«Спартак» — команда способная, но даже ему не растерять 10 очков»

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистовпродолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».Согласен с Дзюбой, который сказал, что чемпионская гонка завершена. «Спартак» — команда, конечно, способная, но даже ему вряд ли по силам растерять преимущество в 10 очков за 7 туров до конца чемпионата.«Спартак» был заметно сильнее только в первом тайме. Во втором, с выходом Олега Шатова, «Зенит» встрепенулся и смог забить. Но красно-белые грамотно сыграли в оставшееся после пропущенного мяча время, и гол Самедова получился отличным. «Спартак» победил по делу.Трудно сказать, но одним из главных претендентов Промес является точно. А с «Зенитом» не только Квинси хорошо сыграл – много кто в «Спартаке» действовал удачно. Промес просто выполнял свою работу – забивал и отдавал результативные передачи.Результатами «Зенита» руководство клуба вряд ли довольно. Да и в игре положительных моментов не так уж и много. Но что происходит внутри команды, со стороны сказать сложно. Мы не знаем, насколько в Санкт-Петербурге довольны происходящим.На той неделе также обсуждали Хави Грасию… Повторюсь, не имеет никакого смысла увольнять тренера за 7-8 туров до конца сезона. Надо дать доработать оставшиеся матчи – многое ещё может поменяться. Но происходящее с командой сейчас наталкивает на вывод: увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным.У Луческу нет претензий к судейству? Согласен. Судейство в матче «Зенит» — «Спартак» и правда было на хорошем уровне.Если Артёма продолжат так же снабжать передачами – да. «Спартаку» надо бы что-нибудь придумать с Дзюбой, чтобы тенденция прервалась. Так же с Ари и Кержаковым, который тоже любит забивать «Спартаку», но в последнем матче на поле не появился.Голов. В игре с «Ростовом» «армейцы» создали достаточно моментов, но подвела реализация. Однако игра у ЦСКА есть, моменты создаются, и голы придут обязательно. Думаю, с Гончаренко команда идёт в правильном направлении.Во-первых, удалось укрепить состав зимой. А во-вторых, тренеры донесли свои идеи и задумки до игроков на сборах. Команда в эти идеи поверила – отсюда и результат. «Локомотив» уверенно начал после перерыва – были победы над не самыми сильными соперниками, придавшие «железнодорожникам» уверенности в себе. У игроков есть понимание того, как нужно действовать. В результате команда поднялась на пятое место (и четвёртое неподалёку) и вышла в финал Кубка России. Но в тройку ни «Локомотиву», ни «Краснодару» забраться уже не получится, в этом я уверен. Отставание от «Зенита» всё ещё большое, а те же краснодарцы выступают нестабильно.У меня — нету. В отсутствие «Динамо» в РФПЛ не испытывал ощущения какой-то нехватки. Радоваться должны болельщики бело-голубых – для них возвращение «Динамо» должно быть праздником.