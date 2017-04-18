Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Фанаты напали на игроков «Лиона»
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

«На Корсике разберёмся с вами по-мужски». Фанаты напали на игроков «Лиона»

На футболистов напали: ультрас «Бастии», стюард «Бастии» и сотрудник службы безопасности «Бастии».
18 апреля 2017, вторник. 10:00. Футбол
Матч «Бастия» — «Лион» отменён после потасовки между фанатами и игроками

У «Лиона» адская неделя. 13 апреля перед началом домашнего матча Лиги Европы с «Бешикташем» фанаты турецкой команды напали на французов на трибунах. Стюарды не смогли защитить их, и толпа болельщиков выбежала на поле. Гости бросали с верхних ярусов бутылки, файеры и пытались прорвать оцепление. Массовую драку не сразу удалось остановить.

Вот так выглядели спасающиеся бегством от турецких гостей болельщики «Лиона»:

Начало матча было задержано почти на час. Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас спустился из VIP-ложи на трибуну к болельщикам своей команды и ждал выхода игроков с ними. В общем, матч получился стрессовым.

А через три дня «Лион» играл выездной матч на Корсике с «Бастией». И нападению подверглись уже сами футболисты. На предматчевой разминке на поле выбежали фанаты из группировки «Бастия-1905». Они начали с того, что пытались попасть по футболистам мячами. Затем стали оскорблять Мемфиса Депая. Оскорбления переросли в драку, футболисты стали отбиваться, служба безопасности сработала плохо и не сумела быстро погасить конфликт. Игрокам пришлось спасаться бегством в подтрибунное помещение.

Это уже выглядит достаточно адово, но это было только начало. Футболисты и тренерский штаб «Лиона» не хотели выходить на поле. Но президент клуба зачем-то уговорил их не отказываться от матча. Итак, прозвучал стартовый свисток. Странный, пустой первый тайм – мало футбола, почти нет ударов по воротам, зато много борьбы и две жёлтые карточки хозяевам за грубую игру. Свисток на перерыв.

В перерыве досталось вратарю «Лиона» Антони Лопешу. Лопеш не отмалчивался: он отвечал руганью на оскорбления, а потом пошёл разбираться к руководителю службы безопасности «Бастии». Кстати, в декабре во время матча с «Метцем» в Лопеша с трибун бросили файер.

Человек на видео – руководитель службы безопасности «Бастии» Антони Агостини. Человек в костюме – один из сотрудников службы безопасности. Человек в оранжевой манишке, который на 23-й секунде видео бьёт футболиста «Лиона» ногой, а потом рукой – стюард, в чьи обязанности входит обеспечение порядка.

Официальное заявление руководства «Бастии» по скандалу в матче с «Лионом»

Через два дня после матча, в понедельник, Агостини скажет, что просто хотел успокоить Лопеша и призывал его не провоцировать фанатов. К сожалению, кроме этого в его обязанности также входит собственно обеспечение безопасности футболистов. С этим было хуже, ведь на поле опять оказались ультрас. В итоге игроки «Лиона» отказались выходить на второй тайм. Матч не был доигран. Санкции в отношении «Бастии» сейчас рассматриваются футбольным союзом Франции. Впрочем, идущую на последнем месте команду трудно напугать снятием очков или дисквалификацией трибуны.

Автобус пригнали вплотную к выходу со стадиона, полиция не могла гарантировать безопасность игроков. Пока они бежали к автобусу, в них летел мусор и бутылки. Когда автобус «Лиона» наконец уехал, беспорядки не прекратились, полиция применила слезоточивый газ.

По итогам инцидента три футболиста «Лиона» написали заявления в полицию. Это Жан-Филипп Матета, который получил удар по лицу от стюарда, запасной вратарь Матьё Горжелен и Антони Лопеш.

Чтобы закончить историю, осталось упомянуть последнюю деталь: на тот момент тренер «Бастии» Франсуа Чикколини после выездного поражения от «Лиона» в первом круге обещал «разобраться с гостями по-мужски» дома на Корсике.

Это можно списать на эмоции, но проблема в том, что работа службы безопасности в Европе вызывает вопросы не только на проблемной Корсике. В Испании полиция несколько часов не могла прекратить беспорядки, устроенные английскими фанатами в центре города. На той неделе перед матчем Лиги чемпионов случились взрывы в Дортмунде, которые не имеют отношения к фанатам, но имеют прямое отношения к обязанностям правоохранительных органов. Это тоже проблемные регионы? Или работа сотрудников правоохранительных органов на футбольных мероприятиях не готова к современным вызовам?

