА — «Ростов» фанат хозяев сделал предложение своей девушке
18:00 Пономарёв — о матче ЦСКА — «Ростов»: смотреть такой футбол — одна тошнота
17:58 «Ювентус» победил «Пескару», «Рома» сыграла вничью с «Аталантой»
17:46 Девич: ничью с ЦСКА оценю положительно, но эту команду можно обыгрывать
17:41 Кудряшов в залитой кровью футболке — в фоторепортаже с матча ЦСКА — «Ростов»
17:39 Болельщики не могут получить вещи в камере хранения после матча ЦСКА — «Ростов»
17:34 Гацкан провёл 250-й матч за «Ростов»
17:31 Пиоли: разочарован результатом дерби, «Интер» должен был сыграть внимательнее
17:30 ЦСКА — «Ростов» — 0:0. Видеообзор матча
17:29 Ерохин: «Ростов» будет работать на этой неделе так, чтоб в следующей игре забить
17:24 «Амкар» — «Уфа» — 1:1. Видеообзор матча
17:22 Кириченко: если бы точно знали, почему не забиваем, у нас не было бы проблем
17:22 Созин: хотите научиться игре в обороне? Бросайте книжки, смотрите игру «Ростова»
17:17 Дисквалификация Месси в сборной Аргентины может быть сокращена до 2 матчей
17:08 Оланаре: ЦСКА в матче с «Ростовом» не хватило везения, чтобы забить
17:00 Гончаренко: не скажу, что ЦСКА было сложно защищаться в матче с «Ростовом»
16:53 «Эвертон» запретил журналистам The Sun посещать «Гудисон Парк»
16:52 Данильянц: у Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтем Витиньо
16:51 Тошич пропустил матч ЦСКА с «Ростовом» из-за температуры
16:51 Монтелла: «Интер» тянул время в течение последних 25 минут
16:39 23 футболиста «Зенита» отправились в Москву на матч со «Спартаком»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как завершится матч "Спартак" - "Зенит"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+