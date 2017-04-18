Золото на арене ЦСКА? В каком туре «Спартак» станет чемпионом

Вопрос дня. «Спартак – чемпион? «Спартак» победил «Зенит» и оторвался от второго места на 10 очков. Уже можно вешать на игроков красно-белых золотые медали?

24-й тур. «Ростов» – «Спартак»

Букмекерские котировки: 3.035 – 2.99 – 2.76.

Личные встречи с сезона-2011/12: +4=1-6, 13:13.

Вероятность чемпионства: 0%

В ближайшем туре «Спартак» пока чемпионство не оформит, даже если «армейцы» проиграют в Уфе, а «Зенит» — «Уралу» в дебютном матче на «Крестовском». Скорее всего, оба конкурента «Спартака» возьмут три очка, тогда как красно-белые будут пытаться прервать нулевую серию «Ростова». Сделать это, особенно на «Олимпе-2», будет очень сложно, поэтому самый вероятный счёт — 0:0.

25-й тур. «Спартак» – «Урал»

Букмекерские котировки: 1.296 – 5.85 – 11.5.

Личные встречи с сезона-2011/12: +4=0-3, 6:4.

Вероятность чемпионства: 1%

После зимы «Урал» выглядит неплохо — команда полностью обезопасила себя от зоны вылета и уверенно вышла в финал Кубка страны во многом благодаря новому форварду из ФНЛ Владимиру Ильину. Но зацепиться за очки на «Открытие» команде Тарханова будет невероятно сложно. В то же время «Зенит» сыграет в гостях у «Оренбурга», а ЦСКА проведёт генеральную репетицию московского дерби с «Локомотивом». Так что отрыв спартаковцев от конкурентов вряд ли уменьшится, но для чемпионства этого мало. Речь пока может идти только о теоретических шансах.

«Из-за группы сектантов не хотелось бы, чтобы «Спартак» стал чемпионом» Нервы Луческу, «дурдом» в «Зените», Петрушка Иванович, а также другие перлы 23-го тура РФПЛ.

26-й тур. ЦСКА – «Спартак»

Букмекерские котировки: 2.79 – 3.34 – 2.71.

Личные встречи с сезона-2011/12: +7=2-4, 19:15.

Вероятность чемпионства: 10%

В этом сезоне Виктор Гончаренко уже обыгрывал «Спартак», обладая намного более скромными ресурсами в Уфе. Тогда на «Открытие» всё решил гол Фатаи. Теперь белорусский тренер борется за чемпионство, и последний шанс перевернуть положение в РФПЛ будет на домашнем стадионе ЦСКА. Даже если «Спартаку» удастся во второй раз за сезон обыграть «армейцев», чемпионами красно-белые станут только при условии, что «Томь» отберёт очки у «Зенита». Если, конечно, конкуренты не оступятся раньше.

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27-й тур. «Спартак» – «Томь»

Личные встречи с сезона-2011/12: +3=1-1, 9:4.

Вероятность чемпионства: 30%

При условии сохранения 10-очкового отрыва от ЦСКА и/или «Зенита» чемпионства спартаковцы завоюют именно в матче с «Томью». В том же туре «армейцы» едут в Пермь, а «Зенит» принимает «Терек». Томская команда, настроенная на вылет, только дважды в истории отбирала очки у «Спартака», и вряд ли сделает это снова.

28-й тур. «Амкар» – «Спартак»

Личные встречи с сезона-2011/12: +3=1-7, 13:17.

Вероятность чемпионства: 50%

«Амкар» не пропустил ни одного гола дома в первом круге, отобрал очки у ЦСКА, «Ростова» и «Зенита». «Спартаку» в Перми легко не будет, если к тому моменту судьба чемпионства ещё не будет решена. В то же время конкурентов красно-белых в 28-м туре ждут матчи полегче: ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом», «Зенит» — с самарскими «Крыльями».

29-й тур. «Спартак» – «Терек»

Личные встречи с сезона-2011/12: +4=3-4, 16:13.

Вероятность чемпионства: 75%

Вряд ли чемпионская интрига затянется до последнего тура. Наиболее вероятный сценарий: «Спартак», сохранивший отрыв от ЦСКА / «Зенита» больше чем в три очка, обыгрывает «Терек» и сразу на домашнем стадионе получает золото РФПЛ.

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30-й тур. «Арсенал» – «Спартак»

Личные встречи с сезона-2011/12: +1=0-2, 1:6.

Вероятность чемпионства: 90%

Нынешний отрыв в 10 очков «Спартак» может проиграть только самому себе. Тем не менее именно последний матч сезона в Туле всё ещё может стать для красно-белых «золотым». Растеряв преимущество, «Спартак» получит нервную игру — тульский «Арсенал» болтается около зоны вылета и будет биться за любую возможность выйти в стыки, а не покинуть РФПЛ напрямую. Параллельно с матчем в Туле «армейцы» будут играть с «Анжи», а «Зенит» приедет к «Локомотиву».