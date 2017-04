Уилл Григг уже не «в огне». Как угас герой Евро-2016

Григг – герой неофициального гимна чемпионата Европы, который на каждом матче исполняла большая армия североирландских болельщиков.

После 27 сентября, когда голеадор «Уигана» забил свой последний на сегодняшний день гол в Чемпионшипе, как отрезало.

В песне Григга потерялась музыка. Скорее всего, насладившись минутой славы, он так и останется игроком уровня Лиги 1.

Самой популярной фигурой на Евро-2016 был игрок сборной Северной Ирландии, несмотря на то что этот нападающий не сыграл во Франции ни минуты. Его имя упоминалось чаще, чем имя любого другого участника турнира. Григг – герой неофициального гимна чемпионата Европы, который на каждом матче исполняла команда североирландских болельщиков.Напомним, что интернет-слава накрыла Уилла с головой в конце сезона-2015/16, совсем незадолго до старта европейского первенства. Нападающий здорово выступал за «Уиган»: наколотил 25 голов за 40 матчей и помог своей клубной команде выйти из Лиги 1 в Чемпионшип. Тогда болельщик «Уигана»выложил на YouTube песню, посвящённую бомбардиру. Кеннеди положил собственныеслова на музыку популярного в 1990-е годы хита в исполнении певицы Галы Риццато. Припев «Will Grigg's on fire, your defence is terrified» («Уилл Григг в ударе, а ваша защита в ужасе») быстро подхватила вся Европа. Поначалу эту простую песню распевали фанаты «Уигана» и сборной Северной Ирландии, а в конце концов ей заразились даже соперники.Например, игроки «Баварии» и сборной Польши, которая встречалась с североирландцами на Евро-2016 , выкладывали видео, на котором они поют в раздевалке «Will Grigg's on fire». Защитник сборной Германиис улыбкой отвечал на пресс-конференции на вопрос о том, знает ли он, что Уилл Григг в ударе, и боятся ли немцы этого нападающего. Хуммельс уже прекрасно понимал, о чём речь. В общем, неофициальный гимн чемпионата Европы сделал нападающего «Уигана» настоящей звездой. Когда достаточно успешно выступившая на турнире во Франции сборная Северной Ирландии вернулась на родину и организовала встречу с болельщиками, именно Григга приветствовали сильнее всех. И только главного тренера, должно быть, раздражала тема Уилла. «Я выбираю состав на матчи, исходя не из песен болельщиков», – отбивался он от критики за то, что не дал всеобщему любимцу ни минуты игрового времени. Нынешний сезон защищает решение О’Нила.Популярность Григга резко возросла за какие-то два-три месяца, так что летом 25-летний североирландец, очевидно, мог сменить «Уиган» на более сильный клуб. Особенно в статусе лучшего бомбардира третьего по силе английского дивизиона. Громкая реклама делала своё дело. По опросу журналистов, проведённому УЕФА, Уилл занял 25-е место в списке лучших футболистов сезона в Европе, набрав столько же голосов, сколько Поль Погба и Джорджо Кьеллини, а болельщики «Гамбурга» даже написали петицию руководству клуба с требованием выкупить яркого персонажа футбольного фольклора. Тем не менее Григг остался в «Уигане», ставшем для него родным домом, чтобы помочь «лэтикс» закрепиться в Чемпионшипе.Старт сезона-2016/17 получился у нападающего удачным. В первых десяти турах Уилл забил пять голов в ворота «Блэкбёрна», «Ноттингем Форест», «Шеффилд Уэнсдей» и «Вулверхэмптона», а также отдал две голевые передачи. Сказка продолжалась, Григг доказывал, что слова о нём актуальны и на новом уровне. Однако после 27 сентября, когда голеадор «Уигана» забил свой последний на сегодняшний день гол в Чемпионшипе, как отрезало. То ли противники стали значительно внимательнее играть против Григга, то ли у него просто наступило эмоциональное опустошение, но он «замолчал». За 23 матча с начала октября североирландец записал на свой счёт только один голевой пас в чемпионате Англии. Уилл выпадал из основы «Уигана», были матчи, в которых он играл лишь минуту, словно его выпускали только для того, чтобы развлечь публику.Правда, проблемы нападающего – это ещё и следствие кризиса команды. Она оказалась неконкурентоспособна в Чемпионшипе. За пять туров до финиша «Уиган» занимает предпоследнее, 23-е, место, располагаясь в зоне вылета. Ситуация критическая. До спасительного 21-го места – семь очков. По ходу сезона у «лэтикс» сменились два главных тренера: ушли в отставку Гари Колдуэлл и Уоррен Джойс, а сейчас в качестве исполняющего обязанности работает. Каждый гол даётся «Уигану» с гигантским трудом, он худший по результативности в лиге. При этом Григг с пятью забитыми мячами по-прежнему лидер среди бомбардиров команды. Последний месяц нападающий не выходит на поле из-за травмы колена.«Будет ли Уилл ещё в ударе? На сегодняшний день всё затихло. Но я надеюсь, что он скоро вернётся. Нам остаётся только ждать и наблюдать. Считаю, есть свет в конце тоннеля», – говорит Бэрроу.Впрочем, рассуждать о полугодовой засухе у Григга не совсем правильно. В январе он забил победный гол в матче третьего раунда Кубка Англии с «Ноттингем Форест». Благодаря этому нападающий получил шанс сыграть на легендарном стадионе «Олд Траффорд». В игре четвёртого раунда «Манчестер Юнайтед» разгромил «Уиган» – 4:0. Уилл отыграл 70 минут и был заменён. Интересно, что на следующий день после кубковой встречи на «Олд Траффорд» произошёл небольшой пожар. В социальных сетях шутили, что виной всему Григг. Дескать, он всё ещё зажигает.Печальнее всего для Уилла, что из-за спада и травмы он потерял место в национальной команде. После Евро-2016 Григг принял участие только в двух матчах сборной Северной Ирландии. Выходил на замену в игре отборочного цикла ЧМ-2018 с Азербайджаном и в спарринге Хорватией. Времени, чтобы проявить себя, было мало. Нападающий не забил.В песне Григга потерялась музыка. Скорее всего, насладившись минутой славы, он так и останется игроком уровня Лиги 1. Не факт, что мы увидим Уилла на ЧМ-2018, даже если сборная Северной Ирландии сумеет пробиться на российский турнир. Разве что поддержка болельщиков заставит О’Нила включить нападающего «Уигана» в заявку, но для этого Григгу нужно снова «зажечься». Пожелаем ему преодолеть затянувшуюся чёрную полосу.