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175 лет назад 2016
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«Спартак» — «Зенит»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

«Спартак» — «Зенит»: всё, что происходит в матче года и вокруг него. LIVE!

Всё, что происходит в дерби двух столиц и вокруг него — в прямом эфире на «Чемпионате»: фото, видео, новости от наших корреспондентов.
16 апреля 2017, воскресенье. 18:20. Футбол
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«Спартак» — «Зенит»: текстовая трансляция матча
20.10 — расстановочку вам в ленту. Посмотрим, как она будет меняться (и будет ли) по ходу встречи
20.05 — а вот перфоманс фанатов «Зенита» — Михаил Боярский в главной роли. Без коня и шпаги, но в шляпе и с шарфом!
20.01 — ну вот и всё, томительное ожидание позади, игра началась! Этот матч должен расставить точки над i в чемпионской гонке. Или поставить жирный вопросительный знак.

19.58 — команды уже выходят на поле, а мы пока давайте последний раз оценим котировки до игры. 2.30 на «Спартак», 3.42 на ничью, 3.10 на «Зенит». Красно-белые — фаворит, хоть и не абсолютный.

19.53 — крутой перфоманс фанатов «Спартака» перед матчем
19.50 — продолжаем вникать в тонкости матча с Олегом Лысенко:
— Мирча Луческу после внеплановой делёжки очков с «Анжи» сохранил в целости наступательный блок, но существенно изменил разрушительный. Вакансию в центре обороны, возникшую после удаления Ломбертса, занял Нету. Юсупов свою дисквалификацию отбыл – и вытеснил из состава Хави Гарсию. Смольников в 2017 году появился на поле впервые.

19.43Григорий Телингатер встретил человека с заломанными руками, для которого футбол на сегодня уже закончен.


19.35Евгений Кафельников пришёл за «Спартак» поболеть, ну и поделился ожиданиями с «Чемпионатом»:
— Настроение шикарное, мандраж был, но уже ушел. Пред игрой с ЦСКА была похожая атмосфера, столько же зрителей, много народу. Можно ли это считать матчем года? Ну, если «Спартак» выиграет сегодня, то тогда точно.

19.31 — кстати, закулисье организации шоу на «Открытие Арене» и вообще спартаковского антуража сегодня приоткрыл в интервью «Чемпионату» диктор стадиона Макс Орлов. Почитайте!

19.26 — сегодня на стадионе готовится крутой перфоманс. Были сообщения, что лига запретила что-то организовать, но директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин их опроверг. Так что ждём.

19.19 — Наш корреспондент Иван Ковалёв только что из метро. И там очень… плотно.
19.15Олег Лысенко о составах:
— «Спартак» предсказуемо без Зе Луиша и Адриано (вместо них Джано с Поповым). А вот Кутепов на лавке — это сюрприз. Не сказать, что вариант с тройкой стопперов себя в Уфе дискредитировал, и тем не менее Каррера, похоже, возвращается к любимой расстановке 4-2-3-1.

19.10 — прямой эфир Дмитрия Егорова с «Открытие Арены»!
Леонид Федун приехал и вот как поприветствовал: «Христос Воскресе! Тяжёлая игра будет — без двух нападающих...»

19.06 — VIP-гости продолжают приезжать на стадион. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов в сопровождении внушительной охраны проследовал на трибуны «Открытия».

19.03 — слово нашему обозревателю Олегу Лысенко, который сегодня для вас будет разбирать этот матч по косточкам. Пока о статистике.
— Вывеска «Спартак» – «Зенит» – это всегда гарантия яростной борьбы и в большинстве случаев яркого зрелища. Достаточно сказать, что в новом веке команды всего дважды оставили зрителя без голов (в смысле – забитых мячей), а половина из предыдущих восьми встреч завершилась со счётом 4:2, не самым, скажем прямо, типичным для футбола «хай-класса».

18.59Состав «Зенита» таков: Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Юсупов, Жулиано, Эрнани, Данни, Дзюба, Кокорин.

18.54 — ну вот, собственно, и состав «Спартака»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Джано, Попов, Зобнин, Промес, Фернандо. Ни Луиса, ни Луиша, как видите. В запасе их тоже нет (смотрите по ссылке).

