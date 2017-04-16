Данни: мы должны быть матадорами и съесть живьём игроков «Спартака»!

«Спартак» – лидер, но не фаворит»

«Если наша лодка утонет, то мы утонем вместе с Луческу»

Фото: fc-zenit.ru

«Джузеппе Росси такой же невезучий»

Фото: fc-zenit.ru

«На деньги, потраченные на «Крестовский», можно перестроить всю Мадейру»

Год назад полузащитник «Зенита»получил в матче со «Спартаком» третью в карьере травму крестообразных связок, которая едва не поставила крест на его карьере. Однако португалец нашёл в себе силы восстановиться и вернуться в большой футбол. Теперь капитан сине-бело-голубых снова выведет свою команду на игру с красно-белыми на «Открытие Арене». Простил ли Данни нанёсшего ему травму спартаковца Промеса? Почему португалец передумал вешать бутсы на гвоздь и не боится терактов? Какие впечатления у него остались от посещения нового стадиона «Крестовский» и чему он может научиться у своих детей? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью Данни для «Чемпионата».— Я не считаю «Спартак» фаворитом нашей встречи, несмотря на то что эта команда сейчас занимает первое место. Мы продолжаем бороться за победу. Сделаем всё, чтобы победить «Спартак».— Да, для нас это тоже война. «Спартак» – принципиальный соперник, а сама игра очень важна с точки зрения борьбы за золото. Повторюсь, постараемся любыми способами завоевать три очка.— У меня нет обид на Промеса. Мы, кстати, с ним уже обсудили эту тему. Такие ситуации время от времени происходят в футболе, это обычная вещь. Конечно, Промес не хотел специально травмировать меня. Собственно, я тоже никогда не пытаюсь нанести травму сопернику. Думаю исключительно об игре, а не о чём-то другом.— Не стал бы говорить об ошибке. Это был игровой момент. Я отдавал назад передачу, которая получилась короткой. К сожалению, футболист «Анжи» успел перехватить мяч. Мы поговорили с Ломбертсом, всё нормально. Повторюсь, не нужно называть тот пас ошибкой. Когда я забиваю гол, никто же не говорит о чужой ошибке.— Безусловно, для него пропуск игры со «Спартаком» – тяжёлый момент. Но дисквалификации – часть футбола. Надеюсь, Ломбертс ещё поможет команде на финише сезона.— Произношу эти слова всегда, скажу их и в воскресенье: мы должны быть сильными, выкладываться по максимуму и победить. Мы должны быть на поле матадорами, съесть живьём игроков «Спартака»!— Да, я найду что сказать.— Мы лишились действительно классных игроков. Любой команде было бы тяжело компенсировать потерю Халка, Витселя и Гарая. Естественно, что-то меняется в такой ситуации. Пришёл новый тренер, появились другие игроки. Приходится всё время адаптироваться к чему-то новому. Но я понимаю, что это естественный процесс.— Это два абсолютно разных тренера, с разным менталитетом и подходом к работе с игроками. Когда есть необходимость, мы, конечно же, общаемся с тренером. Если нет необходимости, то нет и бесед. Я стараюсь подстраиваться под любого наставника.— Прессинг идёт не только на тренера, а на весь «Зенит». Мы – одна команда. Нет такого, чтобы кто-то был сам по себе, выше или ниже других. Плывём в одной лодке. Если эта лодка утонет, то утонем все вместе. Однако «Зенит» продолжает сражаться за золотые медали чемпионата.— Джузеппе Росси. Это итальянский нападающий, который сейчас играет за «Сельту». Он буквально на днях получил очередной разрыв «крестов». Росси уже трижды возвращался на поле после тяжёлой травмы, желаю ему и теперь восстановиться, продолжить карьеру.— Главная поддержка, конечно же, идёт от семьи. Мои родные всегда со мной, и в хорошие моменты, и в плохие. Ещё меня поддержали друзья, партнёры, работники «Зенита» и клуб в целом. Благодаря помощи этих людей я смог восстановиться и теперь играю на максимуме.— Да, все игроки сборной Португалии и тренер прислали мне сообщения со словами поддержки. Ребята из других российских клубов тоже писали. Они знают, что я боец и всегда иду до конца.— Нет, я просто не могу позволить страху победить меня. В каждом матче выхожу на поле с мыслями выложиться на сто процентов ради победы.— Когда я в первый и во второй раз получал разрыв крестообразных связок, то мне даже в голову не приходила подобная мысль. После третьей травмы, признаюсь, подумал о финише карьеры. Но вскоре понял, что не хочу закончить её таким образом. Желание вернуться на поле было большим, оно помогло мне достаточно быстро восстановиться.— В первую очередь хотелось просто играть. Со сборной Португалии всё уже немного сложнее. Команда стала чемпионом Европы, у неё теперь более молодой состав, появились новые игроки. Хотя был бы рад принять участие в ЧМ-2018.— Я – лучший! (.) Если серьёзно, то это очень лестная оценка для меня. Всё-таки в российском чемпионате выступало много хороших легионеров, так что попасть в тройку лучших по-настоящему приятно.— Нет, это придумал их тренер. Он здорово тренирует исполнение штрафных и угловых ударов. Моей заслуги тут не было.— Увидим. Если получится, то это будет замечательно.— Никаких сомнений и страха после теракта нет. Я бы с удовольствием остался в Петербурге столько лет, сколько было бы необходимо. Действительно, контракт пока не продлён, но я жду предложения.— Мы живём в мире, где происходят теракты. Это горькая правда. Тем не менее нельзя всё время забивать себе голову плохим, бояться взрывов. Рано или поздно все мы умрём, но надо не думать об этом, а жить.— Буду вспоминать матч, в котором я забил свой первый гол за «Зенит» на «Петровском» (). Не забуду и другие встречи с самыми сильными и принципиальными соперниками, включая «Спартак».— Действительно, мы посетили «Крестовский». Не хотелось бы сейчас говорить что-то плохое о нём, о деньгах, которые были потрачены на этот стадион. На мой взгляд, «Крестовский» в целом находится в нормальном состоянии. Но, конечно, надеюсь, что к матчу с «Уралом» 22 апреля он будет готов уже полностью. Мечтаю начать выступления на новой арене с победы.— Надеюсь, поле нам всё-таки поможет. Когда я побывал на стадионе, то увидел, что газон не в лучшем состоянии. К счастью, время до матча с «Уралом» ещё есть.— Построить заново всю Мадейру (). Впрочем, это проблема тех, кто потратил такие деньги на «Крестовский».— Думаю, у каждого на этот счёт своё мнение. Кому-то принятое решение нравится, кому-то нет. В любом случае оно свидетельствует о том, что Роналду – значимая персона для Мадейры. Он многое сделал ради успехов сборной Португалии. Возможно, для туристов это будет даже дополнительным стимулом посетить остров.— Ресторан моего отца!