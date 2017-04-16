Из второй Бундеслиги — в Лигу чемпионов. Обзор дня

«Уфа» упустила победу над «Амкаром» в матче 23-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:1. «Амкар» и «Уфа» не сумели победить в четвёртом матче турнира подряд.На 35-й минуте Дмитрий Стоцкий с углового навесил на ближнюю штангу, и Януш Гол головой срезал мяч в свои ворота.В концовке Николай Зайцев сделал длинный заброс вперёд, Александр Пуцко в борьбе с Алексеем Гасилиным скинул мяч на линию штрафной, откуда Дарко Бодул в касание вколотил мяч в нижний угол«Амкар» и «Уфа», набрав по 33 очка, делят пятые-седьмые места в таблице РФПЛ с «Тереком». У грозненцев есть матч в запасе.В матче 23-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» в Москве встречались ЦСКА и «Ростов».В первом тайме мяч побывал в сетке ворот гостей, но гол не был засчитан из-за офсайда. В целом на протяжении всей игры преимуществом владели «армейцы», но воплотить его в забитый мяч действующие чемпионы страны не сумели. Команда с берегов Дона в пятый раз подряд сыграла в чемпионате вничью — 0:0.В таблице РФПЛ ЦСКА (44 очка) занимает второе место, отставание от «Спартака» составляет семь очков. «Ростов» (33) располагается на восьмой строчке.«Краснодар» одержал минимальную победу над «Рубином» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.Единственный гол на 57-й минуте забил Фёдор Смолов. Форвард «быков» взял инициативу на себя, дошёл до штрафной и нанёс точный, обводящий удар в дальний нижний угол ворот Сергея Рыжикова.«Краснодар» набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ, «Рубин» (28) идёт 10-м.«Крылья Советов» одержали победу над «Анжи» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.На 9-й минуте Сергей Корниленко получил мяч перед штрафной «Анжи» и без особого сопротивления выстрелил на силу в левую девятку ворот махачкалинцев. В середине первого тайма хозяева бросили на фланге Георгия Зотова, который резко сместился в центр и издали выстрелил в дальнюю девятку.На 64-й минуте Кристиан Паскуато забил третий гол самарской команды: воспитанник «Ювентуса» выбежал на свидание с Давидом Юрченко и послал мяч в дальний угол. За минуту до конца основного времени встречи полузащитник дагестанцев Арсен Хубулов забил гол престижа, реализовав пенальти.«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 13-е место в РФПЛ, «Анжи» (24) идёт 12-м.«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии. Голами в составе «быков» отметились Юссуф Поульсен, Тимо Вернер, Наби Кейта и Диего Демме.Таким образом, «РБ Лейпциг» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда Ральфа Хазенхюттля, находящаяся на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, уже не опустится ниже четвёртой позиции и как минимум сыграет в квалификации главного европейского турнира.Нынешний сезон является дебютным для «РБ Лейпциг» в Бундеслиге. Команда была основана в 2009 году.На стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» в рамках 32-го тура итальянской Серии A состоялось миланское дерби. «Интер» и «Милан» сыграли вничью со счётом 2:2.Нерадзурри вышли вперёд на 36-й минуте благодаря точному удару Антонио Кандревы. Перед самым перерывом Мауро Икарди сделал счёт 2:0. Отыграться россонери сумели в концовке: на 83-й минуте отличился Алессио Романьоли, а на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте Кристиан Сапата счёт сравнял.В таблице итальянского первенства «Интер» (56 очков) занимает седьмое место, а «Милан» (58) — шестое.В матче 32-го тура испанской Примеры «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:2 над «Спортингом» в Хихоне.«Спортинг» открыл счёт на 14-й минуте — точным ударом отметился Дуйе Чоп. «Реал» быстро отыгрался — на 17-й минуте счёт сравнял Иско. В начале второго тайма хозяева вновь вышли вперёд — Микель Весга поразил ворота «сливочных». Отыграться гости сумели на 59-й минуте благодаря голу Альваро Мораты. Победный мяч на 90-й минуте забил Иско, оформивший дубль.«Барселона» победила «Реал Сосьедад» в матче 32-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 3:2.В составе хозяев дубль оформил Лионель Месси, один мяч забил Пако Алькасер. У гостей отличился Хаби Прието, ещё один мяч в свои ворота забил игрок «Барселоны» Самуэль Юмтити.«Барселона» (72 очка) занимает второе место в Примере и отстаёт от мадридского «Реала» на три балла, сыграв на матч больше. «Реал Сосьедад» (52 очка) — седьмой.23 футболиста «Зенита» отправились в Москву, где в воскресенье состоится матч 23-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Максим Рудаков.Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков.Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Александр Кержаков.Матч «Спартак» — «Зенит» состоится на стадионе «Открытие Арена» 16 апреля. Начало — в 20:00 мск.