Дзюба в «Спартаке» и Дзюба в «Зените»: кто сильнее?

Специфика голов
Чуть больше года назад, когда Артём Дзюба забил 100-й мяч в карьере, мы делали раскладку всех голов Дзюбы, и графика очень показательна – хоть цифры за год уже изменились, пропорции остались примерно теми же. Из сотни мячей Дзюба забил всего два ударами из-за штрафной, один – со стандарта, один – в контратаке шведскому «Хеккену», то есть в позиционных атаках Дзюба вообще не бьёт издали. 98 голов из штрафной, 30 из вратарской – примерно так Артём забивает всю свою карьеру.
→ 100 голов Дзюбы: когда, как, кому и с чьих передач он забивал
Вот точки, откуда Дзюба забивал за «Спартак» в сезонах-2012/13 и 2014/15. Любопытно, что четыре гола из пяти, забитых из вратарской, Артём настрелял при Мурате Якине – швейцарец делал ставку на открывания Дзюбы именно на линии вратарской.
А так Дзюба забивает за «Зенит» Луческу. Много отличий?
Главное отличие нынешнего Дзюбы от себя в «Спартаке», даже от себя прошлогоднего – ограничение функций. «Зениту» не дают развивать быстрые атаки, в которых Артём хорош, и у «Зенита» нет Халка образца последнего сезона – да, в противовес избитому утверждению, что Дзюба ничего не может без Халка, стоит сказать, что и сам Артём очень помог бразильцу выдать свой лучший сезон в «Зените». Сейчас Дзюба делает меньше ключевых передач, чем в любом из последних трёх сезонов, и сконцентрирован на замыкании подач-прострелов с близкого расстояния.
Вдобавок сила Артёма на втором этаже в идеале должна помогать «Зениту» со взломом массированной защиты – против команд, играющих монолитной защитной пятёркой, как ЦСКА и «Амкар», едва ли не самым эффективным способом раскачать оборону является подача в штрафную на башню. Если помните, самый опасный момент из штрафной ЦСКА прилетел как раз после фланговой подачи и резкого открывания Дзюбы.
Вовлечённость в командную игру
Стереотип о зависимости Дзюбы от остальной команды разбивается о статистику участия в голевых атаках: чаще Артёма во всей Премьер-Лиге забивают или помогают забивать только два человека — Жулиано и Квинси Промес. У Дзюбы 5 голевых и 4 предголевых передачи – ровно столько же, сколько у Жулиано.
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На схеме выше – все голевые передачи Дзюбы за «Спартак» начиная с сезона-2012/13 и за «Зенит». В «Спартаке» Дзюба чаще исполнял роль таргетмена, получая мяч из глубины и делая скидку в касание под удар, в «Зените» он лишь однажды сыграл как традиционный таргетмен, скинув мяч на Халка в Валенсии. Частый и любимый приём – передача с одного края штрафной/вратарской на другой, в большинстве случаев вратарь соперника становится отыгранным.
Хотя Дзюба часто борется за мяч по всему фронту атаки, голевые передачи с флангов он делает нечасто, как и играет на обострение с флангов. На карте ассистов за «Спартак» бросается в глаза обособленный кружок на правом краю – при 4-2-2-2 Эмери Дзюба смещался на фланг, в данном конкретном моменте матча с «Динамо» стянул за собой Рыкова и Ломича, пяткой отдал передачу в свободную зону Джано и открыл громадный коридор. В «Зените» Дзюба часто прессингует соперников ближе к флангу, что выливается в опасные моменты – здесь можно вспомнить голевые передачи в матчах со «Спартаком» (5:2, когда Артём «раздел» Паршивлюка и Граната) и «Андерлехтом».
Ещё один штрих: если в «Спартаке» при Эмери, втором пришествии Карпина и Якине Артём Дзюба не зарабатывал на себе пенальти, то за неполные два сезона в «Зените» заработал уже четыре – против «Динамо», «Локомотива», «Уфы» и тульского «Арсенала». Максим Беляев, привезший пенальти в мартовской игре «Зенита» и «Арсенала», потом объяснял эпизод: «Я попался в его ловушку. Дзюба обхватывал меня двумя руками за футболку и тело и пытался развернуться вместе со мной, то есть фолил. Но позиция судьи не позволяла ему видеть руки нападающего». Это действительно ловушка, в матче с «Уфой» Дзюба был так же хитёр.
Тактическая роль
Вполне возможно, слова Дзюбы про «тренеришку» Эмери, обмусоленные сотню раз, были мотивированы не недостатком доверия от испанца, а позицией Артёма – когда Унаи использовал схему 4-2-3-1, Дзюба опускался на позицию «десятки». Сейчас это кажется кому-то странным, но Дзюба образца 2012-го развеял многие стереотипы – о неспособности создавать моменты самому себе, о слабой игре за пределами штрафной. В «Зените» от Дзюбы требуется только правильно открыться, в «Спартаке» он мог метров 15 тащить мяч сам, пасовать на фланг и резко врываться в штрафную площадку – так Дзюба забивал в Перми «Амкару».
Валерий Карпин был первым, кто увидел в Дзюбе задатки распасовщика и передвинул его чуть глубже. Вернув себе трон после увольнения Эмери, Карпин не стал менять мнения об игре Дзюбы. Артёма использовали преимущественно в глубине, и эпизоды, как на скриншоте ниже из матча с «Краснодаром», были типичными: Дзюба отходил в глубину, отдавал передачу, открывался в штрафной под навес и скидывал мяч кому-то из легковесных товарищей. В моменте на скриншоте им был Яковлев. Переубедить в правильности своего амплуа Дзюба смог только в «Ростове» Божовича – он так хорошо открывался под фланговые подачи, что Тимофей Калачёв, маэстро навесов, называл голову Артёма «лучшим местом, куда он навешивал».
