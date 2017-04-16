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175 лет назад 2016
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Мирча Луческу, ФК «Зенит»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Галина Козлова

Луческу: нынешний «Спартак» никто не может достать

Каррера попросил журналистов и болельщиков не забегать вперёд, а Луческу признал, что борьба за чемпионство практически окончена.
16 апреля 2017, воскресенье. 23:57. Футбол
>>> «Спартак» — «Зенит» — 2:1. Как это было

Наставник красно-белых Массимо Каррера, как и на многих пресс-конференциях в этом году, в пресс-центре был встречен овациями. Немудрено, ведь его «Спартак» в последних матчах идёт по чемпионскому графику. Победа над «Зенитом» (2:1) – очередное тому подтверждение. Болельщики заждались титулов, и напряжение к концу чемпионата только возрастает. Итальянский специалист предпочёл не делать краткого резюме встречи, а сразу приступил к ответам на вопросы.
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
16 апреля 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак
Москва
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 – Промес – 22, 1:1 – Дзюба – 66, 2:1 – Самедов – 80

— В первом тайме «Спартак» контролировал игру, но во втором «Зенит» оттеснил команду к своей половине поля. Почему до 73-й минуте не удавалось перехватить инициативу?
— Мы подготовили игру таким образом. Прессинговать высоко довольно сложно. У «Зенита» техничные игроки — они хорошо катают мяч и затрудняют игру. Они создали нам проблемы даже когда мы оборонялись. В первом тайме у нас было больше моментов, единственная наша ошибка – в том, что во втором тайме сели в оборону. За счет Мельгарехо нам удалось создать несколько моментов.

— Чем обусловлен выход в этом матче с первых минут Джикии вместо Кутепова? Почему решили выпустить и Джано, и Попова?
— Играл Джикия, так как я исходил из того, что видел на тренировке, а также отталкиваясь от противника. Посчитал, что он более подходящий игрок, чтобы играть против Дзюбы. Плюс он хорошо сыграл в матче с «Уфой».

Также играли Джано и Попов – за счёт них я мог делать тактические изменения во время игры. Каждый игрок «Спартака» важен — когда они играют, то все выкладываются.

— «Спартак» — чемпион?
— Нет. Если бы сегодня был последний матч, я бы сказал «да». Мы будем радоваться, если выиграем чемпионат. Но если команда, как и болельщики, и вы, журналисты, думает, что мы уже выиграли чемпионат, то это большая ошибка. Впереди у нас игры и с «Ростовом», и с ЦСКА. Они не позволяют нам расслабиться. И только думая так, мы сможем стать чемпионами. Мы сделали большой шаг вперёд, но остаётся ещё семь матчей.

— В какой момент стало ясно, что не сможет сыграть Зе Луиш? Сразу ли стало понятно, что на острие сыграет Промес?
— С того момента, как Зе Луиш не вышел в матче с «Уфой». Для нас было всё ясно по нему и Адриано изначально. И я понимал, что Промес так сыграет.

— Если не секрет, в каком состоянии Зе Луиш и Адриано?
— Секрет! (Смеётся.) Нет, я, конечно, скажу. Зе чувствует себя лучше, чем Адриано — он уже работает по индивидуальной программе.

— Мы уже видели его в буфете после матча.
— Да, он любит покушать! (Смеётся.)

— В последние годы после пропущенного гола у «Спартака» начиналась паника, и это часто плохо заканчивалось. В этом году – наоборот: после пропущенного гола забивает. Как удалось переломить неприятную тенденцию?
— Молодцы мои игроки, которые выполняют установки. Они настоящие профессионалы своего дела. Мы — «Спартак», и всегда играем на победу. Но не факт, что чтобы победить, надо атаковать всегда со скоростью 100 км/ч. Можно и подождать соперника.

— Когда «Зенит» сравнял счёт, была ли мысль, что ничья будет хорошим результатом?
— Нет, мы всегда играем на победу, никогда не играем ради ничьей.

>>> «Мы ещё не чемпионы!» Спартаковцы — о победе над «Зенитом»

— Показалось, что во втором тайме вы были недовольны действиями Мельгарехо, который не очень активно оттягивался назад.
— Нет, я был доволен, просто таким образом я подбадривал игроков. Он, как и Самедов, хорошо вошёл в игру. У меня целая команда умных парней, которые не думают о личной гордости – играют они или не играют. Очень горжусь этими ребятами – они создали команду, где никто не завидует товарищу, который играет. Даже те, кто сидит на лавке, концентрируются на матче. Для тренера это очень важно.

