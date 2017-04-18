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«Бавария» — «Реал»
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Начо поставить. Всё, что нужно знать об ответных матчах Лиги чемпионов

Ваш краткий гид по ответным матчам четвертьфиналов Лиги чемпионов.
18 апреля 2017, вторник. 16:00. Футбол

Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Коротко рассказываем последние новости о командах: в какой форме они подходят к матчам, какие кадровые решения можно ждать от тренеров.

«Реал» — «Бавария»

Это может быть последний матч Хаби Алонсо в ЛЧ

Если «Бавария» не пройдёт «Реал». Хаби заканчивает карьеру летом, и нынешний розыгрыш Лиги чемпионов – его последняя возможность выиграть турнир с «Баварией». Правда, до этого он уже выигрывал Лигу с «Ливерпулем» и «Реалом».

Хаби Алонсо: «Мы знаем, как остановить «Реал». Постараемся исправить ошибки первого матча».

Перед матчем испанец вселяет в болельщиков уверенность: «Мы знаем, как остановить «Реал». Постараемся исправить ошибки первого матча. Нам нужно быть на высоте. Знаем, что «Реал» может забить в любой момент. Это ничего не меняет – нам нужно забивать больше одного гола в любом случае».

7 причин, почему мы будем скучать по Хаби Алонсо
Последний настоящий скаузер завершит карьеру летом. Но скучать по нему будут не только в Ливерпуле, Мадриде или Мюнхене.

Роберт Левандовски наконец вернулся

Его очень не хватало «Баварии» в первом матче. Томас Мюллер проявил себя слишком командным игроком – чаще играл в подыгрыше, чем завершал атаки и не играл на опережение, к такому стилю центрфорварда остальная команда просто не привыкла.

Было бы самонадеянно прогнозировать, хватит ли участия поляка в ответном матче, чтобы перевернуть результат. Но с ним «Баварии» точно будет проще показывать свой футбол, который сочетает владение мячом с вертикализацией атак на завершающей стадии. Левандовски – второй, после Криштиану Роналду, самый вероятный автор гола в этом матче по мнению букмекеров. Его возвращение отметил и Карло Анчелотти: «Левандовски в порядке. Он поможет нам, мы будем играть в свой футбол».

Карло Анчелотти сказал, что при подготовке к матчу команда уделила внимание стандартам у своих ворот. «Это опасное оружие «Реала», у них есть Серхио Рамос. Мы должны быть внимательны».

В центре защиты «Реала» опять сыграет Начо

Испанец провёл два разных тайма в Мюнхене. В первом он выглядел явно растерянным, один раз обрезал команду и проиграл несколько единоборств. В том числе Артуро Видалю, когда чилиец открыл счёт. Во втором тайме, видимо освоившись, заиграл намного увереннее и даже начал подключаться к атакам.

Кто заменит Гарета Бэйла?

«Я уже знаю, кто это будет, но не скажу». Зинедин Зидан дразнит журналистов, а многие болельщики предполагают, что на его позиции сыграет Иско. Такого же мнения редакция мадридской газеты Marca.Он придаст игре баланс, которые не помешает «Реалу», учитывая преимущество в счёте и атакующий потенциал баварских флангов. Арьен Роббен уже проанонсировал трудное начало матча для «Реала»: «Мы должны забить быстро, в первом же моменте». Не стоит удивляться, если Зидан действительно выпустит на позицию инсайда номинального полузащитника. Другие варианты на позицию Бэйла: Лукас Васкес, Марко Асенсио и Хамес Родригес.

«Бавария» на выходных дала отдохнуть нескольким футболистам основы, «Реал» сыграл в Примере резервным составом.

«Реал» и «Бавария» отдохнули

В игре с хихонским «Спортингом» Зидан выставил условно второй состав (кроме пары центральных защитников – им просто нет альтернативы). Условно – потому что запас «Реала» — это Хамес Родригес, Фабио Коэнтрау, Альваро Мората и другие игроки, которые в другом клубе имели бы 100% место в старте. Карло Анчелотти в матче Бундеслиги сделал пять изменений по сравнению с поражением от «Реала». Обе команды подойдут к матчу отдохнувшими.