18.49 — совсем скоро у нас составы появятся. Интриги понятны: у «Зенита» вообще глубочайший резерв и налицо непростые отношения тренера со Смольниковым и Шатовым. У «Спартака» повреждения получили оба основных форварда — Зе Луиш и Луис Адриано. Сыграют ли? Подождать минут 10 осталось.

18.45 — дочка Массимо Карреры Мартина приехала в Москву и уже на стадионе! Будет болеть за отца и пытаться укрыться от московской непогоды.

18.40 — «Зенит» тоже в костюмах с иголочки. Дзюбе не свистят. Просто «Тёма ха-ха».


Дзюба в «Спартаке» и Дзюба в «Зените»: кто сильнее?

18.35 — команды прибывают на стадион. «Спартак» приехал модным — в костюмах.


18.27 — помните автора «Глушаков — это похороны»? Слава его не покидает. Просят сфотографироваться. Но соглашается не для всех.


18.20 — доброго вечера всем! Всех православных — со светлым праздником Пасхи. Всех любителей футбола — с матчем года, который ждёт нас сегодня на «Открытии Арене». Устраивайтесь поудобнее все, кто живёт слишком далеко, не болеет за «Спартак» и «Зенит» или просто не смог выбраться сегодня на игру. Да и те, кто смог, — подключайтесь прямо со стадиона. Мы вам скучать не дадим: всё, что будет происходить до, после и во время матча, на поле и за его пределами — вы прочтёте и увидите здесь, в нашем онлайне.

Для начала предлагаем почитать кое-что о предстоящей игре.

«Спартак» – «Зенит»: всё, что нужно знать перед матчем

Тест. «Спартак» — «Зенит»: что ты знаешь о дерби двух столиц?

Данни: мы должны быть матадорами и съесть живьём игроков «Спартака»!

Петржела: московские клубы работали против Питера при помощи судей
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак
Новости. Футбол
16 апреля 2017, воскресенье
20:18 «Спартак» — «Зенит»: Ломбертс наблюдает за матчем на секторе болельщиков гостей
20:10 Фото: перформансы фанатов «Спартака» и «Зенита» перед началом матча
20:03 Булыкин: после первого гола стало ясно, что «Локомотив» победит «Арсенал»
19:59 Кирьяков: красная карточка сломала ход игры, гол Фернандеша — ход 2-го тайма
19:55 Луческу: надеюсь, игроки «Зенита» и «Спартака» покажут зрелищную игру
19:52 «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» победил «Челси»
19:48 Каррера: матч с «Зенитом» очень важный, но не факт, что ключевой
19:45 Веснина и Павлюченкова пришли на матч «Спартак» — «Зенит»
19:44 Кафельников: мандраж перед матчем «Спартак» — «Зенит» был, но уже ушёл
19:41 Сёмин: если бы не удар Фернандеша, нам было бы сложно даже против десятерых
19:21 «Локомотив» разгромил тульский «Арсенал» и вышел на пятое место в РФПЛ
19:19 Федун: с «Зенитом» будет тяжёлая игра — без двух нападающих
19:16 Сауль: последние два сезона использовал катетер и мочился кровью после матчей
19:08 «Спартак» — «Зенит». Что происходит перед матчем. LIVE!
19:08 «Валенсия» и «Севилья» не выявили победителя
19:03 Матч «Бастия» — «Лион» начался с почти часовым опозданием из-за фанатов хозяев
18:54 «Спартак» — «Зенит»: Зе Луиш и Луис Адриано пропустят матч
18:53 «Зенит» объявил стартовый состав на матч со «Спартаком»
18:36 Клопп: три очка в матче с «Вест Бромвичем» являются особенными для «Ливерпуля»
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17:22 «Ливерпуль» минимально обыграл «Вест Бромвич» и вернулся на третье место в АПЛ
17:19 Около 2 тыс. полицейских обеспечат безопасность матча «Спартак» — «Зенит»
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Как завершится матч "Спартак" - "Зенит"?
Победа "Спартака"
5486 (51%)
Ничья
2180 (20%)
Победа "Зенита"
3182 (29%)
Проголосовало: 10848
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