Секта свидетелей чемпионства. Почему «Спартак» угрожает Москве (видео)

— Сергей Викторович, можно фото?! – наудачу спросил фанат «Спартака» с розовым хряком на голове.
— Ого, — Лавров засмеялся, а охрана очень неслучайно расступилась. – Хочешь, чтобы я его надел?!
— Маска не снимается, — виновато, но, если вдуматься, очень недальновидно ответил парень. Он только что испортил мем международного масштаба, хотя это, наверное, было к лучшему.
В вечер, когда «Спартак» победил «Зенит» и практически стал чемпионом, в Москву неожиданно вернулась восторженность игрой. Это же чистое ребячество, когда погружённый в сложнейшие ситуации министр расслабленно фотографируется со «свиньями». Когда сдержанный олигарх, глава Альфа-банка, легко называет себя сектантом. Когда на трибунах появляется столько звёзд эстрады, политики и литературы, что кажется, будто Россия вновь становится футбольной. Причём настолько, что «валидольчик» Лавров прочувствует не из-за США и Сирии, а после гола «Зенита», да и скажет: «Бог ему судья» — не в адрес советника Трампа, а Артёма Дзюбы.Футбол в этот день давал нам возможность познакомиться с новыми интригами и неожиданными героями. Например, на платформе станции метро «Спартак» стоял человек с удивительно знакомым лицом.
— Так-так, где же я его видел? — варианты в голове менялись столь долго, что неизвестный решил сдать себя сам, чтобы не терпеть назойливый взгляд.
— Это похороны! – пробормотал тот самый Ванёк из Шебекино, а его друг достал бутылку водки – вероятно, улучшая ауру кадра.Хотелось поскорее узнать счёт матча и авторов голов, но прогноз испортил проходивший мимо зенитовец.
— О, «Похороны», это ты? Давай фото!
Ванёк вальяжно обернулся, сфокусировался на главном и, насколько мог в этот момент, чётко объяснил.
— С твоими цветами – нет!
Стало понятно, что в этот день спартаковского героя лучше было не трогать, но у нас были и более приятные предсказатели.Любой человек, кто следит за «Спартаком» и пользуется соцсетями, знает, что на фото – дочь Массимо Карреры.
Раньше мы делали выводы о ней только по «Инстаграму», но к главному матчу года с «Зенитом» Мартина вышла в реальность.
— Форца! Форца, «Спартак»! — легко и кокетливо смеялась она, а мы не имели права перечить девушке с губами краснее спартаковского ромбика.
P.S.: 1. Мартина ещё побудет в Москве. 2. Cудя по «Инстаграму», у неё есть друг, так что, парни, тут без вариантов, но это не точно.Навстречу Мартине ехал автобус с игроками «Зенита». На парковке его ждали. Не автобус — Дзюбу. Самыми жёсткими среди встречающих были два восьмилетних мальчика.
— Ты играть не умеешь, — давили они на Данни.
— А ты ни одного мяча не возьмёшь, — сглазили Лодыгина, который не вышел на поле и, что оказалось правдой, ничего не поймал.
За Дзюбу в тот момент стало особенно тревожно, потому что в диалог с ним должны были вступить уже мальчики повзрослее.
— Сейчас мы его уничтожим, — обещали они, но когда капитан «Зенита» последним шагнул из автобуса, то вместо оскорблений получил какой-то школьный ржач.
Было видно, что в этот момент Артём засмеялся и сам.За всей этой взаимной травлей Дзюбы и «Спартака» скрывается один стыдливый домысел – они ведь всё ещё очень близки друг к другу. Ведь даже после разрывающих оскорблений капитан «Зенита», забив мяч, отказывается от празднования и натягивает на голову майку, чтобы никто не видел и не слышал его рёва.
После матча Артёма вновь будут ждать. Автобус «Зенита» оцепят полсотни пьяных и счастливых людей. Они станут язвить точечно: отправят в Новороссию Тимощука и скажут Кришито что-то настолько итальянское и неприличное, что спокойный Доменико сам начнёт хулиганить.
Бригада будет ждать Дзюбу целый час, не понимая, что Артём давно всех обманул.
— А чего стоите? – скажет стюард, сделавший паузу лучше, чем Валерий Кечинов в матче со «Сьоном». – Он же почти сразу на машине уехал.
— Ну и хрен с ним, — махнули мужики, а сильнее всех огорчились те самые дети восьми лет. Они тоже стояли здесь.
— Бли-и-н. Это что, я теперь Дзюбу не оскорблю?! – пропищал ребёнок с интонацией, как будто мама не купила мороженое.
Но это для спартаковцев разборка с Дзюбой в этот вечер стала бы слишком жирной – они и так вытянули из матча с «Зенитом» чересчур много. «Спартак» в этот день выигрывал по всем, даже невидимым направлениям (о футболе коллеги и так уже очень много написали).
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Во-первых, в баннерной войне. Против зенитовского Боярского были заготовлены десятки полотен разной степени сарказма и сложности. Лучше посмотреть на перформанс в нашей галерее – почти всё было действительно круто, а мультфильм про плачущего Луческу – вообще бесподобен.Во-вторых, в локальном поджигании. Шарфы и флаги горели с разных сторон, но у зенитовцев даже это получилось печально – пришедший пожарный как-то очень легко отнял у пиромана «розу», вдобавок оттоптав ему куртку.
В-третьих, в то время когда «Зенит» не смог выкупить довольно скудную партию билетов (примерно 600 из них отправились обратно), «Спартак» не просто «забил» стадион, но сумел сделать его «сумасшедшим».
Например, глава Альфа-Банка Пётр Авен.
Или впервые появившийся с новой девушкой Фёдор Смолов.
— Я его вчера настроил – вот он и забил! – так радостно говорил он жене Самедова, будто Александр забил не за «Спартак», а за «Краснодар».
— Это ты, да?! – переспросила она.
— Ну а кто?..
Открыто не за «Спартак» в этот вечер были лишь певица Валерия с Иосифом Пригожиным – возможно, именно поэтому их эвакуировали со стадиона на машине МЧС с мигалками…
Вокруг же – у стадиона, в соцсетях, где угодно – самая разрастающаяся секта страны обсуждала, как отпраздновать день, который ждали 16 лет. И если это правда случится в дерби с ЦСКА за четыре тура до конца турнира, то Москва должна готовиться к нему уже сейчас. Политические демонстрации, акции протестов, концерты – всё это, судя по всему, покажется городу детским лепетом по сравнению с таким неинтересным стране футболом.
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