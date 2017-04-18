Начо поставить. Всё, что нужно знать об ответных матчах Лиги чемпионов

Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Коротко рассказываем последние новости о командах: в какой форме они подходят к матчам, какие кадровые решения можно ждать от тренеров.
«Реал» — «Бавария»
Это может быть последний матч Хаби Алонсо в ЛЧ
Если «Бавария» не пройдёт «Реал». Хаби заканчивает карьеру летом, и нынешний розыгрыш Лиги чемпионов – его последняя возможность выиграть турнир с «Баварией». Правда, до этого он уже выигрывал Лигу с «Ливерпулем» и «Реалом».
Хаби Алонсо: «Мы знаем, как остановить «Реал». Постараемся исправить ошибки первого матча».
Перед матчем испанец вселяет в болельщиков уверенность: «Мы знаем, как остановить «Реал». Постараемся исправить ошибки первого матча. Нам нужно быть на высоте. Знаем, что «Реал» может забить в любой момент. Это ничего не меняет – нам нужно забивать больше одного гола в любом случае».
Роберт Левандовски наконец вернулся
Его очень не хватало «Баварии» в первом матче. Томас Мюллер проявил себя слишком командным игроком – чаще играл в подыгрыше, чем завершал атаки и не играл на опережение, к такому стилю центрфорварда остальная команда просто не привыкла.
Было бы самонадеянно прогнозировать, хватит ли участия поляка в ответном матче, чтобы перевернуть результат. Но с ним «Баварии» точно будет проще показывать свой футбол, который сочетает владение мячом с вертикализацией атак на завершающей стадии. Левандовски – второй, после Криштиану Роналду, самый вероятный автор гола в этом матче по мнению букмекеров. Его возвращение отметил и Карло Анчелотти: «Левандовски в порядке. Он поможет нам, мы будем играть в свой футбол».
Карло Анчелотти сказал, что при подготовке к матчу команда уделила внимание стандартам у своих ворот. «Это опасное оружие «Реала», у них есть Серхио Рамос. Мы должны быть внимательны».
В центре защиты «Реала» опять сыграет Начо
Испанец провёл два разных тайма в Мюнхене. В первом он выглядел явно растерянным, один раз обрезал команду и проиграл несколько единоборств. В том числе Артуро Видалю, когда чилиец открыл счёт. Во втором тайме, видимо освоившись, заиграл намного увереннее и даже начал подключаться к атакам.
Кто заменит Гарета Бэйла?
«Я уже знаю, кто это будет, но не скажу». Зинедин Зидан дразнит журналистов, а многие болельщики предполагают, что на его позиции сыграет Иско. Такого же мнения редакция мадридской газеты Marca.Он придаст игре баланс, которые не помешает «Реалу», учитывая преимущество в счёте и атакующий потенциал баварских флангов. Арьен Роббен уже проанонсировал трудное начало матча для «Реала»: «Мы должны забить быстро, в первом же моменте». Не стоит удивляться, если Зидан действительно выпустит на позицию инсайда номинального полузащитника. Другие варианты на позицию Бэйла: Лукас Васкес, Марко Асенсио и Хамес Родригес.
«Бавария» на выходных дала отдохнуть нескольким футболистам основы, «Реал» сыграл в Примере резервным составом.
«Реал» и «Бавария» отдохнули
В игре с хихонским «Спортингом» Зидан выставил условно второй состав (кроме пары центральных защитников – им просто нет альтернативы). Условно – потому что запас «Реала» — это Хамес Родригес, Фабио Коэнтрау, Альваро Мората и другие игроки, которые в другом клубе имели бы 100% место в старте. Карло Анчелотти в матче Бундеслиги сделал пять изменений по сравнению с поражением от «Реала». Обе команды подойдут к матчу отдохнувшими.
«Лестер» — «Атлетико»
«Эффект Шекспира» закончился
После увольнения главного волшебника Англии лучшего тренера года по версии УЕФА «Лестер» оказался под огнём критики. Игроки так стремились доказать, что они не причастны к увольнению тренера и не «сливали» его, что, играя по той же тактике и в том же составе, после его ухода выиграли пять матчей подряд. Фантастический результат, но, похоже, эмоциональный заряд исчерпан. Последние три матча «Лестер» не выиграл, проиграв два из них. В игре с «Кристал Пэлас» гости упустили преимущество в два гола.
При этом «Лестер» остаётся исключительно оборонительной командой – в той же игре с «Кристал Пэлас» позволил сопернику владеть мячом 60% времени и играл в пас с точностью 64%. Англичание отлично упирались в Мадриде, мало чем уступив «Атлетико» — но проиграли после ошибочного пенальти, и теперь должны атаковать.
Участие Уэса Моргана под вопросом
Капитан «Леста» пропустил месяц, и рассчитывал восстановиться к ответному матчу с «Атлетико». Но ясности до сих пор нет. Крэйг Шекспир заявил, что решит, кого выпустить в пару к Роберту Хуту непосредственно перед матчем. Впрочем, Йоан Бенаулан заменил его почти без потерь по статистическим показателям. Очевидно, что возвращение капитана нужно «Лестеру» не только с точки зрения тактики, но и эмоционально. Именно поэтому тренер не исключает его участия в матче.
«Атлетико» ротировал состав перед матчем
Диего Симеоне очень редко прибегает к ротации. Пару лет назад это было объяснимо короткой скамейкой, но сейчас больше похоже на тренерский стиль. Аргентинец постоянно использует по ходу сезона группу в 14-15 игроков, в которую редко добавляются новые имена. Но в последних матчах «Атлетико», даже добиваясь результата, выглядел тяжеловато, и Симеоне изменил своим привычкам. На выходных против «Осасуны» играли Ян Облак и основная четвёрка защитника, а также Фернандо Торрес и Феррейра-Карраско, остальные пять игроков редко появлялись в основе, и вряд ли выйдут с первых минут сегодня.
Персональная опека Гризманна и Варди
Обе команды очень зависят от своих лучших бомбардиров. В первом матче они находились под такой жёсткой опекой, что вдвоём нанесли всего один точный удар по воротам (у «Лестера» на всю команду ни одного точного удара). Британские журналисты ожидают, что в ответном матче оба тренера могут приставить к самым опасным соперникам персональную охрану. Симеоне отметил, что даже в этом случае он не сомневается своём форварде: «Гризманн достаточно умён для того, чтобы найти свободное пространство, когда ему пытаются помешать. Думаю, это не станет для него проблемой».
«Всё решат мелочи»
Диего Симеоне, по обыкновению, перед матчем держится с подчёркнутым уважением к сопернику. Он сказал, что обе команды похожи, «обе живут мелочами», поэтому игра будет равной, и результат могут решить детали.
Крэйг Шекспир: «Букмекеры Букмекеры уже ошиблись насчёт нашей команды. Может, ошибутся ещё раз. Мы будем рады дать людям заработать».
Крэйг Шекспир пошутил, когда комментировал шансы своей команды выйти в полуфинал. Большинство букмекеров в Британии дают не более 10% на выход «Лестера», и Шекспир заявил: «Букмекеры уже ошиблись насчёт нашей команды. Может, ошибутся ещё раз. Мы будем рады дать людям заработать».