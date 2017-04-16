Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Квинси Промес, ФК «Спартак»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

ПроМЯС! Как «Спартак» сломил «Зенит»

«Спартак» обыграл «Зенит» в центральном матче 23-го тура и сделал широкий шаг навстречу чемпионству. Отрыв лидера от ЦСКА достиг 10 очков.
16 апреля 2017, воскресенье. 22:00. Футбол

Тенденция


Вывеска «Спартак» – «Зенит» – это всегда гарантия яростной борьбы и в большинстве случаев яркого зрелища. Достаточно сказать, что в новом веке команды всего дважды оставили зрителя без голов (в смысле – забитых мячей), а половина из предыдущих восьми встреч завершилась со счётом 4:2, не самым, скажем прямо, типичным для футбола «хай-класса». Трижды в этих перестрелках преуспевали сине-бело-голубые, раз – красно-белые. Новое противоборство прошло в полном соответствии с традицией и не обмануло ожиданий болельщиков. Во всяком случае – спартаковских.
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
16 апреля 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак
Москва
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 – Промес – 22, 1:1 – Дзюба – 66, 2:1 – Самедов – 80

Кадрово-тактический вопрос


Главная кадровая интрига вечера крутилась вокруг двух кудрявых голов – Зе Луиша и Адриано. «Успеют восстановиться? Не успеют?» – гадали спартаковские болельщики. Не успели. Травмы основных нападающих вынудили Массимо Карреру отказаться от тактического варианта, удачно сработавшего в Уфе. С возвращением в основу Джано и Попова «Спартак» вернулся к базовой модели 4-2-3-1. Третьим лишним среди стопперов оказался Кутепов.
Внезапно. На правый край обороны вышел Ещенко, позволив Зобнину заняться более привычной работой в центре поля. На острие атаки вынужденно выдвинулся Промес. О прошлом перевоплощении в «девятку» у Квинси остались противоречивые воспоминания. На одной чаше виртуальных весов – гол «Рубину», на другой – красная карта…

Мирча Луческу после внеплановой делёжки очков с «Анжи» сохранил в целости наступательный блок, но существенно изменил разрушительный. Вакансию в центре обороны, возникшую после удаления Ломбертса, занял Нету. Юсупов свою дисквалификацию отбыл – и вытеснил из состава Хави Гарсию. Смольников в 2017 году появился на поле впервые.

Сценарий


О характере игры до перерыва красноречиво скажут четыре цифры. Убийственные для «Зенита». 10-1 по ударам, 5-0 – по попаданиям в створ. О чём это говорит? Петербургское «конструкторское бюро» со своей миссией справлялось из рук вон плохо. В свою очередь линия обороны «Спартака» действовала если не идеально, то близко к этому. Комбаров не давал спуску слева Кокорину, тогда как центральные защитники (чаще – Таски) буквально перекрыли кислород Дзюбе. Артём усердно цеплялся за каждый мяч, «включал» мощный корпус – всё тщетно.

Судейство


Матч на «Открытие» не только у футболистов с тренерами море энергии высосал – у судей тоже. До перерыва вопросы у гостей вызвали два эпизода – по одному в каждой из штрафных. После – один.

1. В динамике могло показаться, что Промес, прежде чем открыть счёт, забежал в офсайд. Покадровый повтор эпизода подтвердил правоту рефери. Замысел питерской обороны испортил Нету. Португалец не успел выскочить вперёд голландца и тем самым предотвратить гол. Респект лайнсмену.

2. После включения в наступление и прострела Смольникова Комбаров, катясь по газону, инстинктивно закрыл лицо руками. В них и попал мяч. Момент из серии 50 на 50. Рефери злого умысла в деянии спартаковского латераля не узрел. И правильно сделал, по мнению судейского эксперта Натана Бартфельда.

>>> «Спартак» — «Зенит» — 2:1. Как это было

3. Без внимания оставил Егоров и падение Шатова в середине второго тайма. Полузащитник на пенальти особо не настаивал – судья его и не дал, рассудив, что Ещенко сыграл в мяч.

Герой дня


Промесу потребовалось некоторое время, чтобы освоиться в новом (ладно, относительно новом) амплуа. Но стоило ему уловить ритм игры, неповоротливые стопперы «Зенита» стали раз за разом упускать форварда из виду. Трижды до перерыва Квинси атаковал цель и делал это со 100-процентной точностью! Два удара Промеса, по одному с игры и стандарта, Лунёв блистательно парировал. Против одного был бессилен.

Кто-кто, но вратарь в этом голе повинен в последнюю очередь – коллективно недоработали полевые игроки. Юсупов не смог сорвать хозяйскую атаку в начальной фазе, Смольников с Ивановичем синхронно пятились назад вместо того, чтобы атаковать Зобнина. Нету застрял за линией офсайда, а Кришито не вступил в единоборство с Промесом. Зато наступающие всё исполнили виртуозно. Пас Глушакова в касание был не менее эффектен и уместен, чем удар голландца шведой в дальний угол. Начиная с 20-го тура Промес без гола газон не покидает. А тут забитым мячом Квинси не ограничился – во втором тайме результативный пас добавил. Герой и есть!

Замена дня


За три предыдущих тура Луческу выделил лучшему ассистенту команды всего-навсего девять игровых минут. О причинах внезапной опалы Шатова написано и сказано немало – не буду повторяться. В столице Мистер расщедрился на целый тайм для Олега. Производительность труда Эрнани «на раздаче» Луческу категорически не устраивала, коль скоро он решился на замену в перерыве.