«Лестер» — «Атлетико»

Ещё один матч-аргумент в пользу отмены правила выездного гола
Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и скучное перекатывание мяча в матчах плей-офф ЛЧ, где игру не вскрывает гол гостей.

«Эффект Шекспира» закончился

После увольнения главного волшебника Англии лучшего тренера года по версии УЕФА «Лестер» оказался под огнём критики. Игроки так стремились доказать, что они не причастны к увольнению тренера и не «сливали» его, что, играя по той же тактике и в том же составе, после его ухода выиграли пять матчей подряд. Фантастический результат, но, похоже, эмоциональный заряд исчерпан. Последние три матча «Лестер» не выиграл, проиграв два из них. В игре с «Кристал Пэлас» гости упустили преимущество в два гола.

При этом «Лестер» остаётся исключительно оборонительной командой – в той же игре с «Кристал Пэлас» позволил сопернику владеть мячом 60% времени и играл в пас с точностью 64%. Англичание отлично упирались в Мадриде, мало чем уступив «Атлетико» — но проиграли после ошибочного пенальти, и теперь должны атаковать.

Участие Уэса Моргана под вопросом

Капитан «Леста» пропустил месяц, и рассчитывал восстановиться к ответному матчу с «Атлетико». Но ясности до сих пор нет. Крэйг Шекспир заявил, что решит, кого выпустить в пару к Роберту Хуту непосредственно перед матчем. Впрочем, Йоан Бенаулан заменил его почти без потерь по статистическим показателям. Очевидно, что возвращение капитана нужно «Лестеру» не только с точки зрения тактики, но и эмоционально. Именно поэтому тренер не исключает его участия в матче.

«Атлетико» ротировал состав перед матчем

Диего Симеоне очень редко прибегает к ротации. Пару лет назад это было объяснимо короткой скамейкой, но сейчас больше похоже на тренерский стиль. Аргентинец постоянно использует по ходу сезона группу в 14-15 игроков, в которую редко добавляются новые имена. Но в последних матчах «Атлетико», даже добиваясь результата, выглядел тяжеловато, и Симеоне изменил своим привычкам. На выходных против «Осасуны» играли Ян Облак и основная четвёрка защитника, а также Фернандо Торрес и Феррейра-Карраско, остальные пять игроков редко появлялись в основе, и вряд ли выйдут с первых минут сегодня.

Персональная опека Гризманна и Варди

Обе команды очень зависят от своих лучших бомбардиров. В первом матче они находились под такой жёсткой опекой, что вдвоём нанесли всего один точный удар по воротам (у «Лестера» на всю команду ни одного точного удара). Британские журналисты ожидают, что в ответном матче оба тренера могут приставить к самым опасным соперникам персональную охрану. Симеоне отметил, что даже в этом случае он не сомневается своём форварде: «Гризманн достаточно умён для того, чтобы найти свободное пространство, когда ему пытаются помешать. Думаю, это не станет для него проблемой».

«Всё решат мелочи»

Диего Симеоне, по обыкновению, перед матчем держится с подчёркнутым уважением к сопернику. Он сказал, что обе команды похожи, «обе живут мелочами», поэтому игра будет равной, и результат могут решить детали.

Крэйг Шекспир: «Букмекеры Букмекеры уже ошиблись насчёт нашей команды. Может, ошибутся ещё раз. Мы будем рады дать людям заработать».

Крэйг Шекспир пошутил, когда комментировал шансы своей команды выйти в полуфинал. Большинство букмекеров в Британии дают не более 10% на выход «Лестера», и Шекспир заявил: «Букмекеры уже ошиблись насчёт нашей команды. Может, ошибутся ещё раз. Мы будем рады дать людям заработать».

Английские болельщики устраивают беспредел в Мадриде: видео
Всё как обычно: мусор, разбитые бутылки, оскорбление местных жителей и драки с полицией.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид Бавария Лестер Сити ФК Реал Мадрид
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