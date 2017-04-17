Секта свидетелей чемпионства. Почему «Спартак» угрожает Москве (видео)

В то время как советник Дональда Трампа опять говорил про подрывную деятельность России в Европе и разрывал Сирию и Башара Асада, обещая, что США чего-то там не допустит, наш министр иностранных дел общался со «свиньёй».— Сергей Викторович, можно фото?! – наудачу спросил фанат «Спартака» с розовым хряком на голове.— Ого, — Лавров засмеялся, а охрана очень неслучайно расступилась. – Хочешь, чтобы я его надел?!— Маска не снимается, — виновато, но, если вдуматься, очень недальновидно ответил парень. Он только что испортил мем международного масштаба, хотя это, наверное, было к лучшему.В вечер, когда «Спартак» победил «Зенит» и практически стал чемпионом, в Москву неожиданно вернулась восторженность игрой. Это же чистое ребячество, когда погружённый в сложнейшие ситуации министр расслабленно фотографируется со «свиньями». Когда сдержанный олигарх, глава Альфа-банка, легко называет себя сектантом. Когда на трибунах появляется столько звёзд эстрады, политики и литературы, что кажется, будто Россия вновь становится футбольной. Причём настолько, что «валидольчик» Лавров прочувствует не из-за США и Сирии, а после гола «Зенита», да и скажет: «Бог ему судья» — не в адрес советника Трампа, а Артёма Дзюбы.Футбол в этот день давал нам возможность познакомиться с новыми интригами и неожиданными героями. Например, на платформе станции метро «Спартак» стоял человек с удивительно знакомым лицом.— Так-так, где же я его видел? — варианты в голове менялись столь долго, что неизвестный решил сдать себя сам, чтобы не терпеть назойливый взгляд.— Это похороны! – пробормотал, а его друг достал бутылку водки – вероятно, улучшая ауру кадра.Хотелось поскорее узнать счёт матча и авторов голов, но прогноз испортил проходивший мимо зенитовец.— О, «Похороны», это ты? Давай фото!Ванёк вальяжно обернулся, сфокусировался на главном и, насколько мог в этот момент, чётко объяснил.— С твоими цветами – нет!Стало понятно, что в этот день спартаковского героя лучше было не трогать, но у нас были и более приятные предсказатели.Любой человек, кто следит за «Спартаком» и пользуется соцсетями, знает, что на фото – дочь Массимо Карреры.Раньше мы делали выводы о ней только по «Инстаграму», но к главному матчу года с «Зенитом» Мартина вышла в реальность.— Форца! Форца, «Спартак»! — легко и кокетливо смеялась она, а мы не имели права перечить девушке с губами краснее спартаковского ромбика.Навстречу Мартине ехал автобус с игроками «Зенита». На парковке его ждали. Не автобус — Дзюбу. Самыми жёсткими среди встречающих были два восьмилетних мальчика.— Ты играть не умеешь, — давили они на Данни.— А ты ни одного мяча не возьмёшь, — сглазили Лодыгина, который не вышел на поле и, что оказалось правдой, ничего не поймал.За Дзюбу в тот момент стало особенно тревожно, потому что в диалог с ним должны были вступить уже мальчики повзрослее.— Сейчас мы его уничтожим, — обещали они, но когда капитан «Зенита» последним шагнул из автобуса, то вместо оскорблений получил какой-то школьный ржач.Было видно, что в этот момент Артём засмеялся и сам.За всей этой взаимной травлей Дзюбы и «Спартака» скрывается один стыдливый домысел – они ведь всё ещё очень близки друг к другу. Ведь даже после разрывающих оскорблений капитан «Зенита», забив мяч, отказывается от празднования и натягивает на голову майку, чтобы никто не видел и не слышал его рёва.После матча Артёма вновь будут ждать. Автобус «Зенита» оцепят полсотни пьяных и счастливых людей. Они станут язвить точечно: отправят в Новороссию Тимощука и скажут Кришито что-то настолько итальянское и неприличное, что спокойный Доменико сам начнёт хулиганить.Бригада будет ждать Дзюбу целый час, не понимая, что Артём давно всех обманул.— А чего стоите? – скажет стюард, сделавший паузу лучше, чем Валерий Кечинов в матче со «Сьоном». – Он же почти сразу на машине уехал.— Ну и хрен с ним, — махнули мужики, а сильнее всех огорчились те самые дети восьми лет. Они тоже стояли здесь.— Бли-и-н. Это что, я теперь Дзюбу не оскорблю?! – пропищал ребёнок с интонацией, как будто мама не купила мороженое.Но это для спартаковцев разборка с Дзюбой в этот вечер стала бы слишком жирной – они и так вытянули из матча с «Зенитом» чересчур много.«Спартак» в этот день выигрывал по всем, даже невидимым направлениям (о футболе коллеги и так уже).Во-первых, в баннерной войне. Против зенитовского Боярского были заготовлены десятки полотен разной степени сарказма и сложности. Лучше посмотреть на перформанс в нашей галерее – почти всё было действительно круто, а мультфильм про плачущего Луческу – вообще бесподобен.Во-вторых, в локальном поджигании. Шарфы и флаги горели с разных сторон, но у зенитовцев даже это получилось печально – пришедший пожарный как-то очень легко отнял у пиромана «розу», вдобавок оттоптав ему куртку.В-третьих, в то время когда «Зенит» не смог выкупить довольно скудную партию билетов (примерно 600 из них отправились обратно), «Спартак» не просто «забил» стадион, но сумел сделать его «сумасшедшим».В этот вечер, казалось, сектантами стало слишком много людей.Например, глава Альфа-БанкаИли впервые появившийся с новой девушкой— Я его вчера настроил – вот он и забил! – так радостно говорил он жене Самедова, будто Александр забил не за «Спартак», а за «Краснодар».— Это ты, да?! – переспросила она.— Ну а кто?..Открыто не за «Спартак» в этот вечер были лишь певица Валерия с Иосифом Пригожиным – возможно, именно поэтому их эвакуировали со стадиона на машине МЧС с мигалками…Вокруг же – у стадиона, в соцсетях, где угодно – самая разрастающаяся секта страны обсуждала, как отпраздновать день, который ждали 16 лет. И если это правда случится в дерби с ЦСКА за четыре тура до конца турнира, то Москва должна готовиться к нему уже сейчас. Политические демонстрации, акции протестов, концерты – всё это, судя по всему, покажется городу детским лепетом по сравнению с таким неинтересным стране футболом.