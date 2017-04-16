Луческу: нынешний «Спартак» никто не может достать

Наставник красно-белых, как и на многих пресс-конференциях в этом году, в пресс-центре был встречен овациями. Немудрено, ведь его «Спартак» в последних матчах идёт по чемпионскому графику. Победа над «Зенитом» (2:1) – очередное тому подтверждение. Болельщики заждались титулов, и напряжение к концу чемпионата только возрастает. Итальянский специалист предпочёл не делать краткого резюме встречи, а сразу приступил к ответам на вопросы.— Мы подготовили игру таким образом. Прессинговать высоко довольно сложно. У «Зенита» техничные игроки — они хорошо катают мяч и затрудняют игру. Они создали нам проблемы даже когда мы оборонялись. В первом тайме у нас было больше моментов, единственная наша ошибка – в том, что во втором тайме сели в оборону. За счет Мельгарехо нам удалось создать несколько моментов.— Играл Джикия, так как я исходил из того, что видел на тренировке, а также отталкиваясь от противника. Посчитал, что он более подходящий игрок, чтобы играть против Дзюбы. Плюс он хорошо сыграл в матче с «Уфой».Также играли Джано и Попов – за счёт них я мог делать тактические изменения во время игры. Каждый игрок «Спартака» важен — когда они играют, то все выкладываются.— Нет. Если бы сегодня был последний матч, я бы сказал «да». Мы будем радоваться, если выиграем чемпионат. Но если команда, как и болельщики, и вы, журналисты, думает, что мы уже выиграли чемпионат, то это большая ошибка. Впереди у нас игры и с «Ростовом», и с ЦСКА. Они не позволяют нам расслабиться. И только думая так, мы сможем стать чемпионами. Мы сделали большой шаг вперёд, но остаётся ещё семь матчей.— С того момента, как Зе Луиш не вышел в матче с «Уфой». Для нас было всё ясно по нему и Адриано изначально. И я понимал, что Промес так сыграет.— Секрет! (.) Нет, я, конечно, скажу. Зе чувствует себя лучше, чем Адриано — он уже работает по индивидуальной программе.— Да, он любит покушать! (.)— Молодцы мои игроки, которые выполняют установки. Они настоящие профессионалы своего дела. Мы — «Спартак», и всегда играем на победу. Но не факт, что чтобы победить, надо атаковать всегда со скоростью 100 км/ч. Можно и подождать соперника.— Нет, мы всегда играем на победу, никогда не играем ради ничьей.— Нет, я был доволен, просто таким образом я подбадривал игроков. Он, как и Самедов, хорошо вошёл в игру. У меня целая команда умных парней, которые не думают о личной гордости – играют они или не играют. Очень горжусь этими ребятами – они создали команду, где никто не завидует товарищу, который играет. Даже те, кто сидит на лавке, концентрируются на матче. Для тренера это очень важно.— Если мы выиграем 2:1, Дзюба — не проблема. Это сильный физически игрок, который и технически опасен, его сложно контролировать.— Почему? Никаких секретов. Не знаю, какую информацию могу вам дать – по составу на следующий матч я всё равно вам ничего не скажу. Мы работали как обычно. Перед матчами я показываю максимум только разминку. Никакой тренер не скажет о составе вам до матча, только если он не ваш друг.Главный тренер «Зенита»начал подведение итогов матча с небольшого обращения к тренеру команды-соперника.— Поздравляю Карреру, он заслужил первое место — я сказал ему это в коридоре. Что касается самой игры, то «Спартак» лучше выглядел в первом тайме. Мы допускали много невынужденных ошибок, испытывали большое давление и наши техничные игроки совершали ошибки.Во втором тайме сыграли лучше, имели преимущество и забили гол. После этого у нас был ещё один очень хороший момент. Если бы его реализовали – ещё неизвестно, о чём мы говорили бы сейчас. На последних минутах мы пошли на риск и выставили Джорджевича. Мы раскрылись, и у соперника появилось несколько хороших контратак.В тех условиях, в которых мы сегодня играли, «Спартак» заслужил эту победу. Сейчас нужно собраться и занять лигочемпионское место. «Зенит» не может два года подряд оставаться без него.— Пока не видел этого эпизода в повторе. Пока же не хотелось бы огульно комментировать. Есть специалисты и эксперты, которые выскажут мнение и по возможному пенальти.— Я и сейчас не могу сказать однозначно, что «Спартак» сильнее. Но по тому, как «Спартак» подходил к играм и набирал очки в каждом матче, могу сказать, что он заслужил первое место. «Спартак» на протяжении последних лет не испытывает больших проблем с составом. Но не все наши игроки полностью адаптированы к игре — это касается в том числе Ивановича. После травмы Данни тоже ещё не вышел на свой уровень. Мы потеряли Халка и Витселя. Осталась без изменения только линия атаки — остальные позиции претерпевали изменения. Но вся ответственность за всё, что происходит с командой, лежит на мне. Возможно, мне пока не удалось создать конкурентоспособную команду. Но это сложно сделать, когда теряются самые важные игроки.— Учитывая, каков «Спартак» сегодня, никто не может достать его. Только сам «Спартак» может подарить кому-то чемпионство.— Мы изучили последние игры «Спартака» — для нас по составу не было сюрпризов. Исключение — я ожидал скорее увидеть Кутепова, чем Джикию. Я хотел бы отметить всю команду — это цельный коллектив. Но Промес уже перерос чемпионат России, и думаю, что мы скоро его потеряем.— Да, пересматривали эпизод с попаданием в руку прямо на скамейке запасных, – включается в беседу помощник Луческу. — Была передача, и игрок просто поднял руку.— Не хочу пока делать анализ по всем игрокам, — возвращается в беседу Луческу. — Были моменты, где он должен был действовать иначе, терял мячи. По своим кондициям и объёму работы это один из лучших наших игроков. Но он допускает очень много ошибок. Будь он более собран в каждом эпизоде, то не уступил бы и Промесу.— Видно, что Смольников много пропустил. Он был хорош в атакующих действиях, опасно действовал, неплох был и в обороне. Если бы он был в игровом тонусе, то сделал бы совсем другую передачу в конце — отдал бы Дзюбе мяч в ногу, и тот бы забил. А так он сыграл слишком жестко. Игорь пока ещё не чувствует ритм игры. Шатов был хорош в тренировочном процессе, поэтому я выпустил его во втором тайме. Нам был нужен игрок, который бы ускорил игру. Жаль только, что он сегодня не воспользовался своим хорошим ударом.