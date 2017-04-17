«Самедов — это похороны»! Мгновения 23-го тура РФПЛ

Рекордсмен тура

Сергей Игнашевич Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Нули тура

РФПЛ. 23-й тур. ЦСКА — «Ростов» Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Кровь тура

Посещаемость тура

РФПЛ. 23-й тур. «Рубин» — «Краснодар» Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

Курьёз тура

РФПЛ. 23-й тур. «Оренбург» — «Терек» Фото: fcorenburg.ru

Левитация тура

Фёдор Чалов Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Талисманы тура

Талисманы «Рубина» Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

Преданность тура

Сергей Рыжиков Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

Скачок тура

РФПЛ. 23-й тур. «Арсенал» — «Локомотив» Фото: fclm.ru

Перформанс тура

Перформанс болельщиков «Спартака» Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Перформанс болельщиков «Спартака» Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Решающий гол тура

Александр Самедов Фото: РИА Новости

Болельщик «Спартака» Иван Выродов (слева), ставший известным после фразы «Глушаков – это похороны» Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Радость тура

Стёб тура

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