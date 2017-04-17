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Болельщики «Спартака»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Алёна Сахарова

«Самедов — это похороны»! Мгновения 23-го тура РФПЛ

Интуиция Карреры, слёзы Луческу, кровь Кудряшова, 500 матчей Игнашевича — в обзоре самых ярких фотографий 23-го тура РФПЛ.
17 апреля 2017, понедельник. 13:00. Футбол
→ «Гонка закончена!» Зенитовцы не сомневаются в чемпионстве «Спартака»

Рекордсмен тура


Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич стал вторым в истории клуба игроком после вратаря Игоря Акинфеева, которому удалось провести 500 матчей в составе «армейцев».
Сергей Игнашевич

Сергей Игнашевич

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Нули тура


Для «Ростова» матч с ЦСКА принёс пятую нулевую ничью подряд в российской Премьер-Лиге.
РФПЛ. 23-й тур. ЦСКА — «Ростов»

РФПЛ. 23-й тур. ЦСКА — «Ростов»

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Кровь тура


Защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов получил перелом носа в матче с ЦСКА в результате столкновения с Витиньо, после чего резко отозвался о качестве работы судейской бригады.

Посещаемость тура


В матче «Рубин» — «Краснодар» был установлен антирекорд посещаемости в текущем сезоне РФПЛ. На игре присутствовал 3041 болельщик, хотя «Казань-Арена» вмещает 45 105 человек.
РФПЛ. 23-й тур. «Рубин» — «Краснодар»

РФПЛ. 23-й тур. «Рубин» — «Краснодар»

Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

Курьёз тура


«Оренбург» на последних минутах встречи вырвал победу у «Терека» благодаря автоголу. Автором решающей ошибки стал Заурбек Плиев, который неудачно скинул мяч вратарю.
РФПЛ. 23-й тур. «Оренбург» — «Терек»

РФПЛ. 23-й тур. «Оренбург» — «Терек»

Фото: fcorenburg.ru

Левитация тура


Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов готовится к выходу на замену.
Фёдор Чалов

Фёдор Чалов

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Талисманы тура


«Рубин» в матче с «Краснодаром» поддерживали в меру упитанные драконы.
Талисманы «Рубина»

Талисманы «Рубина»

Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

Преданность тура


Полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз таким образом выразил благодарность болельщикам, которые продолжают поддерживать клуб вне зависимости от последних неудач в сезоне, а вратарь Сергей Рыжиков лично пообщался с фанатами после окончания матча.
Сергей Рыжиков

Сергей Рыжиков

Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

Скачок тура


«Локомотив» в Туле разгромил «Арсенал» со счётом 3:0, благодаря чему с девятой строчки переместился в пятёрку лучших команд РФПЛ.
РФПЛ. 23-й тур. «Арсенал» — «Локомотив»

РФПЛ. 23-й тур. «Арсенал» — «Локомотив»

Фото: fclm.ru

Перформанс тура


Болельщики «Спартака» подготовили эффектный перформанс, посвящённый Москве.
Перформанс болельщиков «Спартака»

Перформанс болельщиков «Спартака»

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Перформанс болельщиков «Спартака»

Перформанс болельщиков «Спартака»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Решающий гол тура


Александр Самедов забивает гол, который стал решающим в поединке с «Зенитом» и, возможно, во всём чемпионате.
Александр Самедов

Александр Самедов

Фото: РИА Новости
Болельщик «Спартака» Иван Выродов (слева), ставший известным после фразы «Глушаков – это похороны»

Болельщик «Спартака» Иван Выродов (слева), ставший известным после фразы «Глушаков – это похороны»

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
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Радость тура


«Спартак» добился важнейшей победы в матче с «Зенитом» и в гонке за чемпионство оторвался от ЦСКА на 10 очков. Впрочем, некоторые спортсмены признали, что эта гонка уже фактически завершена.

Стёб тура


Болельщики «Спартака» устроили настоящую травлю «Зениту», причём большая часть баннеров была адресована главному тренеру Мирче Луческу.
→ «Спартак» — команда способная, но даже ему не растерять 10 очков»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Болельщики — Футбол Мгновения тура Фото
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