Шатов с энтузиазмом выскочил на газон – и сразу создал момент Дзюбе. Самый реальный за тайм с небольшим. После ввода мяча хавбеком из аута Артём наконец-то улизнул от Таски – лишь в створ не попал. Шатов же опасным навесом со штрафного отыскал в чужой вратарской голову Ивановича и самостоятельно примерялся к цели: раз, другой…

Выход Шатова преобразил игру гостей, добавил осмысленности. «Зенит» стал лучше двигать мяч, захватил инициативу и в конце концов сравнял счёт. Закономерно. Юсупов с Кришито, развернув атаку по левому краю, сполна искупили свою вину за упущения до перерыва. Ну и Дзюба всё исполнил мастерски – развернул корпусом Джикию и «расстрелял» Реброва. Бурных эмоций при этом Артём не проявлял – как и обещал.

«Джокер»


То, что у него с проницательностью тоже порядок, Каррера продемонстрировал на 61-й минуте. Самедов отобрал у Шатова звание первого «джокера» матча. Свежий Мельгарехо в решающей комбинации вечера тоже поучаствовал. Но главные роли сыграли другие. Промес не только вырвался из назойливых объятий Нету, но и выдал пас-конфетку Самедову. Александр и принёс «Спартаку» победу в, возможно, самой важной встрече второго круга.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 120
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Артём Дзюба Квинси Промес Массимо Каррера Мирча Луческу
Новости. Футбол
17 апреля 2017, понедельник
01:03 Гвардиола: в Англии мне немного не хватает давления
00:47 Вайнцирль: сегодня «Шальке» испытал всё — незабитый пенальти, удаление
00:45 Конте: «Тоттенхэм» сейчас просто лучше «Челси»
00:30 Шавло: каждый в «Спартаке» получил прививку, что играть спустя рукава нельзя
00:28 Нурмагомедов: в этом году «Спартаку» нет равных, надо это признать
00:26 Кьеллини: глупо приехать в Барселону и пытаться удержать преимущество в три мяча
00:11 Неймар: отец сказал одну мысль о матче с «Юве», и она не выходит из моей головы
00:10 Прокуратура расследует инциденты на матче «Бастия» — «Лион»
00:00 Лепёхин: если «Спартак» не станет чемпионом, это будет какое-то футбольное чудо
16 апреля 2017, воскресенье
23:57 Слёзы Квинси и фаната, страстный забег Карреры, ликование Лаврова – в фотообзоре
23:54 «Марсель» разгромил «Сент-Этьен», прервав серию из трёх ничьих в Лиге 1
23:49 Фанаты «Зенита» покинули «Открытие Арену» лишь спустя 1,5 часа по окончании игры
23:41 Бегович: похоже, «Манчестер Юнайтед» хотел победить сильнее, чем «Челси»
23:37 «Сельта» разгромила «Гранаду» в чемпионате Испании
23:36 Рашфорд: не сказал бы, что заступил на место Ибрагимовича, мы все в одной лодке
23:17 Червиченко: во втором тайме «Зенит» возил мяч, как дохлого по кладбищу
23:16 Слуцкий будет комментировать ответный матч «Барселона» – «Ювентус»
23:14 Иванович: нам нужно больше таких матчей и стадионов, чтобы РФПЛ стала лучше
23:10 Лавров зашёл в раздевалку «Спартака» и поздравил команду с победой над «Зенитом»
23:07 Мостовой: с уверенностью можно говорить, что «Спартак» будет чемпионом
23:04 Луческу считает, что Промес перерос РФПЛ и скоро покинет «Спартак»
23:02 «Спартак» — «Зенит» — 2:1. Видеообзор матча
23:01 Титов: наконец-то «Спартак» заткнёт всем рты
22:59 Самедов: Дзюба сказал, что гонка закончилась? Не стоит торопиться
22:57 Луческу: вся ответственность за всё, что происходит с командой, лежит на мне
22:56 Иванович: в раздевалке «Зенита» все расстроены, мы должны собраться как команда
22:51 Романцев: надо говорить объективно – «Спартак» сильнее всех
22:50 Луческу: сказал Каррере, что он заслужил первое место
22:40 Каррера: ошибка «Спартака» была в том, что во втором тайме мы сели в оборону
22:37 Глушаков: Дзюба сказал, что гонка закончилась? Ещё не закончилась
22:37 «Спартак» — «Зенит»: комментарии игроков после матча. LIVE!
22:34 Шатов на просьбу о комментарии: я и так как на пороховой бочке!
22:34 Алекперов: пока рано говорить, что «Спартак» чемпион
22:30 Орлов: «Спартак» показал чемпионскую игру, а Промес — лучший игрок РФПЛ
22:30 Лавров: Дзюба сказал, что секта не может стать чемпионом? Бог ему судья
22:27 Дзюба: гонка закончилась!
22:21 Луческу: «Спартак» заслужил чемпионство, а «Зенит» будет бороться за место в ЛЧ
22:18 Авен: после долгих разочарований испытываю настоящее удовольствие, сердце скачет
22:17 Луческу: могла быть ничья, но больше ничьей «Зенит» не заслужил
22:15 «Спартак» — «Зенит»: баннеры про Дзюбу и Луческу — в фоторепортаже
22:11 Каррера: «Спартак» радуется победе над «Зенитом», но чемпионат ещё не выигран
22:07 Массимо Каррера и Мирча Луческу — о победе «Спартака» над «Зенитом»: LIVE!
22:04 Потасовка в перерыве матча в Бастии началась из-за конфликта вратаря со стюардом
21:58 «Спартак» выиграл у «Зенита» впервые с ноября 2013 года
21:53 Промес сравнялся с Робсоном по количеству голов за «Спартак»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
"Спартак" - чемпион?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+