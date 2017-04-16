ПроМЯС! Как «Спартак» сломил «Зенит»

Тенденция

Кадрово-тактический вопрос

Сценарий

Судейство

Герой дня

Замена дня

«Джокер»

Вывеска «Спартак» – «Зенит» – это всегда гарантия яростной борьбы и в большинстве случаев яркого зрелища. Достаточно сказать, что в новом веке команды всего дважды оставили зрителя без голов (в смысле – забитых мячей), а половина из предыдущих восьми встреч завершилась со счётом 4:2, не самым, скажем прямо, типичным для футбола «хай-класса». Трижды в этих перестрелках преуспевали сине-бело-голубые, раз – красно-белые. Новое противоборство прошло в полном соответствии с традицией и не обмануло ожиданий болельщиков. Во всяком случае – спартаковских.Главная кадровая интрига вечера крутилась вокруг двух кудрявых голов –. «Успеют восстановиться? Не успеют?» – гадали спартаковские болельщики. Не успели. Травмы основных нападающих вынудилиотказаться от тактического варианта, удачно сработавшего в Уфе. С возвращением в основу«Спартак» вернулся к базовой модели 4-2-3-1. Третьим лишним среди стопперов оказалсяВнезапно. На правый край обороны вышел, позволив Зобнину заняться более привычной работой в центре поля. На острие атаки вынужденно выдвинулся. О прошлом перевоплощении в «девятку» у Квинси остались противоречивые воспоминания. На одной чаше виртуальных весов – гол «Рубину», на другой – красная карта…после внеплановой делёжки очков с «Анжи» сохранил в целости наступательный блок, но существенно изменил разрушительный. Вакансию в центре обороны, возникшую после удаления, занялсвою дисквалификацию отбыл – и вытеснил из состава. Смольников в 2017 году появился на поле впервые.О характере игры до перерыва красноречиво скажут четыре цифры. Убийственные для «Зенита». 10-1 по ударам, 5-0 – по попаданиям в створ. О чём это говорит? Петербургское «конструкторское бюро» со своей миссией справлялось из рук вон плохо. В свою очередь линия обороны «Спартака» действовала если не идеально, то близко к этому.не давал спуску слева, тогда как центральные защитники (чаще –) буквально перекрыли кислород. Артём усердно цеплялся за каждый мяч, «включал» мощный корпус – всё тщетно.Матч на «Открытие» не только у футболистов с тренерами море энергии высосал – у судей тоже. До перерыва вопросы у гостей вызвали два эпизода – по одному в каждой из штрафных. После – один.1. В динамике могло показаться, что Промес, прежде чем открыть счёт, забежал в офсайд. Покадровый повтор эпизода подтвердил правоту рефери. Замысел питерской обороны испортил Нету. Португалец не успел выскочить вперёд голландца и тем самым предотвратить гол. Респект лайнсмену.2. После включения в наступление и прострелаКомбаров, катясь по газону, инстинктивно закрыл лицо руками. В них и попал мяч. Момент из серии 50 на 50. Рефери злого умысла в деянии спартаковского латераля не узрел. И правильно сделал, по мнению судейского эксперта3. Без внимания оставил Егоров и падение Шатова в середине второго тайма. Полузащитник на пенальти особо не настаивал – судья его и не дал, рассудив, что Ещенко сыграл в мяч.Промесу потребовалось некоторое время, чтобы освоиться в новом (ладно, относительно новом) амплуа. Но стоило ему уловить ритм игры, неповоротливые стопперы «Зенита» стали раз за разом упускать форварда из виду. Трижды до перерыва Квинси атаковал цель и делал это со 100-процентной точностью! Два удара Промеса, по одному с игры и стандарта, Лунёв блистательно парировал. Против одного был бессилен.Кто-кто, но вратарь в этом голе повинен в последнюю очередь – коллективно недоработали полевые игроки. Юсупов не смог сорвать хозяйскую атаку в начальной фазе, Смольников с Ивановичем синхронно пятились назад вместо того, чтобы атаковать Зобнина. Нету застрял за линией офсайда, а Кришито не вступил в единоборство с Промесом. Зато наступающие всё исполнили виртуозно. Пас Глушакова в касание был не менее эффектен и уместен, чем удар голландца шведой в дальний угол. Начиная с 20-го тура Промес без гола газон не покидает. А тут забитым мячом Квинси не ограничился – во втором тайме результативный пас добавил. Герой и есть!За три предыдущих тура Луческу выделил лучшему ассистенту команды всего-навсего девять игровых минут. О причинах внезапной опалы Шатова написано и сказано немало – не буду повторяться. В столице Мистер расщедрился на целый тайм для Олега. Производительность труда Эрнани «на раздаче» Луческу категорически не устраивала, коль скоро он решился на замену в перерыве.Шатов с энтузиазмом выскочил на газон – и сразу создал момент Дзюбе. Самый реальный за тайм с небольшим. После ввода мяча хавбеком из аута Артём наконец-то улизнул от Таски – лишь в створ не попал. Шатов же опасным навесом со штрафного отыскал в чужой вратарской голову Ивановича и самостоятельно примерялся к цели: раз, другой…Выход Шатова преобразил игру гостей, добавил осмысленности. «Зенит» стал лучше двигать мяч, захватил инициативу и в конце концов сравнял счёт. Закономерно. Юсупов с Кришито, развернув атаку по левому краю, сполна искупили свою вину за упущения до перерыва. Ну и Дзюба всё исполнил мастерски – развернул корпусом Джикию и «расстрелял» Реброва. Бурных эмоций при этом Артём не проявлял – как и обещал.То, что у него с проницательностью тоже порядок, Каррера продемонстрировал на 61-й минуте. Самедов отобрал у Шатова звание первого «джокера» матча. Свежий Мельгарехо в решающей комбинации вечера тоже поучаствовал. Но главные роли сыграли другие. Промес не только вырвался из назойливых объятий Нету, но и выдал пас-конфетку Самедову. Александр и принёс «Спартаку» победу в, возможно, самой важной встрече второго круга.