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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Паулиньо чуть не депортировали из Китая – новости чемпионата Китая
Текст: Марк Бессонов

Как чуть не лишиться контракта из-за порнозвезды. Что нового в Китае

Халк и Витсель встречаются на поле, 100-миллионный контракт Озила и как Паулиньо чуть не депортировали – в китайском экспрессе.
17 апреля 2017, понедельник. 22:30. Футбол

Халк и Витсель – братья навсегда


Один из центральных матчей всего сезона Суперлиги Китая прошёл в эти выходные. Каннаваро против Виллаш-Боаша, Пато против Оскара, Халк против Витселя — такое противостояние собрало бы приличную аудиторию в любом чемпионате топовой пятёрки. Правда, профессионалы с китайским паспортом смотрелись бы там несколько нелепо.

Сам матч получился ярким и увлекательным – много атак, много моментов. В концовке первого тайма Халк в который раз обыграл половину команды соперников и выкатил мяч на пустые ворота У Лею. Даже китайский форвард без проблем переправил бы с той позиции мяч в ворота 10 раз из 10. Что он и поспешил сделать.


Халк мог стать абсолютным героем матча. В начале второго тайма он направился приводить в исполнение приговор судьи. Подошёл к одиннадцатиметровой отметке, оглядел трибуны, зевнул, эффектно разбежался… и отправил мяч левее ворот.


Вместо 2:0 «Шанхай СИПГ» устроился на 1:1 – Пато забил свой первый китайский гол.


Матч так и закончился ничьей, а Халк после финального свистка лишний раз вспомнил совместное с Витселем питерское прошлое.

«Однажды — одноклубники, дважды — соперники, братья — навсегда». В тот вечер Халк и Витсель действительно разошлись по-братски – ничья стала самым справедливым результатом.
Китай - Суперлига. 5-й тур
15 апреля 2017, суббота. 14:35 МСК
Тяньцзинь Цюаньцзянь
Тяньцзинь
1 : 1
Шанхай СИПГ
Шанхай
0:1 – Лэй – 39, 1:1 – Пато – 59

Звёздный спуск Рамиреса и Игало


Не менее яркое зрелище выдали «Чанчунь Ятай» и «Шанхай Шэньхуа». Форвард хозяев Одион Игало делал всё, чтобы вытащить свою команду со дна турнирной таблицы. Однако его дубля не хватило даже для ничьей – Гуарин, Морено и Юньдин не оставили шансов сопернику. Тевес наблюдал за викторией с трибун.
Китай - Суперлига. 20-й тур
15 апреля 2017, суббота. 10:00 МСК
Чанчунь Ятай
Чанчунь
2 : 3
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 – Гуарин – 18, 1:1 – Игало – 40 (пен), 2:1 – Игало – 50, 2:2 – Юньдин – 52, 2:3 – Морено – 88

В той же ситуации, что и Игало, сейчас находится экс-хавбек «Челси» Рамирес. Его «Цзянсу Сунин» опережает находящийся на последней строчке «Чанчунь Ятай» всего на одно очко. Могло количество баллов быть и равным, если бы бразилец не забил ответный гол в матче «Хэнань Цзянье».


Кстати, Рамирес сейчас набирает форму – отличился он и в недавнем матче азиатской Лиги чемпионов против японской «Гамба Осака». А вот его партнёр Алекс Тейшейра никак не может проявить себя.

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Порнозвезда и Паулиньо


Тем временем соотечественник Рамиреса и Халка Паулиньо доказывает, что и в Китае можно оставаться на виду. Бывший полузащитник «Тоттенхэма» постоянно вызывается в сборную Бразилии, играет в основе «селесао», забивает.
Более того, по информации испанской прессы, серьёзный интерес к Паулиньо проявляют не кто-нибудь, а «Барселона» и «Бавария». Сам футболист вознамерился вернуться в Европу и ради этого даже готов отказаться от 7-миллионного контракта с «Гуанчжоу Эвергранд».

Интересно, что Паулиньо мог покинуть Китай намного раньше. В ноябре прошлого года он с известной местной моделью принял участие в рекламной фотосессии одной из букмекерских контор. Каково же было удивление Паулиньо, когда он узнал, что ему грозит депортация. Мало того, что в Китае запрещены букмекерские конторы и ставки на спорт, так ещё модель, с которой он активно фотографировался, оказалась звездой порно (которое в Китае также табу).

Представитель игрока заявил, что Паулиньо не знал, на что подписывается, и в итоге дело замяли. Без нелепых ситуаций в Китае, кажется, прожить невозможно.

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Как Озил мог оказаться в Китае


Ну и напоследок ещё одна история. Ничего предвосхищать не будем: вам всё расскажет сам Месут Озил.

«Предложение из Китая я получил прошлым летом, но оно было слишком абсурдным. Китайцы готовы были заплатить мне за пять лет £ 100 млн. Сказочная сумма денег, которая выходила за пределы моего воображения. Несмотря на это, мне потребовалось менее трёх минут, чтобы отклонить предложение. Мой агент Эркут позвонил и сказал: «Думаю, мы договорились о том, что будем делать дальше, правда? Ты же не будешь думать над этим предложением?» Я ответил: «Мне ещё далеко до окончания карьеры. Я всё ещё хочу выиграть трофеи с «Арсеналом». Не хочу играть в Китае, независимо от того, сколько они готовы заплатить. Ни за что». Так этот вопрос был решён.

Кстати, председатель КНР Си Цзиньпин – фанат футбола. Однажды директор «Арсенала» сообщил, что Си Цзиньпин связался с клубом и попросил мою футболку с автографом. На самом деле он хотел майку сборной Германии. В тот же день курьер забрал футболку из моего дома».

Судя по результатам «Арсенала» в этом сезоне, Озил вполне мог успеть пожалеть о своём решении. С его неповторимым разрезом глаз он стал бы одним из самых популярных людей Китая. Правда, вряд ли популярнее Витаса.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аксель Витсель Месут Озил Оскар Паулиньо Халк
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