Связать Жулика. Как «Спартак» сыграл на слабостях «Зенита»

Игра в Тушино доказала азбучную истину – владение мячом само по себе ничего не значит. Контролируя мяч 63% игрового времени, «Зенит» нанёс в два раза меньше ударов, чем «Спартак», и примерно столько же отрезал защитников соперника. Но контролировал игру «Спартак», он аритмично вёл её – то выключал прессинг-режим, то включал, то откатывался назад, то поджимал к чужим воротам. Красно-белые были лучше как команда и лучше знали, как взломать соперника – Массимо Каррера (или Роман Пилипчук?) традиционно сделал акцент на слабостях оппонента и надавил на них.
Ошибки Смольникова
Мы не находимся внутри командной кухни «Зенита», но появление в составе Игоря Смольникова на ключевой матч сезона похоже на белый флаг Мирчи Луческу – похоже, что он «поплыл» и потерял контроль над командой. Смольников не играл с октября, тренироваться в общей группе начал пару недель назад, о характере своей травмы загадочно говорил: «Когда-нибудь вы узнаете, в чём дело». В бунте Олега Шатова тоже нужно усматривать интересы Смольникова – они закадычные друзья, и в поисках справедливости Шатов в своём спиче с журналистами сказал ещё и про крайнего защитника «Зенита», сам потащил Смольникова на свою пороховую бочку. Плюс к этому разыгрался Ибрагим Цаллагов – в первых трёх матчах за «Зенит» к нему было сложно предъявить претензии любого толка.
Однако место в составе получил Смольников, и решение стало фатальным – защитник провалил матч. По подключениям в атаку вопросов нет, чаще Смольникова на приёме мяча отрезали соперников только Данни и Дзюба. После прострела Игоря «Зенит» просил пенальти, он же едва не сделал голевую передачу на Дзюбу в концовке. Но как защитник Смольников был весьма далёк от совершенства. При контратаках «Спартака» он часто терял свою зону, и на скриншоте ниже – характеризующий Смольникова момент, на котором акцентировали внимание даже комментаторы матча: Иванович опаздывает на подстраховку, Кокорин не успевает закрыть зону, Смольникова в кадре нет вообще.
На своём фланге Смольникову противостоял Зобнин, и 47-й номер «Спартака» выиграл свой микроматч за счёт главных своих достоинств – физики и чтения игры. В ситуации с первым голом Зобнин продавил Смольникова и оттёр его корпусом от мяча, позже одним проигранным единоборством Игорь «привёз» на свои ворота атаку 4 в 3 с численным преимуществом красно-белых. Смольников ошибался под прессингом – Зобнин старался накрывать защитника в момент приёма мяча, однажды отбором разогнал острую атаку, ещё несколько раз вынуждал быстро принимать неудобные решения. Вдобавок плохо работала подстраховка – проигрывая борьбу на фланге, Смольников оставлял свой край голым, Иванович успевал страховать лишь изредка.
Смольников – слишком атакующий защитник, в матчах с командами уровня «Спартака» это бросается в глаза, и такому игроку важно найти баланс. В Бундеслиге несколько предыдущих сезонов восхваляли Рикардо Родригеса, левого защитника «Вольфсбурга» – он очень здорово ходит в атаку, точно навешивает, классно исполняет стандарты, но ужасно обороняется позиционно и часто не возвращается назад. Родригес не смог прибавить в защитных навыках, остановился в развитии и уступил звание самого нахваливаемого левого защитника Бундеслиги Сеаду Колашинацу, более разностороннему игроку. Колашинац вот-вот подпишет контракт с лондонским «Арсеналом», Родригес всё ещё чахнет в «Вольфсбурге», и это правильно – крайнему защитнику всё-таки важно не только подключаться вперёд.
Жулиано и Данни играют вместе
Возвращение Данни на поле спустя 10 месяцев после третьего разрыва крестообразных связок – уже спортивный подвиг, однако своим возвращением Данни надломил командную игру «Зенита». В первой части сезона, особенно в августе-сентябре, ключевым футболистом «Зенита» был Жулиано: он брал на себя весь креатив, активно придумывал атаки из глубины, раскидывал передачи на фланги. 17 осенних голевых атак «Зенита» прошли с его участием. Теперь же Данни и Жулиано дублируют друг друга, на карте передач матча петербуржцев с «Рубином» два плеймейкера находились примерно на одной точке поля. А команда предпочитает чаще использовать Данни – подсчёты Packing по матчу «Спартака» и «Зенита» это доказывают.
