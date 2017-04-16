Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» — «Зенит»: всё, что происходит в матче года и вокруг него. LIVE!

Всё, что происходит в дерби двух столиц и вокруг него — в прямом эфире на «Чемпионате»: фото, видео, новости от наших корреспондентов.