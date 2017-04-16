«Спартак» – «Зенит»: всё, что нужно знать перед матчем

Статистика противостояния

Потери команд

У петербургской команды 17 побед, у московской – 16, кроме того, 12 раз была зафиксирована ничья.

Стартовые составы

Штаб «Спартака», наверное, изменит схему с тремя центральными защитниками, приготовленную в прошлом туре специально под «Уфу», и вернётся к модели с четырьмя игроками линии обороны.

Судья матча

При судействе Егорова сине-бело-голубые набрали только восемь очков в четырёх матчах (две победы и две ничьи), а красно-белые добились максимального результата.

Турнирная ситуация

«Спартак» и «Зенит» сыграли друг с другом уже 45 матчей в российском чемпионате. У петербургской команды 17 побед, у московской – 16, кроме того, 12 раз была зафиксирована ничья. Последняя встреча в столице на«Открытие Арене» в сентябре 2015 года завершилась со счётом 2:2. Хозяева выходили вперёд после голов, но гости дважды отыгрывались благодаря точным ударам«Спартак» одержал самую крупную свою победу над «Зенитом» ещё в первом чемпионате страны в 1992 году. Тогда красно-белые разгромили дома сине-бело-голубых – 4:0. Авторами забитых мячей стали. Самая крупная победа петербуржцев состоялась в сезоне-2012/13: «Зенит» переиграл «Спартак» на «Петровском» со счётом 5:0. Мячи забили, оформивший дубль. В наиболее результативных матчах между «Зенитом» и «Спартаком» зрители увидели по семь голов. В 2002-м москвичи победили на своём поле – 4:3, а в апреле прошлого года петербуржцы взяли верх дома – 5:2.В лазарете «Спартака» находится, на которого, впрочем, главный тренерв любом случае не рассчитывает. Защитник выступает за вторую команду в ФНЛ и недавно помог молодым спартаковцам победить фарм-клуб «Зенита» в Петербурге. В той игре Макеев и получил травму. Под вопросом находится выход на поле с первых минут. Оба нападающих были заменены в предыдущем матче с «Уфой» из-за повреждений. Однако в пятницу Луис Адриано опубликовал в одной из социальных сетей фотографию, на которой он и Зе Луиш работают в тренажёрном зале. Бразилец сделал обнадёживающую подпись к снимку: «Мы возвращаемся».У «Зенита» дисквалифицирован игрок центра обороны, заработавший удаление в игре 22-го тура с «Анжи». В списке травмированных защитники полузащитники. Есть сомнения также по поводу состояния защитникаи нападающего(правда, они всё-таки отправились вместе с командой в Москву).Вполне возможно, что Каррера ипридумали для дерби двух столиц какие-то сюрпризы по составу и тактике. Штаб «Спартака», наверное, изменит схему с тремя центральными защитниками, приготовленную в прошлом туре специально под «Уфу», и вернётся к модели с четырьмя игроками линии обороны. Поскольку у «Зенита» акцент в атаке делается на левый фланг, где будут часто получать мяч, Каррера может поставить на правый край защиты Маурисио. Бразилец в разрушении всё-таки посильнее своих российских конкурентов –. Больше всего вопросов по нападению. Главный тренер «Спартака» говорил после матча в Уфе, что у Зе Луиша травма, скорее всего, менее серьёзная, чем у Луиса Адриано. Значит, шансы легионера из Кабо-Верде попасть в основу повыше. Кто поможет Зе Луишу, атакуя из глубины? Вариантов достаточно:В основу «Зенита», по всей вероятности, вернётся отбывший дисквалификацию за удаление в Казани полузащитник. Кришито, который не участвовал в матче с «Анжи», поскольку «висел» на жёлтых карточках, ждём на левом фланге, а в центре место Ломбертса займётНа дерби двух столиц назначена бригада во главе сиз Саранска. В нынешнем чемпионате России Егоров работал на 14 матчах, в которых он показал 56 жёлтых карточек и две красные, а также назначил три пенальти. Интересно, что самые суровые штрафные санкции от заметно похудевшего судьи пришлись на три игры с участием петербургской команды. Во встрече ЦСКА – «Зенит» Егоров удалил за два предупреждения «армейца» Понтуса Вернблума. В играх «Арсенал» – «Зенит» и «Зенит» – «Крылья Советов» 44-летний арбитр назначал пенальти в ворота туляков и самарцев. С другой стороны, при судействе Егорова сине-бело-голубые набрали только восемь очков в четырёх матчах (две победы и две ничьи), а красно-белые добились максимального результата – выиграли трижды по 1:0 у «Урала», «Томи» и «Анжи». Добавим, что в сентябре 2013 года Егоров обслуживал встречу «Зенит» – «Спартак» на «Петровском», завершившуюся победой хозяев со счётом 4:2.Остаётся надеяться, что скандал, случившийся в игре этих команд на «Петровском» в первом круге, не будет давить на судей на «Открытие Арене». Егоров и его ассистенты должны справиться с нервами.«Нас со «Спартаком» может судить даже московский арбитр, ведь в такой игре вряд ли кто-то допустит ошибку», – считает Луческу.За восемь туров до финиша «Спартак» опережает «Зенит» на восемь очков, а ЦСКА – на семь, но при одной игре в запасе. Понятно, что в случае победы в дерби двух столиц красно-белые практически гарантируют себе золотые медали, даже несмотря на то, что в ближайших трёх турах они сразятся с «Ростовом» в гостях, с финалистом Кубка России «Уралом», набравшим пока больше всех очков весной, и с «армейцами». Ничья тоже вряд ли разочарует Карреру и его игроков.«Зениту» требуется только победа, чтобы устроить настоящую погоню за лидером. Да и с точки зрения борьбы за попадание в Лигу чемпионов любой другой результат сине-бело-голубым не подходит. Помимо ЦСКА команде Луческу нужно следить за «Краснодаром», который позади всего на пять очков, а в 29-м туре приедет в Петербург.«Спартак» и «Зенит» сразятся за «золотое будущее» при аншлаге. За несколько дней до матча было объявлено, что все билеты на «Открытие Арену» проданы. Хозяева получат мощную поддержку сорокатысячной армии болельщиков, а для поклонников гостей выделена квота в 4221 билет.