Данни: мы должны быть матадорами и съесть живьём игроков «Спартака»!

Год назад полузащитник «Зенита» Мигел Данни получил в матче со «Спартаком» третью в карьере травму крестообразных связок, которая едва не поставила крест на его карьере. Однако португалец нашёл в себе силы восстановиться и вернуться в большой футбол. Теперь капитан сине-бело-голубых снова выведет свою команду на игру с красно-белыми на «Открытие Арене». Простил ли Данни нанёсшего ему травму спартаковца Промеса? Почему португалец передумал вешать бутсы на гвоздь и не боится терактов? Какие впечатления у него остались от посещения нового стадиона «Крестовский» и чему он может научиться у своих детей? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью Данни для «Чемпионата».
«Спартак» – лидер, но не фаворит»
— Помните, когда «Спартак» в последний раз был фаворитом матча с «Зенитом»?
— Я не считаю «Спартак» фаворитом нашей встречи, несмотря на то что эта команда сейчас занимает первое место. Мы продолжаем бороться за победу. Сделаем всё, чтобы победить «Спартак».
— Полузащитник красно-белых Роман Зобнин сравнил предстоящий матч с войной. Вы тоже считаете, что это будет война на футбольном поле?
— Да, для нас это тоже война. «Спартак» – принципиальный соперник, а сама игра очень важна с точки зрения борьбы за золото. Повторюсь, постараемся любыми способами завоевать три очка.
— У вас осталась обида на спартаковца Квинси Промеса, который год назад на «Петровском» нанёс вам травму крестообразных связок?
— У меня нет обид на Промеса. Мы, кстати, с ним уже обсудили эту тему. Такие ситуации время от времени происходят в футболе, это обычная вещь. Конечно, Промес не хотел специально травмировать меня. Собственно, я тоже никогда не пытаюсь нанести травму сопернику. Думаю исключительно об игре, а не о чём-то другом.
— В предыдущем матче с «Анжи» вы отдали неудачный пас назад, после которого Николас Ломбертс вынужден был фолить на Сергее Паршивлюке и заработал удаление. Как объясните свою ошибку болельщикам?
— Не стал бы говорить об ошибке. Это был игровой момент. Я отдавал назад передачу, которая получилась короткой. К сожалению, футболист «Анжи» успел перехватить мяч. Мы поговорили с Ломбертсом, всё нормально. Повторюсь, не нужно называть тот пас ошибкой. Когда я забиваю гол, никто же не говорит о чужой ошибке.
— Сильно Ломбертс злился в раздевалке? Бельгиец пропустит матч со «Спартаком» из-за дисквалификации, а ведь для прощающегося с «Зенитом» Ломбертса это был последний шанс сыграть с принципиальным соперником.
— Безусловно, для него пропуск игры со «Спартаком» – тяжёлый момент. Но дисквалификации – часть футбола. Надеюсь, Ломбертс ещё поможет команде на финише сезона.
«Если наша лодка утонет, то мы утонем вместе с Луческу»
— Вы, как капитан, какую речь толкнёте в раздевалке перед тем, как будете выходить на матч со «Спартаком»?
— Произношу эти слова всегда, скажу их и в воскресенье: мы должны быть сильными, выкладываться по максимуму и победить. Мы должны быть на поле матадорами, съесть живьём игроков «Спартака»!
— Добавите к этим общим фразам какое-то крепкое слово, чтобы команда смелее шла на войну?
— Да, я найду что сказать.
— Вы понимали, что «Зенит» после ухода Халка, Акселя Витселя и Эсекиэля Гарая будет трясти так сильно, как трясёт в нынешнем сезоне?
— Мы лишились действительно классных игроков. Любой команде было бы тяжело компенсировать потерю Халка, Витселя и Гарая. Естественно, что-то меняется в такой ситуации. Пришёл новый тренер, появились другие игроки. Приходится всё время адаптироваться к чему-то новому. Но я понимаю, что это естественный процесс.
— Будучи капитаном, вы много общались с прежним тренером «Зенита», вашим соотечественником Андре Виллаш-Боашем. А общаетесь ли один на один с Мирчей Луческу? Что спрашивает у вас румын?
— Это два абсолютно разных тренера, с разным менталитетом и подходом к работе с игроками. Когда есть необходимость, мы, конечно же, общаемся с тренером. Если нет необходимости, то нет и бесед. Я стараюсь подстраиваться под любого наставника.
— Сейчас идёт большое давление на Луческу. Вы чувствуете, что тренер нервничает? Может, он кричит на игроков в раздевалке или на тренировках?
— Прессинг идёт не только на тренера, а на весь «Зенит». Мы – одна команда. Нет такого, чтобы кто-то был сам по себе, выше или ниже других. Плывём в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе. Однако «Зенит» продолжает сражаться за золотые медали чемпионата.
Фото: fc-zenit.ru
«Джузеппе Росси такой же невезучий»
— У вас три раза рвались крестообразные связки. Знаете другого такого невезучего футболиста?
— Джузеппе Росси. Это итальянский нападающий, который сейчас играет за «Сельту». Он буквально на днях получил очередной разрыв «крестов». Росси уже трижды возвращался на поле после тяжёлой травмы, желаю ему и теперь восстановиться, продолжить карьеру.
— Кто поддерживал вас, когда вы выбыли из строя в прошлом апреле? Получали какие-то неожиданные сообщения?
