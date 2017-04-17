«Гонка закончена!» Зенитовцы не сомневаются в чемпионстве «Спартака»

«Мне нечего сказать… Гонка закончена!» — отвечает намна просьбу остановится в микст-зоне. Сегодня нападающий «Зенита» забил бывшей команде и ответил 40 тысячам оскорблявших его болельщиков «Спартака», но праздновать гол не стал. Спокойно побежал к центральному кругу.Другой футболист «Зенита», заметно усиливший игру петербуржцев во втором тайме, ответил ещё резче: «Издеваетесь надо мной? Я и так на пороховой бочке».имеет ввиду конфликт с Луческу, пресс-конференцию которого журналисты ждали около 40 минут. Пересматривал эпизод с падением Ивановича или рукой после прострела Смольникова?Об этом мы спросили— серб был единственным зенитовцем, кто остановился перед камерами и диктофонами.— Теперь всё будет немножко по-другому, — уклончиво отвечает серб. — Нам нужно выигрывать следующую игру и думать о том, как бы нам занять место как можно выше.— Тяжело назвать одну причину. Мы контролировали игру в первом тайме, но потом почему-то пропустили. Второй тайм тоже начали отлично, компактно играли, но забили, но пропустили второй, а сил отыгрываться снова не хватило.— Они играли в контратакующий футбол, открывались за наши спины. Повторюсь, игру мы контролировали, но сделали несколько ошибок, за которые нас наказали.— Я лично никогда такие моменты не обсуждаю. Это сейчас ничего не поменяет.— Игрок «Спартак» плотно играл со мной: я не мог двигаться и упал. Ничего особенного, комментировать это буду.— Да вы что, поле сегодня было идеальным! Нам нужно больше таких матчей, больше таких стадионов, чтобы лига стала лучше.— Почему вы меня спрашиваете?— Не только же я… В общем, Луческу был нервным. Он хочет, чтобы его футболисты думали на поле. У Луческу есть своя идея, и его игроки должны адаптироваться к его требованиям.— Он был позитивен: говорил, что моменты у нас будут, главное — быть спокойным и их реализовать. После первого забитого гола мы отлично контролировали игру, должны были выходить вперёд. Но не хватило немножко.