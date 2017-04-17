Тур девяток. 5 роскошных голов 23-го тура РФПЛ, которые вы обязаны увидеть

5. Георгий Зотов, «Крылья Советов»
(«Анжи» — «Крылья Советов» — 1:3, 23-я минута – 0:2)
Футболист «Крыльев Советов» Георгий Зотов наверняка является поклонником игры Арьена Роббена. Или, по крайней мере, смотрел нарезку его голов. В игре с «Анжи» Зотов выполнил фирменный приём голландца, сместившись с правого фланга, подработав мяч под левую и неотразимо пробив в дальнюю девятку.
4. Квинси Промес, «Спартак»
(«Спартак» — «Зенит» — 2:1, 22-я минута – 1:0)
Гол, который позволил «Спартаку» сделать очередной, и очень солидный, шаг к чемпионству. Промес и Глушаков – одни из главных любимцев спартаковской торсиды в этом сезоне. И воскресным вечером оба сыграли великолепно.
>>> «Мы ещё не чемпионы!» Спартаковцы о победе над «Зенитом»
3. Георге Грозав, «Терек»
(«Оренбург» — «Терек» — 2:1, 73-я минута – 1:1)
«Терек» проиграл одному из аутсайдеров чемпионата «Оренбургу», но болельщики грозненцев наверняка запомнят этот гол Грозава. Георге технично принял мяч на грудь, развернулся и со всей мочи запулил снаряд в самую девятку.
2. Сергей Корниленко, «Крылья Советов»
(«Анжи» — «Крылья Советов» — 1:3, 9-я минута – 0:1)
Белорусский легионер «Крыльев» показал, что может забивать не только из пределов штрафной. Корниленко получил мяч в 25 метрах от ворот и, недолго думая, с рабочей левой уложил его в ближнюю девятку.
1. Мануэл Фернандеш, «Локомотив»
(«Арсенал» — «Локомотив» – 0:3, 53-я минута – 0:1)
И победитель нашего хит-парада – Мануэл Фернандеш, который уже не раз радовал нас своими эффектными голами. С какой-то кошачьей грацией полузащитник «Локомотива» отправил мяч в верхний угол по недосягаемой для Габулова траектории. Мастер.
>>> «Спартак» — «Зенит»: кто «народнее»?
Лидеры среди команд:
Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 70
ЦСКА — 40
«Краснодар» — 29
«Локомотив» — 24
«Рубин» — 22
Лидеры среди игроков:
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Квинси Промес, «Спартак» — 16
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Мануэл Фернандеш, «Локомотив» — 10
Зе Луиш, «Спартак» — 8.
GIF голов взяты из официального «твиттера» РФПЛ.