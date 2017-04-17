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Стартовал второй сезон Nike K11
Текст: Данила Игнатов

Стартовал второй сезон Nike K11

В новом сезоне программа, позволяющая футболистам-любителям подписать профессиональный контракт, возвращается.
17 апреля 2017, понедельник. 21:30. Футбол
Чем ближе 2018 год, тем больше обсуждается тема детско-юношеского футбола в нашей стране. Почему в 140-миллионной России нет конкурентоспособной по мировым меркам футбольной сборной? Почему клубу дешевле взять готового легионера, чем вырастить своего воспитанника? Вырастет ли в стране «золотое» поколение футболистов, как в Германии или Бельгии? Эти вопросы всё чаще звучат от болельщиков и журналистов.

Всего из детско-юношеских школ в профессиональный футбол попадает меньше 20% игроков. Очевидно, что это большая проблема, и её пытаются решить, реформируя программы подготовки юных футболистов разных возрастов и помогая академиям в регионах. Тем не менее тысячи талантливых ребят по всей стране с неприятным постоянством теряют надежду стать футболистами. Кто-то ломается и не выдерживает психологически, кто-то не получает шанс и остаётся незамеченным, кого-то тренерам не удаётся дотянуть по физическим параметрам. Ребята продолжают играть в коробках и на самых простых футбольных полях, но всё чаще появляются там для удовольствия, но не для того, чтобы сделать это занятие делом своей жизни. Да, у них остаются возможности, чтобы попасть на большой стадион, стать профессиональными игроками и всё же заиграть на высоком уровне. Но часто история заканчивается, так и не успев начаться.

В прошлом году мы рассказывали о программе Nike K11, открывающей перед футболистами-любителями дорогу в большой футбол. В 2016-м скауты Nike отсмотрели более 8000 заявок, чтобы в итоге отобрать 22 лучших футболиста без профессиональных контрактов.
Их выбрали, они стали одной командой и целый месяц тренировались под руководством тренерского штаба Валерия Непомнящего. Легендарному тренеру удалось сплотить абсолютно не похожих друг на друга ребят из разных городов за короткий срок. Тот тренировочный сбор посещали опытнейшие игроки и тренеры, которые делились знаниями и помогали ребятам подготовиться к, возможно, важнейшему матчу их жизни.

И они дали бой команде Академии Nike на «Открытие Арене». Футболисты из К11 проявили бойцовские качества и показали характер, завоевав сердца десятков или даже сотен тысяч болельщиков со всей России и мира. С минимальным счётом они проиграли команде, имеющей опыт постоянных выступлений против топ-клубов Европы. Они могли уйти непобеждёнными, но не хватило везения.

«В лагере К11 была потрясающая атмосфера, — вспоминает главный тренер команды Валерий Непомнящий. — Я рад, что ребята до сих пор чувствуют себя одной командой, и с нетерпением жду появления новых героев этой истории. Nike K11 – очень нужная инициатива. В прошлом году мы сделали правильный первый шаг. Я верю в то, что талантливых футболистов в нашей стране становится больше, и важно, что у них появляется больше возможностей поверить в свои силы».

На YouTube матч команды K11 со сборной английской академии посмотрели более 350 тысяч человек, ещё несколько тысяч — на трибунах спартаковского стадиона. Но главные зрители — скауты и тренеры российских команд из РФПЛ и ФНЛ. Вскоре после этой игры 19-летний российский форвард Академии Максим Бойчук подписал свой первый профессиональный контракт с нальчикским «Спартаком». Он уже стал полноценным членом команды и в одной из последних игр оформил голевую передачу.

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Ещё четверо футболистов из K11 получили приглашение пройти просмотр в Англии, а двое из них — Александр Панченко и Эрик Товмасян — стали игроками команды академии. Другие футболисты команды продолжают получать приглашения от профессиональных клубов и, вероятно, совсем скоро подпишут свои первые контракты вслед за Бойчуком.

16 апреля стартовал второй сезон К11. Теперь игроку ещё проще обратить на себя внимание благодаря переработанному личному кабинету, где можно загрузить видео своих лучших моментов или пригласить скаута на игру в любую точку страны. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани будут проведены турниры, где футболисты смогут показать свою лучшую игру вживую. Возраст участия — от 16 лет.

Год назад 8000 человек получили шанс, а лучшие из них – возможность воплотить свою мечту в реальность. Они показали, как нужно ломать стереотипы. Сейчас показать своё мастерство и испытать удачу может каждый. Конкуренция совершенно точно будет запредельной, но от этого всё интереснее, не правда ли?

http://nike.com/k11

#nikeK11
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Nike
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