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В 23-м туре «Спартак» обыграл «Зенит» и упрочил своё лидерство, увеличив отрыв от идущего вторым ЦСКА на 10 очков, о от петербуржцев на – на 11. Можно ли уже сейчас говорить, что красно-белые спустя 16 лет станут чемпионами? Отвечают эксперты и читатели., бывший главный тренер «Спартака»:— Ещё до начала чемпионата я сказал, что «Спартак» будет чемпионом, и после поражения от «Зенита» в первом круге это говорил. Неужели сейчас я переменю своё мнение? Надо говорить объективно: красно-белые сильнее всех., бывший полузащитник «Спартака»:— До чемпионства осталось немного. Достаточно в матчах с «Ростовом» и ЦСКА не проиграть. Нынешние соперники в чемпионате позволяют команде Массимо Карреры стать чемпионом. «Спартак» сильнее всех. Наконец-то мы заткнём всем рты!, глава нефтяной компании «Лукойл»:— Пока рано говорить, что «Спартак» чемпион., бывший защитник «Зенита»:— Шансы других команд на чемпионство теоретически сохраняются, поэтому публично называть «Спартак» чемпионом пока не стоит. Но все понимают, что красно-белые очень близки к победе в чемпионате России, и если этого не произойдет, то это будет какое-то футбольное чудо, негативное для подопечных Карреры., бывший полузащитник «Спартака»:— Теперь с уверенностью можно говорить, что «Спартак» будет чемпионом. Не представляю, как можно растерять такое преимущество. Красно-белые понемногу могут начинать играть спокойнее, в своё удовольствие и зарабатывать оставшиеся очки., председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк», болельщик «Спартака»:— «Спартак» — чемпион? Надеюсь, но не говори гоп., бывший президент «Спартака»:— Приятно, что через столько лет команда выиграет трофей. Считаю, что всё закончилось в прошлом туре, когда была обыграна «Уфа», а «Зенит» и ЦСКА очки потеряли. Красно-белые в этом сезоне в атаке не упускают своих шансов, поэтому и идут на первом месте с таким отрывом., бывший генеральный директор «Спартака»:— Отрыв «Спартака» серьёзный. Осталось сыграть семь туров, но впереди встречи с тяжёлыми соперниками: с «Ростовом» и ЦСКА. Чемпионство рядом. Но, как говорят, близок локоть, а не укусишь. Желательно, чтобы мы это укусили, но нужно подождать ещё три тура., главный тренер «Зенита»:— Думаю, что речь о чемпионстве уже не идёт. „Спартак“ однозначно заслужил первое место. Поздравляю Карреру, он заслужил первое место — я сказал ему это в коридоре., нападающий «Зенита»:— Чемпионская гонка закончилась!, экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита»:— «Спартак» — команда, конечно, способная, но даже ему вряд ли по силам растерять преимущество в 10 очков за 7 туров до конца чемпионата., полузащитник «Спартака»:— Дзюба сказал, что гонка уже закончилась? Она ещё не закончилась. Всё продолжается. Когда закончится, я вам скажу, да вы и сами узнаете. Всё продолжается, впереди тяжёлые матчи., полузащитник «Спартака»:— Впереди ещё тяжёлые матчи. Я хочу стать чемпионом со «Спартаком», но впереди ещё семь туров, в розыгрыше 21 очко, не стоит торопиться. Сейчас порадуемся и будем готовиться к «Ростову»., обозреватель «Чемпионата»:— Собственно, особых сомнений у меня не оставалось после двух прошлых туров, а вчера «Спартак» просто в красивом стиле «узаконил» свой титул. Оставшиеся матчи именно с точки зрения «золотой» гонки – больше формальность. Всякие чудеса нам демонстрировали красно-белые, но тут уж не могу поверить в интригу. Слишком крепко на ногах стоит команда Карреры, но и в не меньшей степени важно то, что не по-чемпионски выглядят конкуренты. Что ещё раз наглядно показал вчерашний матч.— «Спартак» ещё не чемпион, успокойтесь.— Ну, вот и всё — поздравляю «Спартак» с первым за 14 лет трофеем, ибо такой отрыв отыграть уже нереально — банально времени не хватит. Молитесь на Карреру, красно-белые, это ваша путеводная звезда.— Держим кулаки! Ещё рано радоваться!— Нужны 4 победы в 7 оставшихся матчах.— Хоть и грустно, но спартаковцы заслужили в этом году чемпионство. Они играли от души, лучше всех. Надеюсь, «армейцы» будут вторыми.