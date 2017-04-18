Диджей «Спартака»: музыка на «Открытие Арене» – моя зона ответственности

В рамках серии материалов о профессиях в российском футболе мы уже рассказали истории краснодарского фотографа Алексея Шрамко и голоса московского «Спартака» Макса Орлова. Героем сегодняшнего интервью стал официальный диджей красно-белых Дэни DJ DWords, который вот уже второй сезон отвечает за музыку на «Открытие Арене».

«Спартак» — «Зенит» — 2:1. Как это было Всё, что происходит в дерби двух столиц и вокруг него — в прямом эфире на «Чемпионате»: фото, видео, новости от наших корреспондентов.

– «Спартак» обыграл «Зенит» со счётом 2:1. Теперь красно-белые точно чемпионы?

– Для меня эта победа имеет очень большое значение. До этого я не делал никаких прогнозов на сезон, просто получал удовольствие от игры. Даже в крупных поражениях не было такой тоски, какая была в прошлых сезонах. Матч с «Зенитом» показал, что мы, скажем так, действительно находимся на пути к чемпионству. А праздновать будем уже в мае.

– Уже есть идеи, как будете отмечать?

– Пока ещё об этом не думал. Надеюсь присоединиться к проходу армии болельщиков, когда команда на клубном автобусе едет с трофеем по городу, и фанатским отмечаниям, которые приняты во всей Европе. Но это из разряда пожеланий. А так хочется отмечать с друзьями, вместе с которыми хожу на стадион уже больше 10 лет. Праздновать будет весь город, поиск места проблемой не станет.

– Не обидно, что «Спартаку» опять забил Дзюба?

– Это сложная история с точки зрения отношений игрока с клубом. Как болельщику, мне было неприятно, что он перешёл в стан нашего злейшего врага. Но забил и забил. Мне был важен результат. Как говорит Массимо Каррера, была сильная командная игра, мы выступили достойно и по праву заслужили три очка. Это отметили даже футболисты «Зенита» и Мирча Луческу, что крайне редко случалось за последние лет пять.

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– С чего началась ваша любовь к «Спартаку»?

– Я ярый болельщик с юного возраста. Помню все наши большие сражения в Лиге чемпионов на «Лужниках». В детстве дедушка показывал мне футбольные матчи «Спартака», хотя сам он из Рязани. Красно-белых тогда тренировал Олег Романцев, команда показывала потрясающую игру и постоянно становилась чемпионом. Я сразу влюбился, а когда стал постарше, начал самостоятельно ходить на стадион.

– Когда команда перестала завоёвывать трофеи, была мысль начать болеть за другой клуб?

– Нет, ни в коем случае. Если ты предан своему клубу, то будешь с ним в любые минуты и не изменишь взглядов. Любовь и преданность только так и закаляются. А в этом сезоне мы получили вознаграждение за все те неудачи, которые нас преследовали, в виде большого отрыва от преследователей, уверенной игры и замечательного настроя. «Спартак» показывает превосходный уровень футбола и командного духа. В моём понимании красно-белые — это команда, где футболисты дружны в раздевалке и готовы биться на поле друг за друга и за тренера. Сейчас я это вижу. Мне безумно приятно, и я никогда не пожалею о своём выборе.

– Приближающееся чемпионство «Спартака» – это окончание чёрной полосы или результат работы Карреры?

– Массимо сделал очень много в плане духа и тактических инноваций. Он сплотил команду, о чём говорят и наши лидеры, например Денис Глушаков. Поэтому я бы отметил его работу и хотел бы отдельно поблагодарить игроков за их преданность и самоотдачу, которые важны для болельщиков и лично для меня.

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– Что для вас как для болельщика значит быть официальным диджеем «Спартака»?

– Это огромная гордость! Я работал в большом количестве ночных клубов, ресторанов, пишу музыку, но получить такой статус – официальный диджей «Спартака» – это сбывшаяся мечта. Когда через 10 лет карьеры кажется, что очень многого достиг, приятно оказаться в любимом клубе, которому ты предан. Это не описать словами.

– Как появился такой вариант?

– Мне поступило предложение от диктора «Открытие Арены» Макса Орлова. Он знал, что я преданный болельщик и неплохой диджей. Кто-то не смог, и у меня появилась возможность выйти на замену. Я ей воспользовался и уже второй сезон являюсь игроком основы, если выражаться футбольной терминологией.

– В интервью «Чемпионату» Макс Орлов рассказал, что на дикторе лежит большая ответственность, так как словами или даже интонацией можно непроизвольно спровоцировать конфликт. Какая ответственность лежит на диджее?

