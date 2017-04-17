5 команд, которые лидировали с отрывом, но всё потеряли

«Ньюкасл», 1995-96

В середине января 1996 года «Ньюкасл» опережал «Манчестер Юнайтед» на 12 очков. В апреле «Ньюкасл» уже отставал.

«Лацио», 1998-99

«Ювентус», 1999-00

«Байер», 2001-02

«Байер» лидировал с отрывом в пять очков за три тура до финиша весной 2002 года. Но проиграл два матча подряд и отдал титул «Боруссии».

«Локомотив», 2005

Бонус: «Локомотив», 2013/14

За семь туров до конца чемпионата «Спартак» оторвался на 10 очков. Даже если ЦСКА выиграет все оставшиеся матчи (включая игру со «Спартаком»),может получить титул за два тура до финиша – ему нужны максимум 12 очков. Если же ЦСКА не потянет такой ритм, всё может решиться ещё в апреле. Как пишут в комментариях: «Такое нельзя сглазить». Трудно не согласиться. «Спартак» чемпион! – пишут в заголовках статей во всех изданиях (а в некоторых и по два раза). Но на самом деле, ещё нет. В этом Каррера прав, и лучшее, что сейчас могут сделать его игроки, – выбросить из головы мысли о чемпионстве ещё на пару недель. В футболе бывали случаи, когда титул уже практически вручали одной команде, а затем он доставался другой. Об этом лучше не забывать. Не стоит быть похожими на героев этой статьи.Трансферыуже делали «сорок» претендентами на титул, также упоявилась необходимая глубина состава. К Рождеству отрыв от преследователя, «Манчестер Юнайтед», составил 10 очков. В середине января он увеличился до 12 очков. Как потерять такое преимущество? В шести играх с 21 февраля по 3 апреля «Ньюкасл» одержал лишь одну победу. В состав «МЮ» вернулсяв прессе обещал догнать «сорок», Фаустино Асприлья был не в настроении и бросил играть – и команда поплыла. Эти четыре поражения в шести матчах стоили первого места. За пять туров до конца «Ньюкасл» превратился в преследователя. Потом команда встрепенулась и навязала борьбу за титул, но не более. «МЮ» оформил чемпионство в последнем матче сезона.Преимущество над «Миланом» по ходу сезона не было грандиозным – но оно было стабильным. «Лацио» лидировал на протяжении большей части чемпионата. Звёздная командапосле 26-го тура опережала преследователей на шесть очков, а идущий третьим «Милан» — на семь. Но всего три набранных очка в трёх матчах (при стопроцентном результате миланцев), и дистанция сократилась до минимума. «Лацио» не уберёг один балл преимущества – пустил соперников на первую строчку и не догнал их. Реванш у судьбы удастся взять через год.собрал в Турине звёздный состав, и до начала сезона «Ювентус» считался одним из главных претендентов на титул. Команда ровно прошла почти весь сезон, потерпела лишь одно поражение в 26 матчах и за восемь туров до конца чемпионата опережала «Лацио» на девять очков. Два поражения подряд – одно из них от «Лацио» — и от форы остались всего три очка. Потом «Юве» выиграл пару матчей, «Лацио» оступился, и за три тура до финиша разрыв увеличился до пяти очков. Такое кажется неотыгрываемым, но туринцы ухитрились проиграть дважды. Последний тур, Перуджа, проливной дождь, Пьерлуиджи Коллина ждёт, что «случайная туча уйдёт так же быстро, как пришла». Не ушла, а играть на воде игрокам «Перуджи» оказалось удобнее.Самая невезучая команда в мире – это «Байер» на рубеже нулевых. Два титула в Германии были упущены в последнем туре, а концовка сезона-2001/02 превратилась в настоящий ад с проигранными финалами Кубка и Лиги чемпионов. Что касается Бундеслги, то за три тура до конца чемпионата «Байер» лидировал с отрывом в пять очков от нестабильной «Боруссии», только что проигравшей очередной матч. Как упустить преимущество в пять очков за три тура? Как «Ювентус». «Байер» проиграл два матча подряд, а дортмундцы ударно провели май. В последнем туре оба соискателя выиграли свои матчи, но судьба титула уже была в руках «Боруссии». «Байер» остался вторым.После 20 сыгранных матчей чемпионата «Локомотив» шёл первым, набрав 44 очка. ЦСКА играл роль преследователя с 34 очками. Не слишком убедительно, но только на первый взгляд. После триумфа в Кубке УЕФА команде понадобилось время, чтобы вернуться в рабочий ритм. Когда это произошло, ЦСКА стал непобедим. Это совпало с провальной концовкой сезона в исполнении «Локомотива». За восемь матчей команда Владимира Эштрекова набрала восемь очков, а ЦСКА – 22. Так что после 28-го тура уже ЦСКА лидировал с отрывом в четыре очка. Чемпионство и банер от болельщиков «Спасибо за великий сезон».Отдельно стоит упомянуть ЦСКА в сезоне-2013/14. Текст посвящён командам, которые упускали большое преимущество, поэтому «Локомотив» образца весны 2014 года не подходит в «антигерои» по формату: его преимущество над преследователями было небольшим, всего два-три очка по ходу двух третей сезона. Но будущий чемпион, ЦСКА, за 10 туров до финиша отставал на девять очков и даже не рассматривался претендентом на медали. Фантастический рывок в 10 побед подряд принёс Леониду Слуцкому очередной титул.