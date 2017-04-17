Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Из-за группы сектантов не хотелось бы, чтобы «Спартак» стал чемпионом»

Нервы Луческу, «дурдом» в «Зените», Петрушка Иванович, а также другие перлы 23-го тура РФПЛ.