— Дзюба уже который матч забивает «Спартаку». В следующий раз будете игроков настраивать на него по-особенному персонально?
— Если мы выиграем 2:1, Дзюба — не проблема. Это сильный физически игрок, который и технически опасен, его сложно контролировать.

— Максимальная секретность в подготовке к матчу – ваша инициатива?
— Почему? Никаких секретов. Не знаю, какую информацию могу вам дать – по составу на следующий матч я всё равно вам ничего не скажу. Мы работали как обычно. Перед матчами я показываю максимум только разминку. Никакой тренер не скажет о составе вам до матча, только если он не ваш друг.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу начал подведение итогов матча с небольшого обращения к тренеру команды-соперника.

— Поздравляю Карреру, он заслужил первое место — я сказал ему это в коридоре. Что касается самой игры, то «Спартак» лучше выглядел в первом тайме. Мы допускали много невынужденных ошибок, испытывали большое давление и наши техничные игроки совершали ошибки.

Во втором тайме сыграли лучше, имели преимущество и забили гол. После этого у нас был ещё один очень хороший момент. Если бы его реализовали – ещё неизвестно, о чём мы говорили бы сейчас. На последних минутах мы пошли на риск и выставили Джорджевича. Мы раскрылись, и у соперника появилось несколько хороших контратак.

В тех условиях, в которых мы сегодня играли, «Спартак» заслужил эту победу. Сейчас нужно собраться и занять лигочемпионское место. «Зенит» не может два года подряд оставаться без него.

— Как оцените положение Промеса в моменте с первым голом? Был ли он в офсайде?
— Пока не видел этого эпизода в повторе. Пока же не хотелось бы огульно комментировать. Есть специалисты и эксперты, которые выскажут мнение и по возможному пенальти.


— После матча первого круга вы сказали, что «Зенит» сильнее «Спартака», и вы обязаны его обыгрывать. После этого матча ваше мнение изменилось?
— Я и сейчас не могу сказать однозначно, что «Спартак» сильнее. Но по тому, как «Спартак» подходил к играм и набирал очки в каждом матче, могу сказать, что он заслужил первое место. «Спартак» на протяжении последних лет не испытывает больших проблем с составом. Но не все наши игроки полностью адаптированы к игре — это касается в том числе Ивановича. После травмы Данни тоже ещё не вышел на свой уровень. Мы потеряли Халка и Витселя. Осталась без изменения только линия атаки — остальные позиции претерпевали изменения. Но вся ответственность за всё, что происходит с командой, лежит на мне. Возможно, мне пока не удалось создать конкурентоспособную команду. Но это сложно сделать, когда теряются самые важные игроки.

>>> ПроМЯС! Как «Спартак» сломил «Зенит»

— Означают ли ваши слова о борьбе за Лигу чемпионов то, что борьба за чемпионство окончена?
— Учитывая, каков «Спартак» сегодня, никто не может достать его. Только сам «Спартак» может подарить кому-то чемпионство.

— Вы ожидали, что «Спартак» предложит игру в четыре защитника и такой остро атакующий футбол?
— Мы изучили последние игры «Спартака» — для нас по составу не было сюрпризов. Исключение — я ожидал скорее увидеть Кутепова, чем Джикию. Я хотел бы отметить всю команду — это цельный коллектив. Но Промес уже перерос чемпионат России, и думаю, что мы скоро его потеряем.

— Что пересматривали на телефоне помощника во время игры?
— Да, пересматривали эпизод с попаданием в руку прямо на скамейке запасных, – включается в беседу помощник Луческу Александр Спиридон. — Была передача, и игрок просто поднял руку.

— Довольны игрой Кокорина?
— Не хочу пока делать анализ по всем игрокам, — возвращается в беседу Луческу. — Были моменты, где он должен был действовать иначе, терял мячи. По своим кондициям и объёму работы это один из лучших наших игроков. Но он допускает очень много ошибок. Будь он более собран в каждом эпизоде, то не уступил бы и Промесу.

— Возвращение Смольникова и Шатова вам сегодня помогло?
— Видно, что Смольников много пропустил. Он был хорош в атакующих действиях, опасно действовал, неплох был и в обороне. Если бы он был в игровом тонусе, то сделал бы совсем другую передачу в конце — отдал бы Дзюбе мяч в ногу, и тот бы забил. А так он сыграл слишком жестко. Игорь пока ещё не чувствует ритм игры. Шатов был хорош в тренировочном процессе, поэтому я выпустил его во втором тайме. Нам был нужен игрок, который бы ускорил игру. Жаль только, что он сегодня не воспользовался своим хорошим ударом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Массимо Каррера Мирча Луческу
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