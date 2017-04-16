«Спартак» — «Зенит». Что ты знаешь о дерби двух столиц?

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«Спартак» против «Зенита» — главное событие в нашем футболе последних лет. В этих матчах частенько случаются скандалы, арбитры принимают спорные решения, болельщики провоцируют друг друга, а иногда в стычки включаются игроки и тренеры. Но скучно не бывает. А вы хорошо знаете историю противостояния принципиальных соперников? Мы собрали в одном тесте вопросы по результатам матчей, именам людей, которые оставили след в истории клубов и по громким эпизодам, которые не оставили болельщиков равнодушными. О чём-то вы помните, о чём-то можете догадаться. Пройдите тест и узнайте, что вам известно о дерби двух столиц.