В «Зените» и Андре Виллаш-Боаш, и Мирча Луческу использовали Дзюбу исключительно как наконечник атак, не экспериментируя с его позицией. Характерно, что одним из тактических ходов тренеров «Зенита» было перемещение на переднюю линию к Дзюбе ещё одного нападающего – сначала Халка, потом Александра Кокорина. При Луческу такую роль примерил на себя даже Юрий Жирков (и забил ЦСКА). Потенциально у Мирчи есть возможность использовать на острие Кокорина, но тогда, во-первых, Дзюба сядет на скамейку (не выиграет же он конкуренцию за место «десятки» у Жулиано), а во-вторых, «Зенит» лишится важного инструмента для перехода из обороны в атаку. Хотя в нынешнем сезоне Дзюба реже исполняет роль таргетмена и меньше вступает в единоборства (3,9 за игру сейчас против 5,8 у Виллаш-Боаша).
Реализация
В открытом доступе на сайте Who Scored ударная статистика Дзюбы ведётся только с сезона-2013/14, когда Артём играл за «Ростов», так что судить реализацию нападающего в «Спартаке» мы можем лишь по небольшому кусочку карьеры при Мурате Якине. Она немного падает, но всё равно остаётся высокой для любого современного нападающего.
В плане игры в штрафной площадке Дзюба – игрок вырождающейся породы, вроде Кавани, Джеко или Фалькао: они бьют немного, порой запарывают невероятные моменты, но всё равно имеют сильную реализацию. Эдинсон Кавани с 25,4% голевых ударов в текущем сезоне хватал критику за испорченные моменты в матче с «Арсеналом», после которого уругвайца традиционно окрестили «убийцей голевых моментов», но такой имидж сложился из-за стиля игры Кавани: он регулярно замыкает передачи из вратарской, из центра штрафной, он делает ставку на качество ударов, а не на количество. Стиль игры порождает нереализованные опаснейшие моменты, но не стоит делать акцент именно на них.
Дзюба – форвард похожего склада: по количеству ударов он 15-й в нынешнем сезоне Премьер-Лиги, уступает таким персонажам, как Эрик Бикфалви и Кристиан Паскуато, но по реализации лучший среди забивных нападающих. Фёдор Смолов, главный конкурент Дзюбы за место в основе сборной России, реализует меньше – 18,2% ударов. Если Смолов часто старается бить при первой возможности, то Артём Дзюба за всю карьеру в «Зените» лишь трижды ударил из-за штрафной площадки.
Нужно отметить ещё и стилистические особенности команд Дзюбы. «Спартак» Якина использовал Артёма как башню, на которую нужно постоянно грузить мяч верхом. Фланговые игроки подавали под открывания Дзюбы на линии вратарской, особенно хорошо Артёма понимал Дмитрий Комбаров, сделавший два голевых навеса на Дзюбу в том сезоне. «Зенит» Мирчи Луческу, в свою очередь, явно знаком с концепцией xG – ExpectedGoals – и предпочитает, чтобы «Зенит» бил из ударных точек: у сине-бело-голубых лучший xG на один удар в Премьер-Лиге. Сам стиль команды требует от Дзюбы ударной активности именно из штрафной, откуда забить банально проще.
Традиционная ситуация для «Спартака» и Дзюбы при Якине
Активность в больших матчах
Дзюба ещё с третьего круга переходного сезона-2011/12 получил славу палача в больших матчах: он дважды забивал в дерби ЦСКА, отгружал решающий гол «Локомотиву», обижал «Зенит», делал голевую передачу в снежном матче с «Динамо». Спустя некоторое время сформировалось ещё одно клише (кстати, вполне справедливое) об игре Дзюбы – он демонстрирует лучший футбол, когда максимально заряжен и мотивирован. Вспомните, какая мотивация была у Дзюбы после возвращения в «Спартак» Якина и как резко она пропала со стартом контрактных разборок.
Чтобы понять, насколько сильно Дзюба проявляет себя в топ-матчах, я выделил большие матчи каждого сезона (дерби, матчи с «Зенитом», «Краснодаром» после выхода в Европу, все игры Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы), посчитал количество голов и результативных передач Дзюбы, «Спартака» и «Зенита» в целом. 66,7% участия Дзюбы в голах в топ-матчах «Спартака» – исключительно цифровая аномалия, её нельзя принимать всерьёз, а по остальным сезонам цифры примерно схожие.
Отдельно нужно отметить прошлогодний розыгрыш Лиги чемпионов. Дзюба забил всем соперникам «Зенита» – «Валенсии», «Генту», «Лиону» и «Бенфике», что тоже характеризует его как форварда, проявляющего лучшие качества в стрессовой атмосфере. Враждебная тушинская атмосфера не собьёт Дзюбу с толку, лишь раззадорит.
Вывод
Специфика темы подразумевает сравнение Артёма Дзюбы времён «Спартака» и «Зенита», но переломный момент, изменивший карьеру игрока, при этом упущен – сезонная аренда в «Ростов». Даже несмотря на успехи в качестве второго нападающего, даже несмотря на потенциальный дуэт с Юрой Мовсисяном, который казался Артёму удачным, Дзюба чувствовал себя не в своей тарелке там, куда его ставили Карпин и Эмери. Исправить ситуацию удалось благодаря «Ростову» – теперь его видят исключительно нападающим. При этом он всё-таки нетипичный форвард – раскрываясь лишь в штрафной и борясь меньше, чем в предыдущие сезоны, Дзюба продуктивно реализует свои моменты и помогает создавать их партнёрам. Как игрок поддержки Артём придумывал больше оригинальных решений в «Спартаке», но как бомбардир лучше уже в «Зените».