— Главная поддержка, конечно же, идёт от семьи. Мои родные всегда со мной, и в хорошие моменты, и в плохие. Ещё меня поддержали друзья, партнёры, работники «Зенита» и клуб в целом. Благодаря помощи этих людей я смог восстановиться и теперь играю на максимуме.
— Кто-то из футболистов сборной Португалии и других российских команд вас тоже поддержал?
— Да, все игроки сборной Португалии и тренер прислали мне сообщения со словами поддержки. Ребята из других российских клубов тоже писали. Они знают, что я боец и всегда иду до конца.
— Не появилось подсознательного страха единоборств после третьей травмы «крестов»?
— Нет, я просто не могу позволить страху победить меня. В каждом матче выхожу на поле с мыслями выложиться на сто процентов ради победы.
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— Желание бросить футбол из-за травм не возникало?
— Когда я в первый и во второй раз получал разрыв крестообразных связок, то мне даже в голову не приходила подобная мысль. После третьей травмы, признаюсь, подумал о финише карьеры. Но вскоре понял, что не хочу закончить её таким образом. Желание вернуться на поле было большим, оно помогло мне достаточно быстро восстановиться.
— Может, вас удержала от мыслей о завершении карьеры надежда сыграть за сборную Португалии на чемпионате мира в России?
— В первую очередь хотелось просто играть. Со сборной Португалии всё уже немного сложнее. Команда стала чемпионом Европы, у неё теперь более молодой состав, появились новые игроки. Хотя был бы рад принять участие в ЧМ-2018.
— «Чемпионат» включил вас в тройку лучших легионеров в истории российского чемпионата. Согласны с третьим местом в рейтинге?
— Я – лучший! (Смеётся.) Если серьёзно, то это очень лестная оценка для меня. Всё-таки в российском чемпионате выступало много хороших легионеров, так что попасть в тройку лучших по-настоящему приятно.
Фото: fc-zenit.ru
— Ваши дети в игре за академию «Зенита» забили необычный гол после хитрого розыгрыша штрафного. Это вы их научили трюку?
— Нет, это придумал их тренер. Он здорово тренирует исполнение штрафных и угловых ударов. Моей заслуги тут не было.
— Сами не хотите повторить розыгрыш штрафного «от Бернарду и Франсишку»? Например, в матче со «Спартаком»?
— Увидим. Если получится, то это будет замечательно.
«На деньги, потраченные на «Крестовский», можно перестроить всю Мадейру»
— Ваш контракт с «Зенитом» пока не продлён. Недавний теракт в Петербурге не отбил желания оставаться в Северной столице?
— Никаких сомнений и страха после теракта нет. Я бы с удовольствием остался в Петербурге столько лет, сколько было бы необходимо. Действительно, контракт пока не продлён, но я жду предложения.
— Автобус дортмундской «Боруссии» пострадал из-за взрыва бомбы. Вам после этой истории не страшно подходить к зенитовскому автобусу?
— Мы живём в мире, где происходят теракты. Это горькая правда. Тем не менее нельзя всё время забивать себе голову плохим, бояться взрывов. Рано или поздно все мы умрём, но надо не думать об этом, а жить.
— «Зенит» попрощался с «Петровским», хотя не исключено, что ещё вернётся на старый стадион, чтобы сыграть на нём несколько матчей в следующем сезоне. Какую игру на «Петровском» станете вспоминать по завершении карьеры в первую очередь?
— Буду вспоминать матч, в котором я забил свой первый гол за «Зенит» на «Петровском» («Реалу» в Лиге чемпионов. – Прим. «Чемпионата»). Не забуду и другие встречи с самыми сильными и принципиальными соперниками, включая «Спартак».
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— На днях вы вместе с другими зенитовцами посетили стадион «Крестовский». Что понравилось и что не понравилось из увиденного?
— Действительно, мы посетили «Крестовский». Не хотелось бы сейчас говорить что-то плохое о нём, о деньгах, которые были потрачены на этот стадион. На мой взгляд, «Крестовский» в целом находится в нормальном состоянии. Но, конечно, надеюсь, что к матчу с «Уралом» 22 апреля он будет готов уже полностью. Мечтаю начать выступления на новой арене с победы.
— Качество газона помешает «Зениту» показать комбинационный футбол, атаковать?
— Надеюсь, поле нам всё-таки поможет. Когда я побывал на стадионе, то увидел, что газон не в лучшем состоянии. К счастью, время до матча с «Уралом» ещё есть.
— На строительство «Крестовского» потратили за 10 лет приблизительно миллиард долларов. Что можно было бы изменить за эти деньги на вашей родной Мадейре?
— Построить заново всю Мадейру (улыбается). Впрочем, это проблема тех, кто потратил такие деньги на «Крестовский».
— Недавно аэропорт Мадейры назвали в честь Криштиану Роналду, что далеко не всем местным жителям пришлось по душе. Как вы отреагировали на эту новость – может, посмеялись?
— Думаю, у каждого на этот счёт своё мнение. Кому-то принятое решение нравится, кому-то нет. В любом случае оно свидетельствует о том, что Роналду – значимая персона для Мадейры. Он многое сделал ради успехов сборной Португалии. Возможно, для туристов это будет даже дополнительным стимулом посетить остров.
— А что на Мадейре можно было бы назвать в честь Мигеля Данни?
— Ресторан моего отца!
Беседовали: Анатолий Романов, Дарья Тубольцева.