Символическая сборная 23-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Дмитрий Комбаров, «Спартак»

Фернандо, «Спартак»

Денис Глушаков, «Спартак»

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Квинси Промес, «Спартак»

В матче с «Амкаром» Александр Беленов пропустил, но в целом сыграл надёжно. Вратарю сборной России удалось отстоять для своей команды ничью в Перми.За игру с «Арсеналом» лучшим правым защитником 23-го тура назову Рената Янбаева. Матч в Туле удался Янбаеву, несмотря на замену на 82-й минуте – к этому моменту игра была сделана.Ведран Чорлука раз за разом подтверждает свой высокий класс надёжной игрой в обороне «Локомотива». В Туле хорват просто сыграл на привычном уровне, но этого хватило для попадания в сборную тура.Игра Георгия Джикии в Уфе неделю назад так впечатлила Массимо Карреру, что он включил новичка в основной состав на важнейший матч с «Зенитом». Итальянец не прогадал – Джикия смотрелся уверенно и надёжно в игре с главным конкурентом.Особенно хорош Дмитрий Комбаров был, когда помогал в атаке в матче с «Зенитом». Но и в обороне левый защитник «Спартака» грубых ошибок себе не позволял.Бразилец органично вписался в игру «Спартака» с самого первого матча и уже давно окупил вложенные в него средства. Сегодня Фернандо – один из лидеров красно-белых, что он снова доказал отличной игрой с «Зенитом».К счастью для «Спартака», оправился от травмы капитан Денис Глушаков. «Зениту» 8-й номер забить не смог, но, даже несмотря на это, игра Глушакову давалась.Продолжает набирать результативные баллы этой весной Алексей Миранчук. В игре с тульским «Арсеналом» на счету молодого лидера «Локомотива» голевая передача.Снова отличился и Мануэл Фернандеш. Португалец стал автором первого гола в ворота «Арсенала» — с этого и начался разгром тульской команды.В двух матчах из трёх после выздоровления забил Фёдор Смолов. Главный бомбардир РФПЛ был лучшим на поле «Казань-Арены» в прошедшую субботу. Именно его красивый гол стал победным в противостоянии «Рубина» и «Краснодара».Феерический матч против «Зенита» выдал Квинси Промес. Гол и результативная передача на Самедова привели в восторг заполненную «Открытие Арену».В 23-м туре «Спартак» упрочил своё лидерство, победив в матче года «Зенит». Теперь отрыв от ближайшего преследователя – 10 очков. Массимо Каррера сумел создать настоящую команду, которая по праву уверенно лидирует в чемпионате России.