«Гонка закончена!» Зенитовцы не сомневаются в чемпионстве «Спартака»

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«Мне нечего сказать… Гонка закончена!» — отвечает нам Артём Дзюба на просьбу остановится в микст-зоне. Сегодня нападающий «Зенита» забил бывшей команде и ответил 40 тысячам оскорблявших его болельщиков «Спартака», но праздновать гол не стал. Спокойно побежал к центральному кругу.
Другой футболист «Зенита», заметно усиливший игру петербуржцев во втором тайме, ответил ещё резче: «Издеваетесь надо мной? Я и так на пороховой бочке». Олег Шатов имеет ввиду конфликт с Луческу, пресс-конференцию которого журналисты ждали около 40 минут. Пересматривал эпизод с падением Ивановича или рукой после прострела Смольникова?
Об этом мы спросили Бранислава Ивановича — серб был единственным зенитовцем, кто остановился перед камерами и диктофонами.
— Дзюба говорит: «Гонка закончилась!» Согласны?
— Теперь всё будет немножко по-другому, — уклончиво отвечает серб. — Нам нужно выигрывать следующую игру и думать о том, как бы нам занять место как можно выше.
— Почему сегодня «Зенит» проиграл?
— Тяжело назвать одну причину. Мы контролировали игру в первом тайме, но потом почему-то пропустили. Второй тайм тоже начали отлично, компактно играли, но забили, но пропустили второй, а сил отыгрываться снова не хватило.
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— Тяжело играть против Промеса?
— Они играли в контратакующий футбол, открывались за наши спины. Повторюсь, игру мы контролировали, но сделали несколько ошибок, за которые нас наказали.
— Обсуждали в раздевалке момент с рукой после прострела Смольникова?
— Я лично никогда такие моменты не обсуждаю. Это сейчас ничего не поменяет.
— Расскажите про тот момент в первом тайме, когда вы упали в штрафной «Спартака» после розыгрыша углового.
— Игрок «Спартак» плотно играл со мной: я не мог двигаться и упал. Ничего особенного, комментировать это буду.
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— Сегодня вы сделали обрез, упав на поле. Газон «Открытия» мешал?
— Да вы что, поле сегодня было идеальным! Нам нужно больше таких матчей, больше таких стадионов, чтобы лига стала лучше.
— Какой Луческу в раздевалке?
— Почему вы меня спрашиваете?
>>> «Спартак» — «Зенит» — 2:1. Как это было
— Вы были в раздевалке!
— Не только же я… В общем, Луческу был нервным. Он хочет, чтобы его футболисты думали на поле. У Луческу есть своя идея, и его игроки должны адаптироваться к его требованиям.
— Что говорил Луческу в раздевалке?
— Он был позитивен: говорил, что моменты у нас будут, главное — быть спокойным и их реализовать. После первого забитого гола мы отлично контролировали игру, должны были выходить вперёд. Но не хватило немножко.