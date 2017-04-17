От Старостиных до Аршавина. Представляем энциклопедию российского футбола

11 марта 2005 года, 20:34. Этот день и час можно считать точкой отсчёта в истории нашего портала. В то время как сограждане в большинстве своём отдыхали после трудовой недели (пятница!), на новорожденном ресурсе появилась заметка. Спустя четверть часа подоспела первая статья. Ну как статья – расширенная заметка на четыре абзаца, из которой следовало, чтоНа первых порах «Чемпионат», ещё с национальным доменом ru, а не международным com, существовал исключительно стараниями (и на личные средства) создателей, энтузиастов, а его содержание составляли преимущественно перепечатки из других изданий. Параллельно с повышением функциональности ширилась аудитория сайта. После создания полноценной редакции «Чемп» постепенно отказался от использования чужих материалов, сделав акцент на контент собственного производства, и в сжатые сроки вырос из сугубо нишевого, любительского ресурса в профессиональное средство массовой информации, одно из ведущих в Рунете.С тех пор на портале было опубликовано почти 300 тысяч статей, в том числе множество зарисовок ретронаправленности. В середине нулевых на «Чемпионате» выходила и пользовалась устойчиво высоким читательским интересом – сужу по количеству кликов и тональности комментариев – рубрика «День в истории». Первым ведущим был. Затем эстафету у коллеги подхватил, один из лучших футбольных статистиков и архивариусов страны.За несколько лет совместными усилиями они осветили на оранжево-чёрных страницах все – или почти все – знаковые события из далёкого и не очень прошлого отечественного футбола, живым, доступным языком поведали читателю о людях, эту самую историю творивших. Их публикации и легли в основу «Энциклопедии российского футбола», изданной в 2017 году издательством «Эксмо».Автору этих строк в работе над книгой отводилась скромная и в то же время ответственная роль редакторского характера – отобрать из массы турниров, матчей и замечательных людей всё самое значимое с точки зрения матери-истории. Сделать это было непросто, учитывая славное – безо всякой иронии – былое отечественного футбола. Преимущественно советской эпохи, конечно же.Кубок Европы 1960 года, две победные Олимпиады, пара серебряных континентальных пьедесталов – каждый из этих форумов и замечательных плеяд, на них представленных, заслуживает отдельной книги. Поэтому не судите строго за итоговый выбор – угодить всем чисто физически было невозможно.Наш гид по истории популярной игры представляет собой плод коллективного творчества. В одном труде объединились тексты бывших и действующих авторов «Чемпионата», адаптированные под книжный формат. Отдельные главы писались специально для энциклопедии.Принцип отбора материала был, в сущности, один – он должен быть интересен не только узкопрофильному специалисту, но самому что ни есть широкому кругу читателей разных возрастных категорий. Детворе и юношеству книга откроет неизвестные страницы нашего футбола, взрослой публике поможет окунуться в ностальгические воспоминания. Визуализации истории способствует богатый иллюстративный ряд. Болельщик найдёт в издании массу раритетных, даже уникальных снимков.Ищите «Большую энциклопедию российского футбола» во всех книжных магазинах или. Приятного чтения!