– Она сопоставима с той, которая лежит на дикторе. Использование любого аудио- и визуального сопровождения чётко регламентируется. Я понимаю, что если поставлю какую-либо песню в адрес «Зенита», ЦСКА или «Динамо» и начнутся беспорядки, то это чревато для клуба штрафными санкциями. Нужно здраво подходить к тому, чем занимаешься, и не подставлять клуб своими действиями. Поэтому я тщательно отбираю любой контент, который потом могу поставить перед матчем, и ограничиваюсь танцевальной музыкой, которая подходит для всех болельщиков.

– Какие ещё существуют ограничения? Например, Басту нельзя ставить на матчи с «Ростовом»?

– Нет, такого нет. Есть обидные песни про любой футбольный клуб. Нельзя ставить то, что может разжечь конфликт. Надо соблюдать тонкую грань. Макс правильно сказал: одно неверное движение — и вспыхивает конфликт. В футболе эмоции всегда кипят.

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– Матч с «Зенитом» посетило 43 333 человека. Для вас как для диджея мощная была атмосфера?

– Когда на «Открытии» проходят большие матчи, атмосфера всегда очень раскалённая. Это чувствуется по числу болельщиков на трибунах. В воскресенье стадион быстро наполнился. Было очень приятно, и хотелось бы, чтобы так было всегда. Обычно я начинаю играть за полтора часа до свистка, и вчера к этому времени арена была заполнена на треть. К концу выступления была ещё более приятная картина. Это неудивительно, ведь «Спартак» всегда был и останется командной, на которую ходит больше всего болельщиков. Поддержка чувствуется на каждом матче, и её хочется выделять и выделять. Перформансы, которые устраивают ребята на секторах, – это очень круто. Даже по сравнению с европейскими клубами мы одни из первых по такому горячему «саппорту».

– Кто заказывает музыку на «Открытии»?

– Никто. Это полностью моя зона ответственности. Подписали контракт, потому что всем понравилось, что я играю, и болельщикам в том числе. Потом уже появилось дальнейшее понимание, какая музыка подходит для нашей арены. Рад, что она пришлась по душе и активным болельщикам, и тем, кто ходит на стадион семьями.

– Как проходил подбор музыки на воскресный матч?

– Исключительно с точки зрения энергетики и той музыки, которую мне хотелось бы сыграть на большом стадионе. Я хотел, чтобы это была некая история, которая развивается по мере заполнения арены. Начиналось всё спокойно, а закончилось довольно жёсткими танцевальными треками, которые подводили всех к тому, что их ждёт великая битва двух сильных клубов.

– Помимо «Спартака» вы также работали на матчах сборной против Литвы и Ганы. Как так вышло?

– «Открытие» выступало принимающей стороной, и мне как человеку, который с ней знаком и постоянно на ней выступает, поступило соответствующее предложение от РФС. Я не стал отказываться, ведь это большая честь дебютировать в клубе и попасть в сборную.

– По ощущениям какие различия между работой на матчах «Спартака» и сборной?

– Люди, преданно болеющие за «Спартак» на северной трибуне, создают уникальную атмосферу. За сборную болеют не так активно, контингент более спокойный. К тому же сборная играла товарищеский матч, и атмосфера была более спокойной и дружелюбной и менее напряжённой.

– Ещё не приглашали поработать на Кубке конфедераций и чемпионате мира?

– Пока нет, но надеюсь, что такое предложение поступит. И я с радостью соглашусь.

– Диджеи в футбольных клубах – насколько это частая практика?

– Я узнавал у всех знакомых, которые в меру своей работы могут бывать на выездных матчах. В Европе существует такая практика, а вот у нас – не слышал. Вроде у ЦСКА есть человек, который в похожем формате ставит музыку. Странно, что большие клубы России не поддерживают творческие инициативы. Это же здорово с точки зрения привлечения болельщиков.

– Знакомы лично с кем-то из футболистов «Спартака»?

– Ну как… Промес, Боккетти, Адриано… Не могу сказать, что мы приятели или друзья, но на уровне «Привет, можно сфотографироваться?» – да.

– Не просят какую-то определённую музыку поставить перед матчами?

– Я пытался разузнать их предпочтения, но они настолько сконцентрированны на матчах и игре, что им не до этого. Каждый настраивается по-своему, поэтому я в первую очередь выступаю для болельщиков. Для меня это огромная гордость.

– Чувствуете себя частью команды?

– Честно говоря, да. И мне от этого очень приятно.