«На Корсике разберёмся с вами по-мужски». Фанаты напали на игроков «Лиона»

Матч «Бастия» — «Лион» отменён после потасовки между фанатами и игроками

У «Лиона» адская неделя. 13 апреля перед началом домашнего матча Лиги Европы с «Бешикташем» фанаты турецкой команды напали на французов на трибунах. Стюарды не смогли защитить их, и толпа болельщиков выбежала на поле. Гости бросали с верхних ярусов бутылки, файеры и пытались прорвать оцепление. Массовую драку не сразу удалось остановить.

Вот так выглядели спасающиеся бегством от турецких гостей болельщики «Лиона»:

Начало матча было задержано почти на час. Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас спустился из VIP-ложи на трибуну к болельщикам своей команды и ждал выхода игроков с ними. В общем, матч получился стрессовым.

А через три дня «Лион» играл выездной матч на Корсике с «Бастией». И нападению подверглись уже сами футболисты. На предматчевой разминке на поле выбежали фанаты из группировки «Бастия-1905». Они начали с того, что пытались попасть по футболистам мячами. Затем стали оскорблять Мемфиса Депая. Оскорбления переросли в драку, футболисты стали отбиваться, служба безопасности сработала плохо и не сумела быстро погасить конфликт. Игрокам пришлось спасаться бегством в подтрибунное помещение.

Это уже выглядит достаточно адово, но это было только начало. Футболисты и тренерский штаб «Лиона» не хотели выходить на поле. Но президент клуба зачем-то уговорил их не отказываться от матча. Итак, прозвучал стартовый свисток. Странный, пустой первый тайм – мало футбола, почти нет ударов по воротам, зато много борьбы и две жёлтые карточки хозяевам за грубую игру. Свисток на перерыв.

В перерыве досталось вратарю «Лиона» Антони Лопешу. Лопеш не отмалчивался: он отвечал руганью на оскорбления, а потом пошёл разбираться к руководителю службы безопасности «Бастии». Кстати, в декабре во время матча с «Метцем» в Лопеша с трибун бросили файер.

Человек на видео – руководитель службы безопасности «Бастии» Антони Агостини. Человек в костюме – один из сотрудников службы безопасности. Человек в оранжевой манишке, который на 23-й секунде видео бьёт футболиста «Лиона» ногой, а потом рукой – стюард, в чьи обязанности входит обеспечение порядка.

Официальное заявление руководства «Бастии» по скандалу в матче с «Лионом»

Через два дня после матча, в понедельник, Агостини скажет, что просто хотел успокоить Лопеша и призывал его не провоцировать фанатов. К сожалению, кроме этого в его обязанности также входит собственно обеспечение безопасности футболистов. С этим было хуже, ведь на поле опять оказались ультрас. В итоге игроки «Лиона» отказались выходить на второй тайм. Матч не был доигран. Санкции в отношении «Бастии» сейчас рассматриваются футбольным союзом Франции. Впрочем, идущую на последнем месте команду трудно напугать снятием очков или дисквалификацией трибуны.

Автобус пригнали вплотную к выходу со стадиона, полиция не могла гарантировать безопасность игроков. Пока они бежали к автобусу, в них летел мусор и бутылки. Когда автобус «Лиона» наконец уехал, беспорядки не прекратились, полиция применила слезоточивый газ.

По итогам инцидента три футболиста «Лиона» написали заявления в полицию. Это Жан-Филипп Матета, который получил удар по лицу от стюарда, запасной вратарь Матьё Горжелен и Антони Лопеш.

Чтобы закончить историю, осталось упомянуть последнюю деталь: на тот момент тренер «Бастии» Франсуа Чикколини после выездного поражения от «Лиона» в первом круге обещал «разобраться с гостями по-мужски» дома на Корсике.

Это можно списать на эмоции, но проблема в том, что работа службы безопасности в Европе вызывает вопросы не только на проблемной Корсике. В Испании полиция несколько часов не могла прекратить беспорядки, устроенные английскими фанатами в центре города. На той неделе перед матчем Лиги чемпионов случились взрывы в Дортмунде, которые не имеют отношения к фанатам, но имеют прямое отношения к обязанностям правоохранительных органов. Это тоже проблемные регионы? Или работа сотрудников правоохранительных органов на футбольных мероприятиях не готова к современным вызовам?