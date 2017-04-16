Из второй Бундеслиги — в Лигу чемпионов. Обзор дня

Гол Бодула на 89-й минуте спас «Амкар» от поражения в матче с «Уфой»
«Уфа» упустила победу над «Амкаром» в матче 23-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:1. «Амкар» и «Уфа» не сумели победить в четвёртом матче турнира подряд.
На 35-й минуте Дмитрий Стоцкий с углового навесил на ближнюю штангу, и Януш Гол головой срезал мяч в свои ворота.
В концовке Николай Зайцев сделал длинный заброс вперёд, Александр Пуцко в борьбе с Алексеем Гасилиным скинул мяч на линию штрафной, откуда Дарко Бодул в касание вколотил мяч в нижний угол
«Амкар» и «Уфа», набрав по 33 очка, делят пятые-седьмые места в таблице РФПЛ с «Тереком». У грозненцев есть матч в запасе.
ЦСКА не смог победить «Ростов», сыгравший в пятом матче подряд вничью — 0:0
В матче 23-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» в Москве встречались ЦСКА и «Ростов».
В первом тайме мяч побывал в сетке ворот гостей, но гол не был засчитан из-за офсайда. В целом на протяжении всей игры преимуществом владели «армейцы», но воплотить его в забитый мяч действующие чемпионы страны не сумели. Команда с берегов Дона в пятый раз подряд сыграла в чемпионате вничью — 0:0.
В таблице РФПЛ ЦСКА (44 очка) занимает второе место, отставание от «Спартака» составляет семь очков. «Ростов» (33) располагается на восьмой строчке.
Гол Смолова принёс «Краснодару» победу над «Рубином»
«Краснодар» одержал минимальную победу над «Рубином» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 57-й минуте забил Фёдор Смолов. Форвард «быков» взял инициативу на себя, дошёл до штрафной и нанёс точный, обводящий удар в дальний нижний угол ворот Сергея Рыжикова.
«Краснодар» набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ, «Рубин» (28) идёт 10-м.
«Крылья Советов» одержали победу над «Анжи» в Каспийске
«Крылья Советов» одержали победу над «Анжи» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
На 9-й минуте Сергей Корниленко получил мяч перед штрафной «Анжи» и без особого сопротивления выстрелил на силу в левую девятку ворот махачкалинцев. В середине первого тайма хозяева бросили на фланге Георгия Зотова, который резко сместился в центр и издали выстрелил в дальнюю девятку.
На 64-й минуте Кристиан Паскуато забил третий гол самарской команды: воспитанник «Ювентуса» выбежал на свидание с Давидом Юрченко и послал мяч в дальний угол. За минуту до конца основного времени встречи полузащитник дагестанцев Арсен Хубулов забил гол престижа, реализовав пенальти.
«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 13-е место в РФПЛ, «Анжи» (24) идёт 12-м.
Дебютант Бундеслиги «РБ Лейпциг» примет участие в Лиге чемпионов — 2017/18
«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии. Голами в составе «быков» отметились Юссуф Поульсен, Тимо Вернер, Наби Кейта и Диего Демме.
Таким образом, «РБ Лейпциг» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда Ральфа Хазенхюттля, находящаяся на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, уже не опустится ниже четвёртой позиции и как минимум сыграет в квалификации главного европейского турнира.
Нынешний сезон является дебютным для «РБ Лейпциг» в Бундеслиге. Команда была основана в 2009 году.
«Милан» вырвал ничью в матче с «Интером» на 7-й компенсированной минуте
На стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» в рамках 32-го тура итальянской Серии A состоялось миланское дерби. «Интер» и «Милан» сыграли вничью со счётом 2:2.
Нерадзурри вышли вперёд на 36-й минуте благодаря точному удару Антонио Кандревы. Перед самым перерывом Мауро Икарди сделал счёт 2:0. Отыграться россонери сумели в концовке: на 83-й минуте отличился Алессио Романьоли, а на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте Кристиан Сапата счёт сравнял.
В таблице итальянского первенства «Интер» (56 очков) занимает седьмое место, а «Милан» (58) — шестое.
Гол Иско на 90-й минуте принёс «Реалу» волевую победу над «Спортингом»
В матче 32-го тура испанской Примеры «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:2 над «Спортингом» в Хихоне.
«Спортинг» открыл счёт на 14-й минуте — точным ударом отметился Дуйе Чоп. «Реал» быстро отыгрался — на 17-й минуте счёт сравнял Иско. В начале второго тайма хозяева вновь вышли вперёд — Микель Весга поразил ворота «сливочных». Отыграться гости сумели на 59-й минуте благодаря голу Альваро Мораты. Победный мяч на 90-й минуте забил Иско, оформивший дубль.
«Барселона» победила «Реал Сосьедад», отставание от мадридского «Реала» — три очка
«Барселона» победила «Реал Сосьедад» в матче 32-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 3:2.
В составе хозяев дубль оформил Лионель Месси, один мяч забил Пако Алькасер. У гостей отличился Хаби Прието, ещё один мяч в свои ворота забил игрок «Барселоны» Самуэль Юмтити.
«Барселона» (72 очка) занимает второе место в Примере и отстаёт от мадридского «Реала» на три балла, сыграв на матч больше. «Реал Сосьедад» (52 очка) — седьмой.
23 футболиста «Зенита» отправились в Москву на матч со «Спартаком»
23 футболиста «Зенита» отправились в Москву, где в воскресенье состоится матч 23-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Максим Рудаков.
Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Александр Кержаков.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится на стадионе «Открытие Арена» 16 апреля. Начало — в 20:00 мск.