«Мы ещё не чемпионы!» Спартаковцы — о победе над «Зенитом»

Сразу после очень важной победы главный тренер «Спартака»на поле обнял каждого из своих футболистов. А уже через мгновение они рассказали, что значит победа над «Зенитом». Первым к журналистам вышел— Она ещё не закончилась, всё продолжается. Я вам скажу, когда гонка завершится. Да вы и сами узнаете. А сейчас нас ждут тяжёлые встречи. Чемпионат продолжается, и впереди у нас тяжёлый матч с «Ростовом», «Уралом», ЦСКА.— Один. «Зенит» — такая же команда, как и «Оренбург» и все остальные. Ничего сверхъестественного. Можно обыграть «Зенит», но проиграть «Крыльям». Или как «Зенит» не выиграть у того же «Анжи».— Вообще, победу, но мы ещё ничего не отмечали и пока не собираемся. Всех с праздником, кстати.— Тяжело сказать. Главное, что мы выиграли.— Просто хотели сохранить счёт. К сожалению, так случается. Хороших моментов было достаточно. Например, когда Саша Самедов вышел и мог забить. Но это футбол, тем он и интересен.— Нет, всё было так же, как и после любой другой победы. Мы радовались.— «Спартак» прибавил в командном духе, команда сплотилась, и мы ощущаем себя как одно целое.— От всей команды.После этих слов Глушаков улыбнулся и ушёл. А глава департамента по связям с общественностью «Спартака»сказал, что к журналистам может выйти. Но вместо него в смешанной зоне появился Александр Самедов, забивший победный мяч на 80-й минуте.— Я больше расстроен, что не забил сразу после выхода на замену. Имел очень хороший момент, нужно было бить не на силу. Тяжело входить в такую игру.— Ещё нет ().— Ну, это Артём сказал. А у нас впереди ещё тяжёлые матчи. Сейчас все мысли о «Ростове».— Потрясающая поддержка болельщиков, здорово играть в такой атмосфере.— Мне никто ничего не говорил. Само собой, я тренировался и готовился к этому. Изначально приходил в «Спартак», чтобы помогать. А выходить на замену или нет… просто хочу стать чемпионом со «Спартаком», вот и всё!— Впереди ещё семь туров и 21 очко в розыгрыше. Дальше у нас «Ростов», торопиться не стоит. Сейчас порадуемся и будем готовится к следущей игре.— Нормально. Хотя, конечно, это не очень удобно (). Но ведь сегодня был центральный матч тура. Так и должно быть — красиво. В раздевалке все радовались важной победе. Много народу заходило.— Вы сами всё увидите.— Конечно!