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175 лет назад 2016
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Уилл Григг
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Уилл Григг уже не «в огне». Как угас герой Евро-2016

Форвард Уилл Григг, которому был посвящён неофициальный гимн Евро-2016, потух и не забивает в чемпионате Англии с конца сентября.
15 апреля 2017, суббота. 21:45. Футбол
→ «Уилл Григг в огне». Как песня североирландцев покорила Евро

Самой популярной фигурой на Евро-2016 был игрок сборной Северной Ирландии Уилл Григг, несмотря на то что этот нападающий не сыграл во Франции ни минуты. Его имя упоминалось чаще, чем имя любого другого участника турнира. Григг – герой неофициального гимна чемпионата Европы, который на каждом матче исполняла команда североирландских болельщиков.
Напомним, что интернет-слава накрыла Уилла с головой в конце сезона-2015/16, совсем незадолго до старта европейского первенства. Нападающий здорово выступал за «Уиган»: наколотил 25 голов за 40 матчей и помог своей клубной команде выйти из Лиги 1 в Чемпионшип. Тогда болельщик «Уигана» Шон Кеннеди выложил на YouTube песню, посвящённую бомбардиру. Кеннеди положил собственные
слова на музыку популярного в 1990-е годы хита в исполнении певицы Галы Риццато. Припев «Will Grigg's on fire, your defence is terrified» («Уилл Григг в ударе, а ваша защита в ужасе») быстро подхватила вся Европа. Поначалу эту простую песню распевали фанаты «Уигана» и сборной Северной Ирландии, а в конце концов ей заразились даже соперники.

Например, игроки «Баварии» и сборной Польши, которая встречалась с североирландцами на Евро-2016, выкладывали видео, на котором они поют в раздевалке «Will Grigg's on fire». Защитник сборной Германии Матс Хуммельс с улыбкой отвечал на пресс-конференции на вопрос о том, знает ли он, что Уилл Григг в ударе, и боятся ли немцы этого нападающего. Хуммельс уже прекрасно понимал, о чём речь. В общем, неофициальный гимн чемпионата Европы сделал нападающего «Уигана» настоящей звездой. Когда достаточно успешно выступившая на турнире во Франции сборная Северной Ирландии вернулась на родину и организовала встречу с болельщиками, именно Григга приветствовали сильнее всех. И только главного тренера Майкла О’Нила, должно быть, раздражала тема Уилла. «Я выбираю состав на матчи, исходя не из песен болельщиков», – отбивался он от критики за то, что не дал всеобщему любимцу ни минуты игрового времени. Нынешний сезон защищает решение О’Нила.
Григг – герой неофициального гимна чемпионата Европы, который на каждом матче исполняла большая армия североирландских болельщиков.
Популярность Григга резко возросла за какие-то два-три месяца, так что летом 25-летний североирландец, очевидно, мог сменить «Уиган» на более сильный клуб. Особенно в статусе лучшего бомбардира третьего по силе английского дивизиона. Громкая реклама делала своё дело. По опросу журналистов, проведённому УЕФА, Уилл занял 25-е место в списке лучших футболистов сезона в Европе, набрав столько же голосов, сколько Поль Погба и Джорджо Кьеллини, а болельщики «Гамбурга» даже написали петицию руководству клуба с требованием выкупить яркого персонажа футбольного фольклора. Тем не менее Григг остался в «Уигане», ставшем для него родным домом, чтобы помочь «лэтикс» закрепиться в Чемпионшипе.

Старт сезона-2016/17 получился у нападающего удачным. В первых десяти турах Уилл забил пять голов в ворота «Блэкбёрна», «Ноттингем Форест», «Шеффилд Уэнсдей» и «Вулверхэмптона», а также отдал две голевые передачи. Сказка продолжалась, Григг доказывал, что слова о нём актуальны и на новом уровне. Однако после 27 сентября, когда голеадор «Уигана» забил свой последний на сегодняшний день гол в Чемпионшипе, как отрезало. То ли противники стали значительно внимательнее играть против Григга, то ли у него просто наступило эмоциональное опустошение, но он «замолчал». За 23 матча с начала октября североирландец записал на свой счёт только один голевой пас в чемпионате Англии. Уилл выпадал из основы «Уигана», были матчи, в которых он играл лишь минуту, словно его выпускали только для того, чтобы развлечь публику.
Правда, проблемы нападающего – это ещё и следствие кризиса команды. Она оказалась неконкурентоспособна в Чемпионшипе. За пять туров до финиша «Уиган» занимает предпоследнее, 23-е, место, располагаясь в зоне вылета. Ситуация критическая. До спасительного 21-го места – семь очков. По ходу сезона у «лэтикс» сменились два главных тренера: ушли в отставку Гари Колдуэлл и Уоррен Джойс, а сейчас в качестве исполняющего обязанности работает Грэм Бэрроу. Каждый гол даётся «Уигану» с гигантским трудом, он худший по результативности в лиге. При этом Григг с пятью забитыми мячами по-прежнему лидер среди бомбардиров команды. Последний месяц нападающий не выходит на поле из-за травмы колена.

«Будет ли Уилл ещё в ударе? На сегодняшний день всё затихло. Но я надеюсь, что он скоро вернётся. Нам остаётся только ждать и наблюдать. Считаю, есть свет в конце тоннеля», – говорит Бэрроу.
После 27 сентября, когда голеадор «Уигана» забил свой последний на сегодняшний день гол в Чемпионшипе, как отрезало.
Впрочем, рассуждать о полугодовой засухе у Григга не совсем правильно. В январе он забил победный гол в матче третьего раунда Кубка Англии с «Ноттингем Форест». Благодаря этому нападающий получил шанс сыграть на легендарном стадионе «Олд Траффорд». В игре четвёртого раунда «Манчестер Юнайтед» разгромил «Уиган» – 4:0. Уилл отыграл 70 минут и был заменён. Интересно, что на следующий день после кубковой встречи на «Олд Траффорд» произошёл небольшой пожар. В социальных сетях шутили, что виной всему Григг. Дескать, он всё ещё зажигает.

Печальнее всего для Уилла, что из-за спада и травмы он потерял место в национальной команде. После Евро-2016 Григг принял участие только в двух матчах сборной Северной Ирландии. Выходил на замену в игре отборочного цикла ЧМ-2018 с Азербайджаном и в спарринге Хорватией. Времени, чтобы проявить себя, было мало. Нападающий не забил.
В песне Григга потерялась музыка. Скорее всего, насладившись минутой славы, он так и останется игроком уровня Лиги 1.
В песне Григга потерялась музыка. Скорее всего, насладившись минутой славы, он так и останется игроком уровня Лиги 1. Не факт, что мы увидим Уилла на ЧМ-2018, даже если сборная Северной Ирландии сумеет пробиться на российский турнир. Разве что поддержка болельщиков заставит О’Нила включить нападающего «Уигана» в заявку, но для этого Григгу нужно снова «зажечься». Пожелаем ему преодолеть затянувшуюся чёрную полосу.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Северной Ирландии — Футбол Уиган Евро-2016
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