Кокорин-девушка, Роналду-старик: футболисты и тренеры в FaceApp

Приложение для смартфонов FaceApp появилось ещё в январе этого года, но за последние дни приобрело огромную популярность. С помощью FaceApp можно искажать лица людей – заставлять улыбаться, менять пол и возраст. Мы прогнали через приложение фото известных футболистов и тренеров.
Коллаж: настоящий Смолов, женский Смолов, старый Смолов, молодой Смолов. Надо заметить, что Фёдор был бы достаточно симпатичной девушкой.
Уникальное фото – улыбающийся Бердыев. А вот юный Бердыев похож на предводителя корейского народа.
Глушаков много десятилетий спустя – это тоже похороны?
Однажды Месси станет старым. Такое ощущение, что он и в 70 лет будет показывать космический футбол.
Молодой Буффон. Ради этой фотографии уже стоило создавать приложение.
Фильтр hot делает человека сексуальнее. Хотя большинство людей почти не меняются. А вот Моуринью стал действительно горячим.
Надо признать, что Ибрагимович был бы не такой красивой девушкой, как Смолов или Глушаков.
Если бы у настоящего Роналду была улыбка как на последнем фото, то едва ли он получал бы столько рекламных контрактов.
Есть мнение, что Суаресу не идёт красная губная помада. Из достойного футболиста превращается в представителя какой-то сомнительной профессии.
Молодой Левандовски чем-то похож на Алексея Миранчука. И на Антона Миранчука тоже. Совпадение?
Самая некрасивая девушка – Пепе. А ещё по версии FaceApp португалец выглядел примерно одинаково сейчас и в юности.
А когда Кокорину будет 70 лет, его всё равно будут называть перспективным?
У Дзюбы-девушки глаза яркие, как высказывания натурального Артёма.
Ну и главное. Теперь мы знаем, как выглядят футболисты во время симуляций.
Свои вариации на тему известных футболистов присылайте на askchampionat@rambler.ru. Мы опубликуем их во второй части материала.