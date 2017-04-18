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175 лет назад 2016
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Братья Старостины
Фото: РИА Новости
Текст: Марк Бессонов

8 фактов о МКС – клубе, из которого родился «Спартак»

Сегодня отмечается 95-летний юбилей с момента основания клуба МКС. Сохранилось немало интересных историй о прародителе «Спартака».
18 апреля 2017, вторник. 17:00. Футбол

Споры о том, с какого момента берёт начало история «Спартака», ведутся до сих пор. Само общество «Спартак» было основано в 1935 году, однако многие фанаты красно-белых считают, что всё началось ещё в 1922 году, когда была образована команда МКС. 18 апреля отмечается 95 лет со дня основания клуба.

1. Основан рабочим-сапожником

В начале XX века район Пресни был одним из самых быстро развивающихся в Москве. Здесь проживало свыше 135 тысяч жителей и функционировало более 70 предприятий: сахарный завод, мебельная, кондитерские фабрики и железнодорожные мастерские. Именно на местной Прохоровской мануфактуре берёт начало история «Спартака».

Местный рабочий-сапожник Иван Артемьев – один из тех, благодаря кому начал развиваться футбол в стране. К этой игре Артемьев пристрастился ещё до Первой мировой и в 1921 году организовал инициативную группу для создания нового спортивного клуба, который объединил бы команды рабочих Пресненского района. В 1922-м клуб официально был основан благодаря реорганизации двух физкультурных коллективов — «Русского гимнастического общества» (РГО) и «Общества физического воспитания» пресненского футбола (ОФВ). Над названием долго спорили, но в итоге остановились на компромиссном варианте — «Московский кружок спорта Краснопресненского района». Или просто МКС.

Чтобы решить вопрос со стадионом, Иван Артемьев отправился в Пресненский райком комсомола, где работал его брат Пётр.

2. Братская команда

На призыв Артемьева откликнулись многие известные футболисты того времени – в том числе братья Старостины и один из лучших форвардов страны Павел Канунников. По воспоминаниям Николая Старостина, за клуб в период с 20-х по 30-е годы выступали братья Мошаровы, Козловы, Виноградовы, Гудовы и Степановы. Но главными творцами истории «Спартака» стали именно братья Старостины — Николай, Андрей, Пётр и Александр.

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3. Строительство стадиона

Новому клубу был необходим свой стадион – пустырь «Физичка» рядом с мануфактурой представлял совсем печальное зрелище. Чтобы решить этот вопрос, Иван Артемьев отправился в Пресненский райком комсомола, где работал его брат Пётр. Он попросил помочь отвести в полное владение МКС площадку у Пресненской заставы, заброшенную и запущенную. К этому в райкоме отнеслись с энтузиазмом, однако средства на оборудование выделять отказались: «Денег нет и не скоро будет».

Основатель "Спартака" и "Динамо"
19 августа 1895 года родился старший из пяти братьев Артемьевых – Иван Артемьев, стоявший у истоков создания двух популярнейших столичных клубов – "Спартака" и "Динамо".

В конце концов Иван Артемьев договорился, что футболистам разрешат разобрать заброшенный купеческий дом, находящийся рядом с пустырём, и использовать стройматериалы для строительства спортивного павильона. Дом разобрали, стройматериалы были готовы. Только вот денег на строительство как не было, так и не появилось.

4. Концерты для сбора средств

Вместе с правом разобрать заброшенный дом Артемьев выбил себе мандат, позволяющий проводить благотворительные концерты. Только своими силами игроки и не думали обходиться – приглашали участвовать в своих постановках актёров Большого театра, звали музыкантов и тяжелоатлетов. Однажды даже привезли настоящего медведя. Концерты шли в так называемой Большой кухне Прохоровской фабрики, где в своё время перед пресненскими рабочими выступал Владимир Ленин.

Форвард Павел Канунников продавал билеты, и продавал успешно – все хотели получить квиток из рук знаменитого нападающего. Выступали и сами футболисты – Константин Квашнин играл на балалайке, а сам Артемьев иногда пел.

5. Стройматериалы разворовали

К марту 1922 года необходимые средства были собраны. Артемьев, Старостины и другие игроки команды строили стадион сами, организовывали субботники, привлекали местную молодёжь. Правда, перед началом строительства пришлось попотеть – брёвна разобранного дома местные успели растащить на дрова. Пришлось игрокам ходить с добытой у сторожа винтовкой по адресам и требовать материалы обратно, выписывая штрафы. К счастью, после обвинений в произволе и организации террора Артемьеву и компании удалось выкрутиться. Строительство было завершено.

В новый сезон МКС входил с новым стадионом, одним из лучших в Москве.

Форвард Павел Канунников продавал билеты, и продавал успешно – все хотели получить квиток из рук знаменитого нападающего.

6. Обыграли чемпиона в первом матче

18 апреля МКС провёл свой первый матч. Товарищеский, зато против 6-кратного чемпиона Москвы – Замоскворецкого клуба спорта (ЗКС). Каково же было удивление зрителей, когда новый клуб победил мастодонтов — 3:2. Тогда о заявившемся в класс «Б» МКС начала говорить вся Москва.

Первый официальный матч МКС провёл спустя пять дней – против того же ЗКС в Кубке открытия, предварявшем новый сезон. Тот турнир, на который заявились шесть команд, носил необычный формат. Перед началом матча все они соревновались в различных дисциплинах: удар, обводка, выбрасывание мяча, пас, бег эстафета. Больше всего очков набрали МКС и ЗКС, которые и сошлись в финальном матче. Пропустив с пенальти, игроки МКС забили пять ответных.

7. Проиграли первое дерби с будущим ЦСКА

По окончании весеннего первенства Москвы было разыграно абсолютное чемпионство среди победителей в классах «А», «Б», «В» и «Г». В финале МКС, не потерпевший до этого ни одного поражения за свою непродолжительную историю, встретился с победителем класса «А» ОЛЛС, из которого чуть позже произрастёт ЦСКА. Перед игрой прошёл сильный ливень, представители команд долго решали, проводить игру сейчас или перенести на более поздний срок. Но зрители уже собрались, делать было нечего, и игроки всё же вышли на поле. В тот день МКС потерпел первое поражение, проиграв 2:4. Однако это было лишь начало долгой истории главного столичного дерби. Через год команда пробилась в класс «А», перешла под управление Пресненского комсомола и сменила название на «Красная Пресня». А в 1935-м с подачи Николая Старостина клуб получил имя римского гладиатора, которое носит до сих пор.

Перед началом матча все они соревновались в различных дисциплинах: удар, обводка, выбрасывание мяча, пас, бег эстафета.

8. Wi-Fi на «Открытие Арене»

Своей историей в клубе дорожат и берегут её. На сайте «Спартака» годом основания считается именно 1922-й. И маленькая журналистская тайна – пароль скрытого Wi-Fi на стадионе «Открытие Арена» содержит эти самые цифры. Только никому.

В статье использованы материалы Fanat1k.ru.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак
Новости. Футбол
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