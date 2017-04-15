Как за 10 минут упустить всё. Наглядное пособие от «Интера»

Пять вещей, которые нужно сделать, чтобы свести вничью почти выигранный поединок и растерять преимущество в два мяча за десять минут. Наглядно демонстрирует «Интер».
1. Упустить шансы снять все вопросы
После первого тайма казалось, что после 15 минут перерыва из раздевалок команды могут не выходить. «Интер», владевший преимуществом, забил два мяча, один из которых – в раздевалку. Нет, «Милан» был совсем не так плох – «россонери» имели несколько моментов, чтобы забить свой гол, но слабая реализация и чудовищная игра в обороне позволили «Интеру» оформить солидный задел. За бездарную игру в защите оборонцы «Милана» оправдаются во втором тайме, но об этом чуть позже. Ещё при счёте 2:0 игроки «нерадзурри» могли «закончить вообще всё». Если как-нибудь заглянете в Милан и встретите на улице Эдера и Икарди, обязательно задайте им два вопроса. Первый: как они умудрились загубить такую контратаку (верхний скрин)? Второй: почему вдвоём понеслись за мячом и бездарно его потеряли (нижний скрин)?
Очевидно, что после того, как поле покинули креативщики Перишич и Мариу, атакующая группа «Интера» просто растерялась и в редкие моменты, когда цеплялась за мячи на чужой половине поля, не знала, что делать с мячом.
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2. Прижаться к своим воротам
У «Интера» шла игра в нападении, команда регулярно создавала моменты, игра качалась из стороны в сторону, как корабль в шторм.Однако в борту «Милана» зияла пара пробоин, которые тащили его на дно. Но Стефано Пиоли зачем-то решил позволить сопернику эти самые пробоины быстро залатать.За 10 минут до конца основного времени атакующего полузащитника Жоау Мариу сменил защитник Джейсон Мурильо. В итоге команда существенно потеряла в атаке, а в обороне не приобрела ничего. Инициатива полностью перешла на сторону «россонери», что во многом привело к двум пропущенным мячам.О том, как важны были для атаки Перишич и Муриу, которых Пиоли убрал с поля, можно убедиться на этой картинке. Видно, что эти игроки чаще всего встречались с мячом на чужой половине поля.
Кстати, о том, как Мурильо «помог» своей команде. За 16 минут на поле Джейсон коснулся мяча два раза: совершил один пас, выиграл 0 единоборств, совершил 0 перехватов и заблокировал 0 ударов.
3. Оставлять зоны между линиями
«Милан» всё увеличивал преимущество и ближе к концу встречи почти не расставался с мячом. «Интер» же старался играть персонально с каждым игроком соперника. Но в итоге после перестроения нав пять защитников запутался в манёврах. В итоге в последние минуты «нерадзурри» постоянно оставляли огромные зоны между линиями (верхний скрин). Или же неслись впятером на одного игрока «Милана» (нижний скрин)
В итоге футболисты «Милана» получили нужное пространство и сделали то, что должны были – сравняли счёт.
4. Играть на отбой
Все эти компоненты заставили игроков «Интера» начать играть банально на отбой. Все защитники старались выбить мяч подальше в надежде, что где-то там, в районе центрального круга, его примагнитит к себе Икарди. Получалось такое редко. В итоге в последние 17 минут игры подопечные Пиоли сделали 38 пасов. Точными из них оказались лишь 11. «Милан» за это время совершил 83 передачи.
Ну и для наглядности. Вот так выглядит карта передач защитников «Интера» с 80-й минуты. До адресата дошёл лишь один пас.
5. Пропустить на последней секунде
Итог закономерен – «Интер» дважды пропустил после угловых. Полностью отдав преимущество на заключительном отрезке игры, «нерадзурри» получили то, что заслужили. Кристиан Сапата и Алессион Романьоли, набедокурившие в защите в первом тайме, исправились во втором и дважды огорчили Хандановича, подарив зрителям по всему миру (в том числе и многочисленной азиатской публике) шикарную концовку.
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P.S. Конечно же «Интер» упустил победу не только из-за собственных ошибок. Нельзя не отметить напор «Милана» и его стремление перевернуть игру. Особенно это касается проведшего фантастический по объёму работы матч Деулофеу. Тем не менее, новым владельцам «Милана» есть чему поучиться у чёрно-синих соседей. Даже при вливании определённых сумм денег нельзя добиться высших целей, если в головах некоторых футболистов и тренера не сидит идеология победителя. Она прививается не сразу, прививается постепенно, прививается сильными личностями. А пока одно из старейших дерби Европы превращается в товар для продажи на рынок Азии. Миланское дерби стало матчем, в котором разыгрывается место в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. И смешно и одновременно грустно.
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P.P.S. Кстати, спасибо за справедливость зафиксировавшей гол Сапаты системе автоматического определения взятия ворот. Кто знает, может быть бригада Даниэле Орсато и не разглядела бы за телами футболистов, что мяч пересёк линию. Как мы могли ещё раз убедиться, увидеть то, что снаряд оказался в воротах, может не только Господь Бог. Что ещё должно произойти, чтобы эту систему начали применять во всех чемпионатах?