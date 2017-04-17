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175 лет назад 2016
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Квинси Промес
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Валерий Газзаев

Символическая сборная 23-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 23-го тура сезона-2016/17.
17 апреля 2017, понедельник. 16:00. Футбол
ВРАТАРЬ

Александр Беленов, «Уфа»


В матче с «Амкаром» Александр Беленов пропустил, но в целом сыграл надёжно. Вратарю сборной России удалось отстоять для своей команды ничью в Перми.

ЗАЩИТА

Ренат Янбаев, «Локомотив»


За игру с «Арсеналом» лучшим правым защитником 23-го тура назову Рената Янбаева. Матч в Туле удался Янбаеву, несмотря на замену на 82-й минуте – к этому моменту игра была сделана.

Ведран Чорлука, «Локомотив»


Ведран Чорлука раз за разом подтверждает свой высокий класс надёжной игрой в обороне «Локомотива». В Туле хорват просто сыграл на привычном уровне, но этого хватило для попадания в сборную тура.

Георгий Джикия, «Спартак»


Игра Георгия Джикии в Уфе неделю назад так впечатлила Массимо Карреру, что он включил новичка в основной состав на важнейший матч с «Зенитом». Итальянец не прогадал – Джикия смотрелся уверенно и надёжно в игре с главным конкурентом.

Дмитрий Комбаров, «Спартак»


Особенно хорош Дмитрий Комбаров был, когда помогал в атаке в матче с «Зенитом». Но и в обороне левый защитник «Спартака» грубых ошибок себе не позволял.

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ПОЛУЗАЩИТА

Фернандо, «Спартак»


Бразилец органично вписался в игру «Спартака» с самого первого матча и уже давно окупил вложенные в него средства. Сегодня Фернандо – один из лидеров красно-белых, что он снова доказал отличной игрой с «Зенитом».

Денис Глушаков, «Спартак»


К счастью для «Спартака», оправился от травмы капитан Денис Глушаков. «Зениту» 8-й номер забить не смог, но, даже несмотря на это, игра Глушакову давалась.

Алексей Миранчук, «Локомотив»


Продолжает набирать результативные баллы этой весной Алексей Миранчук. В игре с тульским «Арсеналом» на счету молодого лидера «Локомотива» голевая передача.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»


Снова отличился и Мануэл Фернандеш. Португалец стал автором первого гола в ворота «Арсенала» — с этого и начался разгром тульской команды.

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НАПАДЕНИЕ

Фёдор Смолов, «Краснодар»


В двух матчах из трёх после выздоровления забил Фёдор Смолов. Главный бомбардир РФПЛ был лучшим на поле «Казань-Арены» в прошедшую субботу. Именно его красивый гол стал победным в противостоянии «Рубина» и «Краснодара».

Квинси Промес, «Спартак»


Феерический матч против «Зенита» выдал Квинси Промес. Гол и результативная передача на Самедова привели в восторг заполненную «Открытие Арену».

ТРЕНЕР

Массимо Каррера, «Спартак»


В 23-м туре «Спартак» упрочил своё лидерство, победив в матче года «Зенит». Теперь отрыв от ближайшего преследователя – 10 очков. Массимо Каррера сумел создать настоящую команду, которая по праву уверенно лидирует в чемпионате России.

→ «Мы ещё не чемпионы!» Спартаковцы — о победе над «Зенитом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Беленов Алексей Миранчук Валерий Газзаев Ведран Чорлука Георгий Джикия Денис Глушаков Дмитрий Комбаров Квинси Промес Лукас Фернандо Мануэл Фернандеш Массимо Каррера Ренат Янбаев Фёдор Смолов Сборная тура
Новости. Футбол
17 апреля 2017, понедельник
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