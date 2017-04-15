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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Рубин» — «Краснодар». Антирекорд посещаемости
Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»
Текст: Антон Михашенок

15 вопросов о позорно низкой посещаемости матча в Казани

Антон Михашёнок задаёт вопросы, на которые важно найти ответы всем вместе, общей дискуссией.
15 апреля 2017, суббота. 23:30. Футбол
В Казани построили отличный стадион. Сегодня на него приехала одна из самых симпатичных команд страны. Матч получился бодрым: моментов было достаточно, желания отыграться у «Рубина» — тоже, голевой удар Смолова — в таком же порядке, как и спасения Рыжикова. Все неплохо, но…

Матч посетили 3041 зритель. И важно сказать, что это позор.

Когда камера брала общий план, на центральной трибуне появлялась надпись «Kazan» и решётка хэштега перед ней — зрители не закрыли их. Весь матч общий план отвлекал меня от футбола на размышления о том, зачем на трибуне появился хэштег. Обычно в соцсетях его используют для того, чтобы объединить что-то важное и однородное среди общей массы сообщений или мнений. Здесь же объединять было нечего и, самое главное, не для кого. Три тысячи человек на трибунах — это… это просто пошлость.

Аудитория федерального канала спасла матч едва ли. У футбола и так слабые рейтинги, а тут не играли ни «Спартак», ни «Зенит», ни даже ЦСКА с «Локомотивом». Проблема федерального канала примерно та же, хэштеговая: даже у выпусков новостей стоят решётки. Зачем стоят? Неизвестно. Давайте поставим, чтобы было, а о сути подумаем как-нибудь в следующий раз.

Да нет уж. 3041 зритель, дно с треском пробито, думать надо всем и прямо сейчас. Поэтому дальше у меня только вопросы. На некоторые у меня есть ответы, по некоторым есть своё мнение, а ответы на некоторые мне совершенно неясны, и я бы хотел открыть дискуссию, потому что время для неё настало.

К руководству «Рубина»


1. Считает ли руководство «Рубина» целесообразным выделять невероятное количество денег на профессиональную команду при такой посещаемости?

2. Понесёт ли кто-то внутри руководства ответственность за такую посещаемость? Будут ли перестановки в отделе маркетинга?

3. Если предположить, что болельщики таким образом реагируют на результаты команды, то не кажется ли руководству «Рубина» провальной работа по повышению лояльности горожан к клубу?

4. Ситуация повторяется из раза в раз, а потому важно понять, ведётся ли руководством «Рубина» анализ причин перманентно отстающей посещаемости на матчах чемпионата России?

5. Нужна ли профессиональная команда городу, который на миллион населения имеет всего три тысячи зрителей на стадионе?

6. Не кажется ли руководству «Рубина», что из-за стремящегося к нулю соотношения «вложенные средства/качество» на данный момент клуб вызывает гораздо больше раздражения и разочарования у нейтральных болельщиков, чем желания его полюбить? Не считает ли руководство «Рубина», что деятельность клуба способствует понижению интереса к чемпионату России как к зрелищу, где есть большие деньги, но нет никакого от них толка?

К болельщикам (не только «Рубина»)


1. Достойно ли оправдание посещаемости исключительно погодными условиями, если самая низкая аудитория двух апрельских туров чемпионата Швеции составила 3459 зрителей (в городе, где прошла игра, живут 50 000 человек), а пять из 16 матчей собрали более 17000 зрителей? Средняя температура в городах, где проводились матчи, составила 4 градуса.

2. Не кажется ли болельщикам по-спортивному неправильным подход «команда выигрывает — иду на стадион, проигрывает — ну их к чёрту, дома погреюсь» вместо подхода «играет единственная профессиональная футбольная команда из моего города — иду болеть за своих при любых обстоятельствах»?

3. Марсель Шмельцер из дортмундской «Боруссии» после сегодняшней победы над «Айнтрахтом» сказал, что тело покрывается мурашками, когда играешь перед Жёлтой стеной — фанатской трибуной «Боруссии». Как считают наши болельщики, были бы результаты и игра их команд лучше, если бы игроки видели больше болельщиков на трибунах и чувствовали больше страсти от них? Не кажется ли болельщикам, что движение должно быть двусторонним: не только футболисты могут играть лучше за болельщиков, но и болельщики могут поддерживать футболистов организованнее?

4. Можно ли считать неуважением к отдавшему четверть жизни «Рубину» конкретному футболисту Гёкденизу Караденизу тот факт, что он прыгает в невероятные подкаты на последних секундах матча, рискуя своим здоровьем, перед пустыми трибунами стадиона в городе, который он уже может назвать родным?

К телеканалу «Матч ТВ»


1. Сохраняется ли по-прежнему уверенность в том, что конкретный вид спорта футбол в чистом виде остаётся контентом, который имеет будущее с точки зрения интереса к нему? Не считают ли на канале эту точку зрения несколько оторванной от текущих реалий в России, где посещаемость хорошего матча может составить 3041 зритель?

2. Не кажется ли каналу абсолютно неприемлемым тот факт, что почти всё эфирное время на неделе отдано матчу «Спартак» — «Зенит»? Понятно, что эта игра и так будет иметь высочайшие рейтинги, но при этом не возникает ли параллельного ощущения, что в туре больше ничего не произойдёт?

3. Считает ли канал правильной ситуацию, при которой подавляющее большинство эфирного времени и в трансляциях, и в аналитических передачах, и в шоу отведено самым популярным командам страны — «Спартаку», «Зениту», ЦСКА? Не кажется ли каналу, что в данном случае закон «спрос рождает предложение» не работает, потому что канал является государственным и, по утверждениям руководителей, несёт важную социальную миссию?

4. Если социальная миссия действительно есть, то почему минимальным образом освещаются истории из жизни провинциальных команд даже Премьер-Лиги (не говоря о ФНЛ и ПФЛ, где клубов в разы больше)? Если истории о странном использовании денег, гибнущих десятками командах не доходят до федерального канала, не кажется ли каналу, что честнее говорить о миссии обслуживания элитных клубов?

5. Есть ли понимание, что чрезмерным обслуживанием интересов элитных клубов канал а) способствует развитию лени и успокоенности коммерческих отделов больших клубов (спрос на контент о них есть в любом случае — они могли бы монетизировать его в клубные каналы); б) способствует уничтожению провинциального футбола (разрыв между богатыми и бедными увеличивается, нездоровые процессы в маленьких клубах и около них остаются без внимания)?

Мне кажется, что большая проблема нашего общества — отсутствие действительно общих и массовых дискуссий. Если у меня благодаря сайту есть возможность хотя бы попробовать такую дискуссию создать, а из-за казанской посещаемости есть повод, то я этим воспользуюсь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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