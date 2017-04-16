«Спартак» — «Зенит»: всё, что происходит в матче года и вокруг него. LIVE!

«Спартак» — «Зенит»: текстовая трансляция матча
20.10 — расстановочку вам в ленту. Посмотрим, как она будет меняться (и будет ли) по ходу встречи
20.05 — а вот перфоманс фанатов «Зенита» — Михаил Боярский в главной роли. Без коня и шпаги, но в шляпе и с шарфом!
20.01 — ну вот и всё, томительное ожидание позади, игра началась! Этот матч должен расставить точки над i в чемпионской гонке. Или поставить жирный вопросительный знак.
19.58 — команды уже выходят на поле, а мы пока давайте последний раз оценим котировки до игры. 2.30 на «Спартак», 3.42 на ничью, 3.10 на «Зенит». Красно-белые — фаворит, хоть и не абсолютный.
19.53 — крутой перфоманс фанатов «Спартака» перед матчем
19.50 — продолжаем вникать в тонкости матча с Олегом Лысенко:
— Мирча Луческу после внеплановой делёжки очков с «Анжи» сохранил в целости наступательный блок, но существенно изменил разрушительный. Вакансию в центре обороны, возникшую после удаления Ломбертса, занял Нету. Юсупов свою дисквалификацию отбыл – и вытеснил из состава Хави Гарсию. Смольников в 2017 году появился на поле впервые.
19.43 — Григорий Телингатер встретил человека с заломанными руками, для которого футбол на сегодня уже закончен.
19.35 — Евгений Кафельников пришёл за «Спартак» поболеть, ну и поделился ожиданиями с «Чемпионатом»:
— Настроение шикарное, мандраж был, но уже ушел. Пред игрой с ЦСКА была похожая атмосфера, столько же зрителей, много народу. Можно ли это считать матчем года? Ну, если «Спартак» выиграет сегодня, то тогда точно.
19.31 — кстати, закулисье организации шоу на «Открытие Арене» и вообще спартаковского антуража сегодня приоткрыл в интервью «Чемпионату» диктор стадиона Макс Орлов. Почитайте!
19.26 — сегодня на стадионе готовится крутой перфоманс. Были сообщения, что лига запретила что-то организовать, но директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин их опроверг. Так что ждём.
19.19 — Наш корреспондент Иван Ковалёв только что из метро. И там очень… плотно.
19.15 — Олег Лысенко о составах:
— «Спартак» предсказуемо без Зе Луиша и Адриано (вместо них Джано с Поповым). А вот Кутепов на лавке — это сюрприз. Не сказать, что вариант с тройкой стопперов себя в Уфе дискредитировал, и тем не менее Каррера, похоже, возвращается к любимой расстановке 4-2-3-1.
19.10 — прямой эфир Дмитрия Егорова с «Открытие Арены»!
Леонид Федун приехал и вот как поприветствовал: «Христос Воскресе! Тяжёлая игра будет — без двух нападающих...»
19.06 — VIP-гости продолжают приезжать на стадион. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов в сопровождении внушительной охраны проследовал на трибуны «Открытия».
19.03 — слово нашему обозревателю Олегу Лысенко, который сегодня для вас будет разбирать этот матч по косточкам. Пока о статистике.
— Вывеска «Спартак» – «Зенит» – это всегда гарантия яростной борьбы и в большинстве случаев яркого зрелища. Достаточно сказать, что в новом веке команды всего дважды оставили зрителя без голов (в смысле – забитых мячей), а половина из предыдущих восьми встреч завершилась со счётом 4:2, не самым, скажем прямо, типичным для футбола «хай-класса».
18.59 — Состав «Зенита» таков: Лунёв, Смольников, Иванович, Нету, Кришито, Юсупов, Жулиано, Эрнани, Данни, Дзюба, Кокорин.
18.54 — ну вот, собственно, и состав «Спартака»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Джано, Попов, Зобнин, Промес, Фернандо. Ни Луиса, ни Луиша, как видите. В запасе их тоже нет (смотрите по ссылке).
18.49 — совсем скоро у нас составы появятся. Интриги понятны: у «Зенита» вообще глубочайший резерв и налицо непростые отношения тренера со Смольниковым и Шатовым. У «Спартака» повреждения получили оба основных форварда — Зе Луиш и Луис Адриано. Сыграют ли? Подождать минут 10 осталось.
18.45 — дочка Массимо Карреры Мартина приехала в Москву и уже на стадионе! Будет болеть за отца и пытаться укрыться от московской непогоды.
18.40 — «Зенит» тоже в костюмах с иголочки. Дзюбе не свистят. Просто «Тёма ха-ха».
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18.35 — команды прибывают на стадион. «Спартак» приехал модным — в костюмах.
18.27 — помните автора «Глушаков — это похороны»? Слава его не покидает. Просят сфотографироваться. Но соглашается не для всех.
18.20 — доброго вечера всем! Всех православных — со светлым праздником Пасхи. Всех любителей футбола — с матчем года, который ждёт нас сегодня на «Открытии Арене». Устраивайтесь поудобнее все, кто живёт слишком далеко, не болеет за «Спартак» и «Зенит» или просто не смог выбраться сегодня на игру. Да и те, кто смог, — подключайтесь прямо со стадиона. Мы вам скучать не дадим: всё, что будет происходить до, после и во время матча, на поле и за его пределами — вы прочтёте и увидите здесь, в нашем онлайне.
Для начала предлагаем почитать кое-что о предстоящей игре.
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