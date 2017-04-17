Фаталити. «Спартак» вырвал хребет у «Зенита»

Я еще после первого похоронного удараподумал об этом: «Спартак» играет в этом сезоне так, будто все вокруг — это сплошной Mortal Kombat.Бесконечная рубка, кровь, эмоции, победы на последнем издыхании и последним ударом — все это было. Теперь, после игры с «Зенитом», можно найти и еще одно ключевое сходство: «Спартак» нашел необходимое сочетание клавиш, чтобы сделать фаталити.Я, как и любой выросший в 90-е пацан, стирал в дождливые дни пальцы, играя в Mortal Kombat. Больше всего мне нравилось играть за Саб-Зиро — именно из-за его способа делать фаталити. Это не было простым прокалыванием или разрезанием пополам, Саб-Зиро извлекал из соперника хребет. Это гораздо более символичная, изысканная и в целом благородная возможность продемонстрировать свое превосходство — ты лишаешь оппонента по драке того, что его удерживало в стойке перед тобой.Так вот, «Спартак» проходил дистанцию чемпионата в стиле знаменитого файтинга, а перед матчем с «Зенитом» услышал желаемые слова: «Finish him!». «Прикончи его, убей интригу, объявили себя победителем, покажи, что ты круче!» — вот какая установка была у команды. Запас очков позволял осознавать, что поражение не станет фатальным, а победа даст все и почти сразу. И «Спартак» сделал фаталити. В первом тайме хозяева играли так, что любые вопросы о том, готова ли команда к чемпионству, были неуместны. Это было фаталити в стиле Саб-Зиро — из соперника извлекли хребет, лишили всего, на что он делает ставку, не дали ему нанести ни одного удара (окей, один на самом деле был) и перемололи так, что лопасти устали жужжать.Не нужно бояться говорить это: «Спартак» в этом сезоне сам сделал себя чемпионом. Он был лучше и достойнее других, а не пользовался слабостью конкурентов, и может упустить титул только если сойдёт с ума и решит совершить самоубийство в прямом эфире. Более того, «Спартак» сам сделал себя героями. Герои — это всегда ментальный уровень, одной физической силы и видимых выдающихся качеств недостаточно, чтобы добиться чести сделать фаталити; для этого нужно иметь что-то особое в голове. «Спартак» благодаря невротическому позитиву своего тренера-гуру был сильнее соперников именно ментально — начиная от крылатых нецензурных полуитальянских фраз и заканчивая победными голами в компенсированное время. «Спартак» не бросал верить, не заканчивал гореть и не хотел останавливаться. Это привело его на вершину и дало возможность прилюдно извлечь из основного конкурента хребет. Сделать это так, чтобы ни у кого и ни в чем не осталось никаких сомнений.Путь героя иногда начинается со случайности, бывает и так. У «Спартака» ею стал гол выпрыгнувшего из неизвестности в вечность македонца из кипрского клуба.Но путь героя к вершине никогда не бывает случайным.