Packing – количество соперников, отрезанных передачей вперёд. PackDr – количество соперников, отрезанных дриблингом. Impect – количество отрезанных передачей защитников. PackFT – количество соперников, отрезанных передачами из финальной трети. Приём – количество соперников, отрезанных на приёме передачи.
О характере игры Жулиано во вчерашнем матче скажет цифра 1 Impect – бразилец своими передачами за весь матч отрезал всего одного защитника «Спартака». Он почти в два раза меньше принимал передачи и отдавал вперёд, что рисует чёткую картину игры «Зенита». Вероятно, такая ситуация сказывалась и на нервном состоянии Жулиано: во втором тайме его навесы летели в молоко, а попытка отдать острую передачу при счёте 0:1 получилась небрежной и принесла на ворота «Зенита» контратаку.
После перерыва Луческу попробовал совместить Жулиано и Данни, передвинув бразильца в глубину поля, на позицию, знакомую Жулику по «Днепру». Однако исправить ситуацию не получилось – даже при такой тактической конфигурации Данни умудрялся занимать место бразильца, смещаясь за мячом в глубину. При этом Жулиано слабо играл в обороне – в середине второго тайма «Спартак» дважды за минуту готовился бить с подбора, и оба раза Жулиано позиционно сыграл слабо, не накрывая Промеса на полукруге перед штрафной.
Как Луческу решать проблему? Если его в ближайшие часы/дни не вышлют прямым рейсом в Бухарест – сажать одного из «сладкой парочки» на скамейку запасных, а взамен ставить активного флангового игрока. В запасе есть Олег Шатов, на эмоциях выдавший мощные 45 минут, всю весну мало играет полезный по осеннему отрезку Роберт Мак. С вопросом «Зачем меня купили?» смотрит на команду со скамейки Йоан Молло, получивший всего десяток минут от Луческу. Вариантов масса, и главное для тренера, не любящего ротацию, – перестать зацикливаться на одном. Жулиано и Данни – два очень хороших игрока, но играть должен кто-то один.
Недостаточно крепкий центр поля
Весной в запас «Зенита» сел Хави Гарсия – традиционный опорник, не подходящий под требования современного футбола, где каждый полузащитник в идеале должен одинаково сильно созидать и разрушать. При всей ограниченности Гарсии, при его спаде в нынешнем сезоне, при танцах локтями в каждом матче Хави – всё ещё важный игрок для «Зенита», по крайней мере в больших матчах: сине-бело-голубым против «Спартака» не хватало «цепной собаки».
Связка Юсупов – Эрнани, придуманная Луческу благодаря ротации после проигрыша «Амкару», слишком легковесна, чтобы бороться на равных с Фернандо, Глушаковым и Зобниным. Юсупов пробовался опорным хавбеком в «Динамо», но гораздо сильнее заиграл, когда Артура страховал Игорь Денисов, а сам Юсупов выдвигался на позицию «восьмёрки». Эрнани анонсировали как прямую замену Акселю Витселю – то есть тоже как «восьмёрку». На двоих они выиграли 50% единоборств, 7 из 14, но плохо играли позиционно: одно проигранное единоборство, как у Артура Юсупова на скриншоте, полностью распахивало центральную зону «Зенита».
Юсупов и Эрнани не дублируют друг друга, но у них есть схожие недостатки: оба теряются под прессингом, временами начинают долго думать и тормозить атаки. При наступлении – не всегда хороши позиционно: когда «Зенит» строил атаки в первом тайме, Эрнани дважды оказывался на одной вертикальной линии с Кришито, уменьшая количество вариантов развития атаки. Временами предсказуемы – Эрнани с первого матча за «Зенит» пробует забить издали, но постоянно пуляет в молоко. Возможно, они неплохо дополняли бы друг друга при 4-3-3, но тогда под ними всё равно должен быть «цепной пёс», на чью роль Юсупов и Эрнани не тянут.
