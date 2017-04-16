Вопрос дня. «Спартак» — «Зенит»: кто выиграет матч года?

Взгляд изнутри

Мнения читателей

Главная игра сезона, война, битва за чемпионство, последнее сражение – как только не называли предстоящий матч «Спартак» — «Зенит». По мнению футболистов и экспертов, именно в этом матче решится судьба золотых медалей. «Спартак» опережает ближайших конкурентов на восемь очков и как никогда близок к заветным золотым медалям. Болельщики красно-белых ждут чемпионства уже 16 лет. «Зенит» в дебютном сезоне нового главного тренерауже вылетел из двух турниров, в которых выступал. Чемпионат России – главный шанс питерской команды записать-таки сезон в актив. Кто победит в этом принципиальном матче? Как завершится дерби двух столиц?, заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ:— «Спартак» и «Зенит» — принципиальные соперники и лидеры чемпионата. В таком противостоянии футболисты должны проявить себя как настоящие воины, а не только как хорошо выученные тактически и технически мастера. Это требует особого настроя, боевого. Думаю, что победу одержит «Зенит»., бывший полузащитник «Спартака»:— Игра против «Зенита» не самая важная в сезоне для «Спартака», но она будет очень напряжённой. Подопечные Карреры уже провели несколько «валидольных» игр против команд из нижней части таблицы, и это напрягает. «Зенит» способен доставить серьёзные проблемы обороне «Спартака». Рискну и поставлю на победу красно-белых со счётом 2:1., бывший вратарь «Зенита»:— «Зенит» может обыграть «Спартак» за счёт высокой концентрации и чётких командных действий. Луческу обещал, что команда в этом матче будет выглядеть по-другому. Я по многим причинам не хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Но опять же, я субъективно смотрю на вещи. Поэтому если борьба и дальше продолжится, то будет только интереснее, даже для тех болельщиков, которые поддерживают москвичей., бывший голкипер «Спартака»:— «Зенит» сделает всё, чтобы выиграть у красно-белых. Для спартаковцев победа над «Зенитом» будет почти синонимом победы в чемпионате. Нас ждёт очень яркий матч с большим количеством единоборств и опасных моментов. Мне кажется, что сыграют вничью – 1:1. Это не худший результат для команды Массимо Карреры., экс-полузащитник «Зенита»:— Мы в Питере верим в победу «Зенита», посмотрим, сможет ли команда Луческу нас в этом убедить. Зенитовцам нужно лечь в сегодняшнем матче, но сделать это с умом. «Зенит» может обыгрывать соперников намного сильнее, чем «Спартак». Мне кажется, что нас ждёт результативный матч, но закончится он вничью., бывший полузащитник «Спартака»:— В матче «Спартака» и «Зенита» реально будет война! «Спартак» Карреры не шарахается так, как «Зенит» Луческу – 30 человек, а состава никто не знает, даже главный тренер! Думаю, что встреча закончится вничью. Хочется, чтобы «Зенит» не подобрался ближе, а если «Спартак» выиграет, то я вообще не представляю, как питерцы будут сокращать отрыв., заслуженный тренер СССР:— Мы увидим не зрелище, а побоище, ведь соперники ощущают повышенную мотивацию. Сегодняшний «Спартак» нацелен на атаку. Объективно, его весенние матчи наиболее зрелищные. Что касается «Зенита», то у него есть проблемы внутри и вокруг команды. Качество игры оставляет желать лучшего., бывший футболист «Спартака»:— Это главная игра сезона, и страсти буду максимально накалены. Хотелось бы только, чтобы это были исключительно футбольные страсти, а не хамство. Матч закончится боевой ничьей. С одной стороны, «Спартак» выглядит сильнее, но с другой – «Зениту» победа нужна больше. Питерцы будут рассчитывать на максимальный результат, в то время как красно-белых устроит и ничья., бывший футболист «Зенита»:— Не жду больше ничего хорошего от «Зенита». В команде идёт то ли спад у тренера, то ли разброд в коллективе. «Спартак» — чемпион, у «Зенита» — второе или третье место. Будем бодаться с ЦСКА за Лигу чемпионов., бывший президент «Спартака»:— «Спартак» спокойно может надевать золотые медали, гонка закончилась. ЦСКА и «Зенит» в нынешнем их состоянии не смогут составить красно-белым конкуренцию. Даже если «Спартак» проиграет питерскому клубу, отрыв в пять очков он сохранит. Можно считать, что за восемь туров до конца чемпионата чемпионская гонка закончилась, а кто там станет вторым, болельщикам не очень интересно., бывший защитник «Зенита»:— Это игра может быть не определяющая, но очень много решающая. «Спартак» давно не претендовал на чемпионство и, возможно, завоюет золотые медали в этом году. В таких условиях обыграть спартаковцев в два раза приятнее. Это будет большим плюсом для игроков и главного тренера., главный тренер «Зенита»:— Кто будет ментально выглядеть лучше, тот и будет иметь преимущество. Нужно показать характер, выиграть как можно больше единоборств. Здесь не найдёшь алиби. Эта игра может развернуть весь чемпионат в другое русло. Если «Зенит» проиграет «Спартаку», то выпадет из чемпионской гонки, нужно будет признать, что это будет год «Спартака»., полузащитник «Спартака»:— Мы будем играть только с мыслью о победе. Не будем смотреть в таблицу. Сейчас есть соперник – „Зенит“. Мы должны его победить. А дальше – посмотрим. Не важно, какие у него проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. Это будет война!, нападающий «Зенита»:— Такого хорошего судейства для «Спартака» уже давно не было. Но надо отдать должное и игре, которую поставил Массимо Каррера. Тренер сделал отличный коллектив, плюс пришли новые сильные футболисты. Потому если «Спартак» станет чемпионом, то он это, безусловно, заслужит. Но матчи впереди ещё есть, мы постараемся им всё испортить., защитник «Спартака»:— Любая команда выходит играть против „Спартака“ на максимальных оборотах, как на последний бой. Тем более мы для «Зенита» очень принципиальный соперник, и это будет матч за шесть очков. Для нас каждая следующая игра — главная в сезоне, и не надо заглядывать далеко., защитник «Зенита»— Главная задача — сократить отставание от «Спартака». Нам всем: клубу, команде, болельщикам — нужна только победа в воскресной игре.— 2:0 — «Спартак» победит.— Порка будет — 5:0.— В Питере тире ныть.— Ставлю 1:3, Дзюбинью, и пора уже Эрнани разрядить пушку.— Надеюсь руководство Зенита хорошенько взгреет и игроков и тренерский штаб! Чтобы они приземлили «Спартак»!!! А то если «Спартак» не дай бог станет чемпионом, их же в Европе по 5:0 будут выносить.