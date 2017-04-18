Терри покинет «Челси» по окончании сезона. Главное — в обзоре дня

«Челси» объявил об уходе защитника Джона Терри из клуба по окончании текущего сезона. 36-летний Терри перешел в «Челси» в 1995 году, дебютировал в основном составе 28 октября 1998 года и провёл за клуб в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.«На протяжении своей карьеры Джон внёс огромный вклад в стабильные успехи «Челси», которые не имеют аналогов в истории клуба. Он выиграл Лигу чемпионов, четыре титула чемпиона АПЛ, Лигу Европы, пять Кубков Англии и три Кубка английской лиги. 14 трофеев делают его самым титулованным футболистом в истории клуба», — информирует официальный сайт «Челси».«После 22 лет многое хочется сказать. Я должен поблагодарить многих людей из этого великого футбольного клуба — от тренеров, товарищей по команде и персонала до фанатов, которые оказывали мне невероятную ​​поддержку на протяжении многих лет. Я не знаю, как могу вас отблагодарить. В ближайшие недели у меня будет возможность поговорить об этом подробнее.Я определюсь со своим будущим позже, а сейчас готов помочь команде добиться успеха в этом сезоне.У нас с клубом всегда были фантастические отношения, которые продолжатся и после моего ухода. Мы вели переговоры, которые складывались позитивно, но я тщательно всё обдумал и решил, что сейчас подходящее время уйти. Я осознаю, что ухожу в правильный момент, и чувствую, что конец сезона — подходящее время для клуба и для меня. Чувствую, что могу ещё кое-что показать на поле, но понимаю, что игровое время здесь, в „Челси“, будет ограничено. Я с нетерпением жду продолжения карьеры и буду искать новые вызовы. Разумеется, я всегда буду синим и отчаянно хочу закончить свой последний сезон в качестве игрока «Челси» с как можно большим количеством титулов.Никакие слова не могут описать ту любовь, которую я испытываю к нашему футбольному клубу и нашим изумительным болельщикам. Я хотел бы от всей души поблагодарить всех и каждого из вас за невероятную поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении долгих лет. Каждый трофей, который был взят за это время, мы выиграли вместе. Я никогда не забуду это невероятное время! Огромное спасибо за всё», — сказал Терри.Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на полузащитника команды Гарета Бэйла в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», сообщает AS.Валлийский футболист не участвовал в последней тренировке «Королевского клуба» и не сможет выйти на поле.У Бэйла был диагностирован отёк в области икроножной мышцы, которую ранее прооперировали.Игра между испанским и немецким грандами состоится 18 апреля. В первом матче на выезде подопечные Зидана праздновали победу со счётом 2:1.Стали известны арбитры, которые будут обслуживать ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» и «Монако» — «Боруссия» Д, которые состоятся 19 апреля.Встречу на «Камп Ноу» доверено судить голландской бригаде арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. Ассистенты рефери — Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра. Дополнительные ассистенты – Пол ван Букел, Данни Маккели. Четвёртый арбитр – Марио Дикс.В Монако предстоит работать словенской бригаде арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ассистенты рефери – Юре Прапротник, Роберт Вукан. Дополнительные ассистенты – Матей Юг, Славко Винчич. Четвёртый арбитр – Томаж Кланчник.Напомним, что в первом матче «Ювентус» в Турине обыграл «Барселону» (3:0), а «Монако» в Дортмунде одолел «Боруссию» (3:2).Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ужесточается ответственность для болельщиков за грубое нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях.В случае грубого нарушения правил поведения на официальных спортивных соревнованиях зрители могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тыс. рублей либо арестованы на срок до 15 суток с установлением запрета посещать официальные спортивные соревнования на срок от одного года до семи лет. Если такое нарушение допустил иностранец, то он будет наказываться таким же штрафом с выдворением за пределы РФ либо арестом на срок до 15 суток также с последующим выдворением из страны.Кроме того, вводится норма, согласно которой во время официальных спортивных соревнований ограничивается въезд в РФ тех болельщиков-хулиганов, о которых известно, что они нарушали правила поведения зрителей на соревнованиях за рубежом.Поправки разработаны в связи с проведением в России ЧМ-2018 и Кубка конфедераций — 2017, а также с учётом событий чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции, повлекших массовую депортацию российских болельщиков.В настоящее время полиция ищет неизвестных, которые на юго-востоке Москвы избили члена Российского футбольного союза, обладателя Кубка СССР 1977 года, тренера вратарей юношеской сборной России Сергея Бабурина и отобрали у него сумку.«В полицию обратился С. Бабурин, который рассказал, что на ул. Перерва в районе д. 45 на него напали несколько человек. Футболиста-ветерана избили и отобрали у него сумку с находящимся внутри мобильным телефоном Nokia, паспортом, удостоверением РФС и денежными средствами в размере 70 евро. По данному факту возбуждено уголовное дело», — цитирует агентство городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.Будучи футболистом, Бабурин выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Он входил в тренерский штаб сборной Кувейта, раменского «Сатурна», элистинского «Уралан-Плюса», подмосковного «Видного». С 2014 года Бабурин — тренер вратарей юношеской сборной России (игроки 1998 года рождения).