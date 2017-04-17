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175 лет назад 2016
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Квинси Промес
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Галина Козлова

MVP 23-го тура РФПЛ. Братуха решает!

Полузащитник «Спартака» провёл блестящий матч против «Зенита» и по праву заслужил звание лучшего футболиста (MVP) 23-го тура РФПЛ.
17 апреля 2017, понедельник. 20:25. Футбол
Главное событие второй части чемпионата России, пожалуй, состоялось: «Спартак» и «Зенит» выяснили отношения в очном противостоянии, и теперь разговоры о судьбе чемпионства выросли с уровня предположений до уверенности. Одним из главных творцов победы на «Открытие Арене» в минувшее воскресенье стал лидер атак красно-белых Квинси Промес. Его уверенные действия при конструировании атак принесли «Спартаку» два гола. Даже наставник команды-соперника Мирча Луческу отметил старания голландца и заявил, что Промес уже перерос уровень чемпионата России и скоро будет готов к переезду в более сильный турнир.

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Члены постоянного жюри в премии MVP были единодушны в своём мнении и отдали полузащитнику максимальное количество баллов – 12. Читатели «Чемпионата» разделили их предпочтения и поставили Квинси на первое место в обоих опросах – на странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте».


Вторым в туре финишировал лучший голеадор российского чемпионата – Фёдор Смолов. Нападающий забил важнейший победный гол в выездном матче против «Рубина» и помог команде продолжить борьбу за место в еврокубках. Специалисты определили в его копилку 10 очков. Увы, от читателей Фёдору не досталось ни балла.

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Третье место в рейтинге лучших игроков тура между собой поделили автор самого красивого, по мнению редакции, гола тура Мануэл Фершандеш («Локомотив») и Андрей Лунёв, героически спасавший ворота «Зенита» от атак спартаковцев.
Система голосования MVP РФПЛ

После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.

12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты


Константин Лепёхин, бывший защитник «Зенита»: Промес, Головин, Смолов.
Александр Мостовой, экс-полузащитник «Спартака» и сборной России: Промес, Смолов, Фернандеш.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Фернандеш, Смолов.
Егор Титов, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России: Промес, Медведев, Игнашевич.

РФПЛ


Промес, Смолов, Лунёв.

Журналисты


Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Промес, Дзюба, Смолов.
Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Промес, Глушаков, Корниленко.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Промес, Лунёв, Смолов.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Промес, Смолов, Лунёв.
Олег Лысенко, «Чемпионат»: Промес, Смолов, Медведев.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Промес, Лунёв, Смолов.
Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Промес, Лунёв, Смолов .

Читатели


Квинси Промес («Спартак») – 1997 голосов – 3 дополнительных балла.
Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 192 – 2.
Андрей Лунёв («Зенит») – 169 – 1.

«ВКонтакте»


Квинси Промес («Спартак») — 4441 голос (58.2 %) – 3 дополнительных балла.
Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 589 (7.7 %) – 2.
Александр Головин (ЦСКА) – 554 (7.3 %) – 1.

Итоги 23-го тура РФПЛ:


Квинси Промес («Спартак») – 18;
Фёдор Смолов («Краснодар») – 10;
Андрей Лунёв («Зенит») – 6;
Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 6;
Александр Головин (ЦСКА) – 2;
Никита Медведев («Ростов») – 2;
Денис Глушаков («Спартак») – 1;
Сергей Корниленко («Крылья Советов») – 1;
Артём Дзюба («Зенит») – 1;
Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 1.

Небольшое изменение произошло в сезонном зачёте MVP. В рейтинге самых полезных игроков чемпионата по-прежнему лидирует Квинси Промес (92), который после матча с «Зенитом» только упрочил своё превосходство. Уже на 26 баллов от него отстаёт вратарь «Уфы» Александр Беленов. А в тройку лучших ворвался Фёдор Смолов (60), который потеснил спартаковца Дениса Глушакова (54).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Квинси Промес MVP РФПЛ
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