Матч «Боруссия» Д — «Монако» перенесён из-за взрыва бомбы. Что происходит
Всё, что сейчас известно о взрыве в Дортмунде, — в одном материале.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Бастия Лион ФК Бешикташ Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
18 апреля 2017, вторник
13:07 Виалли назвал «Ювентус» самой сильной командой Европы
12:57 Пономарёв: В. Березуцкий обязательно должен сыграть на чемпионате мира — 2018
12:43 Испанцы рассудят «МЮ» и «Андерлехт», сербы — «Бешикташ» и «Лион»
12:41 20 апреля клубы УПЛ проголосуют за новый формат
12:40 Петер Шмейхель: неважно, сильнее ли мой сын Облака, важен выход в полуфинал
12:21 Ватцке: у «Боруссии» Д не самые большие шансы на победу в матче с «Монако»
12:12 УФАС: очень многие работы на «Крестовском» потребуют переделки
12:11 Тренер «Химок»: слова Черевченко? Нет термина «незаслуженная победа»
12:11 «Милан» заплатит € 15 млн за защитника «Вильярреала» Мусаккио
12:09 Рубен: я был «галактико», но в «Реале» этого не поняли
11:59 Виалли: Дибала может стать новым Дель Пьеро
11:56 Неймар рекомендует «Барселоне» наставника сборной Бразилии Тите
11:27 «Арсенал» прошлым летом не смог купить Канте из-за зарплаты француза
11:20 Уилшир: религия помогла мне перебороть травмы
11:16 «Бирмингем» объявил о назначении Реднаппа на пост главного тренера
11:14 «Локомотив» предлагает болельщикам за 4250 рублей посетить финал Кубка России
11:11 Президент «Торино» раскритиковал Харта за ошибку в матче с «Кротоне»
11:03 Марсело: был бы очень рад когда-нибудь играть за «Ботафого»
10:47 Гайтан: у «Атлетико» есть преимущество над «Лестером», но пока ничего не решено
10:46 «Интер» готов предложить Симеоне и Конте контракт с зарплатой € 10-11 млн
10:43 Хёнесс: всё равно, кто выйдет на поле в матче с «Реалом»
10:40 Вальверде покинет пост главного тренера «Атлетика»
10:34 Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы
10:15 Моджи: Дибала не будет играть в «Реале» или в «Барселоне»
10:13 Владелец «ПСЖ» провёл переговоры с представителями Алексиса
10:09 Промес поздравил «Спартак» с 95-летием
09:56 Тихонов отсутствовал на победном матче «Енисея» с «Мордовией» из-за болезни
09:55 Альбертини: «Ювентус» — не «ПСЖ», и «Барселоне» на сей раз придётся сложнее
09:48 Благоустройство «Ростов Арены» обойдётся в 1,3 млрд рублей
09:32 Косельни: пусть победа над «Мидлсбро» не совершенна, но она важна для «Арсенала»
09:30 Каряка: на многие вещи я смотрю с позиции футболиста
09:24 Рэмси: «Арсеналу» по силам выиграть оставшиеся матчи в АПЛ
09:07 «Эвертон» хочет заработать на продаже Лукаку £ 100 млн
08:54 Подруга Месси открыла обувной магазин совместно с женой Суареса
08:53 «Реал» мог купить Левандовского за € 20 млн, но не хотел расставаться с Бензема
08:50 Наставником «Барселоны» может стать ван Бронкхорст
08:45 Марио Гомес не возражает против продления контракта с «Вольфсбургом»
08:39 Моджи: проблема «Барселоны» в том, что у неё нет тренера
08:32 Симеоне: переход Гризманна в «МЮ»? Этот вопрос нужно адресовать ему
08:30 Джанашия: раньше помогали «Спартаку», судьи принимали решения в одну сторону
08:05 Г. Невилл: Азар слишком робок, чтобы быть таким эгоистом, как Месси или Роналду
07:25 Лэмпард: Терри — величайший капитан в истории «Челси»
07:23 Х. Алонсо: преимущество «Баварии» в Бундеслиге не влияет на нас негативно
07:22 Касемиро призвал игроков «Реала» сосредотачиваться не только на Левандовском
07:09 Ж. Баптиста: Серхио Рамос добился всех своих успехов работой
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
"Спартак" - чемпион?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+