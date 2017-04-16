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«Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Милан», «Интер» — в обзоре новостей дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Из второй Бундеслиги — в Лигу чемпионов. Обзор дня

Матчи 32-го тура чемпионата России и события в ведущих зарубежных футбольных первенствах — в обзоре главных новостей дня.
16 апреля 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

Гол Бодула на 89-й минуте спас «Амкар» от поражения в матче с «Уфой»


«Уфа» упустила победу над «Амкаром» в матче 23-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:1. «Амкар» и «Уфа» не сумели победить в четвёртом матче турнира подряд.

На 35-й минуте Дмитрий Стоцкий с углового навесил на ближнюю штангу, и Януш Гол головой срезал мяч в свои ворота.

В концовке Николай Зайцев сделал длинный заброс вперёд, Александр Пуцко в борьбе с Алексеем Гасилиным скинул мяч на линию штрафной, откуда Дарко Бодул в касание вколотил мяч в нижний угол

«Амкар» и «Уфа», набрав по 33 очка, делят пятые-седьмые места в таблице РФПЛ с «Тереком». У грозненцев есть матч в запасе.
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
15 апреля 2017, суббота. 12:00 МСК
Амкар
Пермь
1 : 1
Уфа
Уфа
0:1 – Гол – 35 (автогол), 1:1 – Бодул – 89

ЦСКА не смог победить «Ростов», сыгравший в пятом матче подряд вничью — 0:0


В матче 23-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» в Москве встречались ЦСКА и «Ростов».

В первом тайме мяч побывал в сетке ворот гостей, но гол не был засчитан из-за офсайда. В целом на протяжении всей игры преимуществом владели «армейцы», но воплотить его в забитый мяч действующие чемпионы страны не сумели. Команда с берегов Дона в пятый раз подряд сыграла в чемпионате вничью — 0:0.

В таблице РФПЛ ЦСКА (44 очка) занимает второе место, отставание от «Спартака» составляет семь очков. «Ростов» (33) располагается на восьмой строчке.
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
15 апреля 2017, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Гол Смолова принёс «Краснодару» победу над «Рубином»


«Краснодар» одержал минимальную победу над «Рубином» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 57-й минуте забил Фёдор Смолов. Форвард «быков» взял инициативу на себя, дошёл до штрафной и нанёс точный, обводящий удар в дальний нижний угол ворот Сергея Рыжикова.

«Краснодар» набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ, «Рубин» (28) идёт 10-м.
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
15 апреля 2017, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 – Смолов – 57

«Крылья Советов» одержали победу над «Анжи» в Каспийске


«Крылья Советов» одержали победу над «Анжи» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 9-й минуте Сергей Корниленко получил мяч перед штрафной «Анжи» и без особого сопротивления выстрелил на силу в левую девятку ворот махачкалинцев. В середине первого тайма хозяева бросили на фланге Георгия Зотова, который резко сместился в центр и издали выстрелил в дальнюю девятку.

На 64-й минуте Кристиан Паскуато забил третий гол самарской команды: воспитанник «Ювентуса» выбежал на свидание с Давидом Юрченко и послал мяч в дальний угол. За минуту до конца основного времени встречи полузащитник дагестанцев Арсен Хубулов забил гол престижа, реализовав пенальти.

«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 13-е место в РФПЛ, «Анжи» (24) идёт 12-м.
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
15 апреля 2017, суббота. 17:00 МСК
Анжи
Махачкала
1 : 3
Крылья Советов
Самара
0:1 – Корниленко – 9, 0:2 – Зотов – 23, 0:3 – Паскуато – 64, 1:3 – Хубулов – 90 (пен)

Дебютант Бундеслиги «РБ Лейпциг» примет участие в Лиге чемпионов — 2017/18


«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии. Голами в составе «быков» отметились Юссуф Поульсен, Тимо Вернер, Наби Кейта и Диего Демме.

Таким образом, «РБ Лейпциг» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда Ральфа Хазенхюттля, находящаяся на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, уже не опустится ниже четвёртой позиции и как минимум сыграет в квалификации главного европейского турнира.

Нынешний сезон является дебютным для «РБ Лейпциг» в Бундеслиге. Команда была основана в 2009 году.

«Милан» вырвал ничью в матче с «Интером» на 7-й компенсированной минуте


На стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» в рамках 32-го тура итальянской Серии A состоялось миланское дерби. «Интер» и «Милан» сыграли вничью со счётом 2:2.

Нерадзурри вышли вперёд на 36-й минуте благодаря точному удару Антонио Кандревы. Перед самым перерывом Мауро Икарди сделал счёт 2:0. Отыграться россонери сумели в концовке: на 83-й минуте отличился Алессио Романьоли, а на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте Кристиан Сапата счёт сравнял.

В таблице итальянского первенства «Интер» (56 очков) занимает седьмое место, а «Милан» (58) — шестое.
Италия - Серия А. 32-й тур
15 апреля 2017, суббота. 13:30 МСК
Интер М
Милан
2 : 2
Милан
Милан
1:0 – Кандрева – 36, 2:0 – Икарди – 44, 2:1 – Романьоли – 83, 2:2 – Сапата – 90+7

Гол Иско на 90-й минуте принёс «Реалу» волевую победу над «Спортингом»


В матче 32-го тура испанской Примеры «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:2 над «Спортингом» в Хихоне.

«Спортинг» открыл счёт на 14-й минуте — точным ударом отметился Дуйе Чоп. «Реал» быстро отыгрался — на 17-й минуте счёт сравнял Иско. В начале второго тайма хозяева вновь вышли вперёд — Микель Весга поразил ворота «сливочных». Отыграться гости сумели на 59-й минуте благодаря голу Альваро Мораты. Победный мяч на 90-й минуте забил Иско, оформивший дубль.
Испания - Примера. 32-й тур
15 апреля 2017, суббота. 17:15 МСК
Спортинг Хихон
Хихон
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 – Чоп – 14, 1:1 – Иско – 17, 2:1 – Весга – 50, 2:2 – Мората – 59, 2:3 – Иско – 90

«Барселона» победила «Реал Сосьедад», отставание от мадридского «Реала» — три очка


«Барселона» победила «Реал Сосьедад» в матче 32-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Лионель Месси, один мяч забил Пако Алькасер. У гостей отличился Хаби Прието, ещё один мяч в свои ворота забил игрок «Барселоны» Самуэль Юмтити.

«Барселона» (72 очка) занимает второе место в Примере и отстаёт от мадридского «Реала» на три балла, сыграв на матч больше. «Реал Сосьедад» (52 очка) — седьмой.
Испания - Примера. 32-й тур
15 апреля 2017, суббота. 21:45 МСК
Барселона
Барселона
3 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 – Месси – 17, 2:0 – Месси – 37, 2:1 – Юмтити – 42 (автогол), 3:1 – Алькасер – 44, 3:2 – Прието – 45+1

23 футболиста «Зенита» отправились в Москву на матч со «Спартаком»


23 футболиста «Зенита» отправились в Москву, где в воскресенье состоится матч 23-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунёв, Максим Рудаков.

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Александр Кержаков.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится на стадионе «Открытие Арена» 16 апреля. Начало — в 20:00 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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