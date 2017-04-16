Эра Андера. Как меняются Канте и Эррера

Перед перерывами на матчи сборныхпрокомментировал игру французских футболистов. Когда речь дошла до, тренер выделил его главный недостаток: «Канте не является лидером в игре, это не его стиль. Он не слишком выразительный, но лучше, чтобы он был с тобой, чем против тебя». Аналогичную проблему в футболисте выделил и: «Я действительно надеюсь, что егокарьера сложится лучше моей, но ему не хватает лидерских качеств».Кажется, сейчас это единственный недостаток француза, потому что тот, который выделяли раньше, он успешно исправил. Осенью экс-голкипер «Челси»заявил, что Канте должен улучшить игру перед воротами. И он улучшил. По сравнению с прошлым сезоном статистика Н’Голо в атаке значительно возросла. Squawka подтверждает: в текущем сезоне он отдал уже 40 длинных передач, тогда как за весь прошлый – лишь 38. Количество созданных моментов по сравнению с прошлым сезоном уменьшилось (18 и 30 соответственно), но их качество улучшилось: 10 из 18 опасных эпизодов созданы после длинного паса.В последнем матче голевая передача набыла отдана именно в таком стиле. Прогресс Канте в атаке позволяетвыпускать на поле более оборонительногои придерживать на скамейке достаточно посредственного в отборе и прессинге. При этом острота игры не страдает.О причинахрасцвета Канте в атаке подробно рассказывал эксперт Sky Sports: «Когда «Челси» играл в четыре защитника, Канте оказывался между двумя центрбеками и фактически ничего не делал в атаке. Теперь, когда его команда играет с тремя центральными защитниками и вингбеками, оборонительная линия перестала нуждаться в количественной поддержке и Н'Голо стал играть немного выше. Доказательством пользы от такого решения был гол Канте в ворота «МЮ»Почти в два раза снизилась оборонительная статистика француза (отборы, перехваты, выносы, блоки, верховые дуэли). В текущем сезоне на его счету 201 оборонительное действие, в прошлом же – 398. Но паниковать не стоит ни в коем случае. В целом «Челси» текущего сезона совершает также почти в два раза меньше оборонительных действий (2085), чем «Лестер» прошлого года (3536).Ещё один аргумент в пользу футболиста – отрывок из комментария Хиггенботама: «Защитная линия перестала нуждаться в количественной поддержке, и Н'Голо стал играть немного выше». Оборонительные действия совершаются французом преимущественно в средней трети поля, тогда как в защитной трио центрбеков редко нуждается в помощи.С эволюциейвсё наоборот. Изначально его рассматривали как атакующего игрока. Когда испанец только приехал на Туманный Альбион, его сравнивали с Сеском Фабрегасом, асразу похвалил за действия в атаке: «Он очень хороший завершитель атак, никогда не паникует и полностью контролирует удар».Сейчас игрок тоже получает овации, но больше за оборонительные навыки. Сам Эррера говорит: «Думаю, вы заметили, что с начала сезона после нескольких игр моя роль изменилась. Тренер помог мне получить необходимые навыки на этой позиции». Жозе Моуриньо смело заявил, что испанец проводит феноменальный сезон. А игрок уже успел дать себе характеристику: «Я стараюсь быть более агрессивным. Когда мы теряем мяч, я всегда пытаюсь вернуть его обратно».Недавно Whoscored привёл статистику наибольшего количества отборов и перехватов за один матч. Выяснилось, что оборонительные показатели Эрреры против «Ливерпуля» (17) являются рекордом английской Премьер-лиги в текущем сезоне. Всего же на счету испанца уже 132 оборонительных действия (лучший результат среди полузащитников «Юнайтед»), в прошлом сезоне их было всего 49.В середине ноября Моуриньо перестроил схему на 4-3-3. В центре поля расположилось трио. Решение оказалось удачным. После семи игр (5 побед, 2 ничьи) в такой формации Рио Фердинанд, ныне футбольный эксперт, подчеркнул, что это сочетание игроков даёт команде тот баланс, которого не хватало в предыдущих играх.В послематчевом разборе игры с «Тоттенхэмом» эксперты The Guardian указали, что ролью Кэррика было созидание с оборонительной четвёркой и первый пас. Испанец же играл от штрафной до штрафной, а основными его задачами было разрушать атаки «шпор», прессинговать и созидать с атакующими партнёрами.С переходом на схему 4-2-3-1 глубже всех расположился Погба. Если верить картам передач, то именно он чаще всего созидает с защитниками и отдаёт первый пас, что в 4-3-3 входило в задачи Кэррика. Как ни странно, и в такой формации Эррера всё равно имеет больше оборонительных действий. Секрет успеха испанца кроется в высоком прессинге команды. На его счету 74 перехвата — лучший показатель в команде. У Погба – 40.Адекватную оценку в схеме 3-4-3 дать Андеру пока невозможно. В такой формации он сыграл три матча. Против «Челси» «Юнайтед» контролировал мяч 27% игры, в ответном матче против «Ростова» – 67%. В одних условиях команда только и делала, что разрушала, в других высокий прессинг требовался достаточно редко. Единственное, в гостях у «Ростова» испанец совершил один успешный отбор из трёх и два перехвата, процент успешных передач – 92%.В очередной встрече «Челси» и «Манчестер Юнайтед», как всегда, присутствует обилие интриг. Очные противостояния особенно зрелищны, а завладеть центром поля – инициатива обеих сторон. И да, с «дьявольской» стороны предводителем в битве за центр будет не Поль Погба.