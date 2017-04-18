Терри покинет «Челси» по окончании сезона. Главное — в обзоре дня

«Челси» объявил об уходе Терри по окончании сезона
«Челси» объявил об уходе защитника Джона Терри из клуба по окончании текущего сезона. 36-летний Терри перешел в «Челси» в 1995 году, дебютировал в основном составе 28 октября 1998 года и провёл за клуб в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.
«На протяжении своей карьеры Джон внёс огромный вклад в стабильные успехи «Челси», которые не имеют аналогов в истории клуба. Он выиграл Лигу чемпионов, четыре титула чемпиона АПЛ, Лигу Европы, пять Кубков Англии и три Кубка английской лиги. 14 трофеев делают его самым титулованным футболистом в истории клуба», — информирует официальный сайт «Челси».
«После 22 лет многое хочется сказать. Я должен поблагодарить многих людей из этого великого футбольного клуба — от тренеров, товарищей по команде и персонала до фанатов, которые оказывали мне невероятную поддержку на протяжении многих лет. Я не знаю, как могу вас отблагодарить. В ближайшие недели у меня будет возможность поговорить об этом подробнее. Я определюсь со своим будущим позже, а сейчас готов помочь команде добиться успеха в этом сезоне.
У нас с клубом всегда были фантастические отношения, которые продолжатся и после моего ухода. Мы вели переговоры, которые складывались позитивно, но я тщательно всё обдумал и решил, что сейчас подходящее время уйти. Я осознаю, что ухожу в правильный момент, и чувствую, что конец сезона — подходящее время для клуба и для меня. Чувствую, что могу ещё кое-что показать на поле, но понимаю, что игровое время здесь, в „Челси“, будет ограничено. Я с нетерпением жду продолжения карьеры и буду искать новые вызовы. Разумеется, я всегда буду синим и отчаянно хочу закончить свой последний сезон в качестве игрока «Челси» с как можно большим количеством титулов.
Никакие слова не могут описать ту любовь, которую я испытываю к нашему футбольному клубу и нашим изумительным болельщикам. Я хотел бы от всей души поблагодарить всех и каждого из вас за невероятную поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении долгих лет. Каждый трофей, который был взят за это время, мы выиграли вместе. Я никогда не забуду это невероятное время! Огромное спасибо за всё», — сказал Терри.
Бэйл не поможет «Реалу» в матче с «Баварией»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на полузащитника команды Гарета Бэйла в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», сообщает AS.
Валлийский футболист не участвовал в последней тренировке «Королевского клуба» и не сможет выйти на поле.
У Бэйла был диагностирован отёк в области икроножной мышцы, которую ранее прооперировали.
Игра между испанским и немецким грандами состоится 18 апреля. В первом матче на выезде подопечные Зидана праздновали победу со счётом 2:1.
УЕФА назначил судей на матчи «Барселона» — «Ювентус» и «Монако» — «Боруссия» Д
Стали известны арбитры, которые будут обслуживать ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус» и «Монако» — «Боруссия» Д, которые состоятся 19 апреля.
Встречу на «Камп Ноу» доверено судить голландской бригаде арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. Ассистенты рефери — Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра. Дополнительные ассистенты – Пол ван Букел, Данни Маккели. Четвёртый арбитр – Марио Дикс.
В Монако предстоит работать словенской бригаде арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ассистенты рефери – Юре Прапротник, Роберт Вукан. Дополнительные ассистенты – Матей Юг, Славко Винчич. Четвёртый арбитр – Томаж Кланчник.
Напомним, что в первом матче «Ювентус» в Турине обыграл «Барселону» (3:0), а «Монако» в Дортмунде одолел «Боруссию» (3:2).
Путин утвердил ужесточение ответственности для болельщиков за нарушение правил
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ужесточается ответственность для болельщиков за грубое нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях.
В случае грубого нарушения правил поведения на официальных спортивных соревнованиях зрители могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 20 тыс. рублей либо арестованы на срок до 15 суток с установлением запрета посещать официальные спортивные соревнования на срок от одного года до семи лет. Если такое нарушение допустил иностранец, то он будет наказываться таким же штрафом с выдворением за пределы РФ либо арестом на срок до 15 суток также с последующим выдворением из страны.
Кроме того, вводится норма, согласно которой во время официальных спортивных соревнований ограничивается въезд в РФ тех болельщиков-хулиганов, о которых известно, что они нарушали правила поведения зрителей на соревнованиях за рубежом.
Поправки разработаны в связи с проведением в России ЧМ-2018 и Кубка конфедераций — 2017, а также с учётом событий чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции, повлекших массовую депортацию российских болельщиков.
В Москве избили и ограбили тренера вратарей юношеской сборной России
В настоящее время полиция ищет неизвестных, которые на юго-востоке Москвы избили члена Российского футбольного союза, обладателя Кубка СССР 1977 года, тренера вратарей юношеской сборной России Сергея Бабурина и отобрали у него сумку.
«В полицию обратился С. Бабурин, который рассказал, что на ул. Перерва в районе д. 45 на него напали несколько человек. Футболиста-ветерана избили и отобрали у него сумку с находящимся внутри мобильным телефоном Nokia, паспортом, удостоверением РФС и денежными средствами в размере 70 евро. По данному факту возбуждено уголовное дело», — цитирует агентство городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Будучи футболистом, Бабурин выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. Он входил в тренерский штаб сборной Кувейта, раменского «Сатурна», элистинского «Уралан-Плюса», подмосковного «Видного». С 2014 года Бабурин — тренер вратарей юношеской сборной России (игроки 1998 года рождения).