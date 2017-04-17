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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Спартак» чемпион после победы над «Зенитом»? Мнения Дзюбы, Титова и других
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Илья Джапаридзе

Вопрос дня. «Спартак – чемпион?

«Спартак» победил «Зенит» и оторвался от второго места на 10 очков. Уже можно вешать на игроков красно-белых золотые медали?
17 апреля 2017, понедельник. 09:30. Футбол
→ Опрос: «Спартак» — чемпион?

В 23-м туре «Спартак» обыграл «Зенит» и упрочил своё лидерство, увеличив отрыв от идущего вторым ЦСКА на 10 очков, о от петербуржцев на – на 11. Можно ли уже сейчас говорить, что красно-белые спустя 16 лет станут чемпионами? Отвечают эксперты и читатели.

→ «Мы ещё не чемпионы!» Спартаковцы — о победе над «Зенитом»

Олег Романцев, бывший главный тренер «Спартака»:
— Ещё до начала чемпионата я сказал, что «Спартак» будет чемпионом, и после поражения от «Зенита» в первом круге это говорил. Неужели сейчас я переменю своё мнение? Надо говорить объективно: красно-белые сильнее всех.

Егор Титов, бывший полузащитник «Спартака»:
— До чемпионства осталось немного. Достаточно в матчах с «Ростовом» и ЦСКА не проиграть. Нынешние соперники в чемпионате позволяют команде Массимо Карреры стать чемпионом. «Спартак» сильнее всех. Наконец-то мы заткнём всем рты!

Вагит Алекперов, глава нефтяной компании «Лукойл»:
— Пока рано говорить, что «Спартак» чемпион.

Константин Лепёхин, бывший защитник «Зенита»:
— Шансы других команд на чемпионство теоретически сохраняются, поэтому публично называть «Спартак» чемпионом пока не стоит. Но все понимают, что красно-белые очень близки к победе в чемпионате России, и если этого не произойдет, то это будет какое-то футбольное чудо, негативное для подопечных Карреры.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:
— Теперь с уверенностью можно говорить, что «Спартак» будет чемпионом. Не представляю, как можно растерять такое преимущество. Красно-белые понемногу могут начинать играть спокойнее, в своё удовольствие и зарабатывать оставшиеся очки.

Пётр Авен, председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк», болельщик «Спартака»:
— «Спартак» — чемпион? Надеюсь, но не говори гоп.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:
— Приятно, что через столько лет команда выиграет трофей. Считаю, что всё закончилось в прошлом туре, когда была обыграна «Уфа», а «Зенит» и ЦСКА очки потеряли. Красно-белые в этом сезоне в атаке не упускают своих шансов, поэтому и идут на первом месте с таким отрывом.

Сергей Шавло, бывший генеральный директор «Спартака»:
— Отрыв «Спартака» серьёзный. Осталось сыграть семь туров, но впереди встречи с тяжёлыми соперниками: с «Ростовом» и ЦСКА. Чемпионство рядом. Но, как говорят, близок локоть, а не укусишь. Желательно, чтобы мы это укусили, но нужно подождать ещё три тура.

Мирча Луческу, главный тренер «Зенита»:
— Думаю, что речь о чемпионстве уже не идёт. „Спартак“ однозначно заслужил первое место. Поздравляю Карреру, он заслужил первое место — я сказал ему это в коридоре.

Артём Дзюба, нападающий «Зенита»:
— Чемпионская гонка закончилась!

Роман Широков, экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита»:
— «Спартак» — команда, конечно, способная, но даже ему вряд ли по силам растерять преимущество в 10 очков за 7 туров до конца чемпионата.

Мнение изнутри


Денис Глушаков, полузащитник «Спартака»:
— Дзюба сказал, что гонка уже закончилась? Она ещё не закончилась. Всё продолжается. Когда закончится, я вам скажу, да вы и сами узнаете. Всё продолжается, впереди тяжёлые матчи.

Александр Самедов, полузащитник «Спартака»:
— Впереди ещё тяжёлые матчи. Я хочу стать чемпионом со «Спартаком», но впереди ещё семь туров, в розыгрыше 21 очко, не стоит торопиться. Сейчас порадуемся и будем готовиться к «Ростову».

Наше мнение


Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:
— Собственно, особых сомнений у меня не оставалось после двух прошлых туров, а вчера «Спартак» просто в красивом стиле «узаконил» свой титул. Оставшиеся матчи именно с точки зрения «золотой» гонки – больше формальность. Всякие чудеса нам демонстрировали красно-белые, но тут уж не могу поверить в интригу. Слишком крепко на ногах стоит команда Карреры, но и в не меньшей степени важно то, что не по-чемпионски выглядят конкуренты. Что ещё раз наглядно показал вчерашний матч.

Мнение читателей


eamofdream:
— «Спартак» ещё не чемпион, успокойтесь.

Jinno:
— Ну, вот и всё — поздравляю «Спартак» с первым за 14 лет трофеем, ибо такой отрыв отыграть уже нереально — банально времени не хватит. Молитесь на Карреру, красно-белые, это ваша путеводная звезда.

jgjjff:
— Держим кулаки! Ещё рано радоваться!

muba:
— Нужны 4 победы в 7 оставшихся матчах.

garikcska:
— Хоть и грустно, но спартаковцы заслужили в этом году чемпионство. Они играли от души, лучше всех. Надеюсь, «армейцы» будут вторыми.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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