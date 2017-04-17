Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
«Из-за группы сектантов не хотелось бы, чтобы «Спартак» стал чемпионом»
Нервы Луческу, «дурдом» в «Зените», Петрушка Иванович, а также другие перлы 23-го тура РФПЛ.
17 апреля 2017, понедельник. 19:00.
Футбол
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Лидеры по попаданию в хит-парад:
Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака» — 12
Артём Дзюба, нападающий «Зенита» — 11
Денис Глушаков, полузащитник «Спартака» — 9
Александр Бубнов, футбольный эксперт — 6
Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива» – 6
В статье использованы материалы изданий «Спорт день за днём» и «Спорт-экспресс».