Справедливости ради, Артура Юсупова стоит и похвалить. Он трижды дарил «Спартаку» контратаки техническим браком и ошибками, но зато лучше всех зенитовцев двигал мяч вперёд, лучше всех распоряжался им из финальной трети – Packing-статистика подмечает эту тенденцию. Заметно было стремление Юсупова искать необычные варианты продолжения атаки, он в принципе не из тех, кто будет постоянно играть с ближним. По футбольному интеллекту Юсупов вполне соответствует уровню «Зенита», но опять же – ему, как Денису Глушакову в нынешнем сезоне, нужен свой Фернандо, который будет блестяще выполнять всю черновую работу.
Предсказуемость развития атак и недостаток остроты
За 90 минут «Зенит» соткал всего одну острую атаку через центральную зону – когда Юсупов попробовал вывести тонкой передачей на ворота Дзюбу, со второй попытки выкатил на ударную позицию Шатову, а Олег выстрелил в ближний угол вместо дальнего. Всё. Остальные попытки наступления – передачи на фланг под подачу на Дзюбу. Нельзя сказать, что это не работало – если брать вес моментов по xG, два самых опасных момента в матче были как раз у Дзюбы, гол и промах выше пустых ворот на 88-й минуте; вдобавок был эпизод в начале второго тайма, когда Артём принимал мяч во вратарской и готовился пробить, но не совладал с отскоком. То есть защита «Спартака» трижды создавала для Дзюбы комфортную ситуацию – но это не секрет, традиционные проблемы красно-белых в защите никуда не делись.
При этом удивительно, что при акценте на фланговую игру «Зенит» весь первый тайм напрягал соперника только крайними защитниками: Кокорин и Данни – инсайды, в немногочисленных ситуациях, когда Кокорин получал мяч, он делал это на полуфланге, ближе к центру. Вдобавок «Спартак» вновь недостаточно плотно защищался на флангах: Смольникову давали подключаться и навешивать в штрафную, у Шатова получались симпатичные комбинации, где он пасом отрезал Комбарова, а гол пришёл после того, как Самедов проиграл Кришито борьбу за мяч и выключился из эпизода. То есть даже редкая сильная сторона весеннего «Зенита» Луческу – фланговый футбол и регулярные подачи на Дзюбу – против «Спартака» не была использована в полной мере.
Летом 2014-го, когда Артём Дзюба сделал три подряд дубля за «Спартак» Якина, в обиход вошёл термин «дзюбазависимость» – футбол Якина с постоянными вертикальными забросами и подачами на Дзюбу не принимал других нападающих. «Зенит» Луческу старается играть иначе, но по весне другие инструменты игры не работают. Иванович ищет Дзюбу длинными забросами из глубины, там Артём должен побороться, потом пойти в штрафную и открыться под фланговую подачу – вот основная острота весеннего «Зенита». Это тоже зависимость.
Что ещё важно понимать
Всё вышесказанное не означает, что «Спартак» выиграл, потому что «Зенит» сыграл плохо, напротив – это Массимо Каррера заставил «Зенит» действовать слабо. Оставшись без традиционных нападающих, «Спартак» сделал ставку на лёгкость атаки, и против защиты «Зенита», постоянно открывающей зоны и тяжеловатой, это оказалось ключевым фактором. Парадокс игры «Зенита» в обороне завязан на Луише Нету – выдав очень классный матч и сделав 9 перехватов (это очень много), португалец дважды ошибся в голевых ситуациях, и его отличную игру в остальные 88 минут все забудут. Красно-белые соблюли игровую аритмию, в который раз в сезоне перестроившись после гола в свои ворота и «отжавшись» от своих ворот. Сыграли замены – Самедов делит на ноль всю критику за пассивность в ситуации с пропущенным мячом своим победным голом, Мельгарехо очень удачно вошёл в игру, добавив скорости и свежести.
Умение подстраиваться под каждого соперника, находить его слабые стороны и нещадно бить в них – тактика чемпионов. «Спартак» Карреры ментально похож на «Ювентус» последних лет: он может сыграть неважно, не будет разносить всех подряд по 5:0, но умеет тактически подстраиваться под каждого соперника и зажигаться в больших матчах.
В материале использованы данные 11tegen11 и паблика «Пыльный чердак»
Другие тексты о тактике РФПЛ:
→ «Я учитывал опыт Эмери». Что не так с «Рубином» Хави Грасии
→ Дзюба в «Спартаке» и Дзюба в «Зените»: кто сильнее?