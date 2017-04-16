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175 лет назад 2016
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Денис Глушаков
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

«Мы ещё не чемпионы!» Спартаковцы — о победе над «Зенитом»

Денис Глушаков и Александр Самедов объясняют, что такое 10 очков отрыва в турнирной таблице.
16 апреля 2017, воскресенье. 23:39. Футбол
>>> «Спартак» — «Зенит» — 2:1. Как это было

Сразу после очень важной победы главный тренер «Спартака» Каррера на поле обнял каждого из своих футболистов. А уже через мгновение они рассказали, что значит победа над «Зенитом». Первым к журналистам вышел Денис Глушаков.
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
16 апреля 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак
Москва
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 – Промес – 22, 1:1 – Дзюба – 66, 2:1 – Самедов – 80

— Дзюба сказал, что гонка уже закончилась. Согласны?
— Она ещё не закончилась, всё продолжается. Я вам скажу, когда гонка завершится. Да вы и сами узнаете. А сейчас нас ждут тяжёлые встречи. Чемпионат продолжается, и впереди у нас тяжёлый матч с «Ростовом», «Уралом», ЦСКА.

— Сколько выходных дали?
— Один. «Зенит» — такая же команда, как и «Оренбург» и все остальные. Ничего сверхъестественного. Можно обыграть «Зенит», но проиграть «Крыльям». Или как «Зенит» не выиграть у того же «Анжи».

— Что праздновали в конце матча — победу над «Зенитом» или уже чемпионство?
— Вообще, победу, но мы ещё ничего не отмечали и пока не собираемся. Всех с праздником, кстати.

— Почему Дзюба раз за разом забивает «Спартаку»?
— Тяжело сказать. Главное, что мы выиграли.

— Почему во втором тайме «встали» и позволили забить «Зениту»?
— Просто хотели сохранить счёт. К сожалению, так случается. Хороших моментов было достаточно. Например, когда Саша Самедов вышел и мог забить. Но это футбол, тем он и интересен.

— Массимо Каррера говорил что-то особенное в раздевалке после матча?
— Нет, всё было так же, как и после любой другой победы. Мы радовались.

— В чём сильнее «Спартак» в этом сезоне?
— «Спартак» прибавил в командном духе, команда сплотилась, и мы ощущаем себя как одно целое.

— От кого это идёт?
— От всей команды.

>>> ПроМЯС! Как «Спартак» сломил «Зенит»

После этих слов Глушаков улыбнулся и ушёл. А глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг сказал, что к журналистам может выйти Ивелин Попов. Но вместо него в смешанной зоне появился Александр Самедов, забивший победный мяч на 80-й минуте.

— Пропущенный мяч придал мотивации?
— Я больше расстроен, что не забил сразу после выхода на замену. Имел очень хороший момент, нужно было бить не на силу. Тяжело входить в такую игру.

— «Спартак» — чемпион?
— Ещё нет (улыбается).

— Дзюба утверждает, что гонка закончилась.
— Ну, это Артём сказал. А у нас впереди ещё тяжёлые матчи. Сейчас все мысли о «Ростове».

— Как оцените перформанс, который сегодня устроили болельщики «Спартака»?
— Потрясающая поддержка болельщиков, здорово играть в такой атмосфере.

— Каррера изначально говорил, что вы появитесь на замену?
— Мне никто ничего не говорил. Само собой, я тренировался и готовился к этому. Изначально приходил в «Спартак», чтобы помогать. А выходить на замену или нет… просто хочу стать чемпионом со «Спартаком», вот и всё!


— 10 очков отрыва от преследователей. Припомните, когда такое отставание отыгрывалось?
— Впереди ещё семь туров и 21 очко в розыгрыше. Дальше у нас «Ростов», торопиться не стоит. Сейчас порадуемся и будем готовится к следущей игре.

— Обе команды приехали сегодня в костюмах. Как вам эта акция?
— Нормально. Хотя, конечно, это не очень удобно (смеётся). Но ведь сегодня был центральный матч тура. Так и должно быть — красиво. В раздевалке все радовались важной победе. Много народу заходило.

— Будет ли фотография в «Инстаграме»?
— Вы сами всё увидите.

— Каррера сказал, что гордится своими игроками, а вы гордитесь своим тренером?
— Конечно!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Денис Глушаков
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