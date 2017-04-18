Кокорин-девушка, Роналду-старик: футболисты и тренеры в FaceApp

Теперь Бердыев улыбается, а Буффон выглядит моложе Доннаруммы. Приложение FaceApp делает невозможное.

Приложение для смартфонов FaceApp появилось ещё в январе этого года, но за последние дни приобрело огромную популярность. С помощью FaceApp можно искажать лица людей – заставлять улыбаться, менять пол и возраст. Мы прогнали через приложение фото известных футболистов и тренеров.

Коллаж: настоящий Смолов, женский Смолов, старый Смолов, молодой Смолов. Надо заметить, что Фёдор был бы достаточно симпатичной девушкой.

Уникальное фото – улыбающийся Бердыев. А вот юный Бердыев похож на предводителя корейского народа.

Глушаков много десятилетий спустя – это тоже похороны?

Однажды Месси станет старым. Такое ощущение, что он и в 70 лет будет показывать космический футбол.

Молодой Буффон. Ради этой фотографии уже стоило создавать приложение.

Фильтр hot делает человека сексуальнее. Хотя большинство людей почти не меняются. А вот Моуринью стал действительно горячим.

Надо признать, что Ибрагимович был бы не такой красивой девушкой, как Смолов или Глушаков.

Если бы у настоящего Роналду была улыбка как на последнем фото, то едва ли он получал бы столько рекламных контрактов.

Есть мнение, что Суаресу не идёт красная губная помада. Из достойного футболиста превращается в представителя какой-то сомнительной профессии.

Молодой Левандовски чем-то похож на Алексея Миранчука. И на Антона Миранчука тоже. Совпадение?

Самая некрасивая девушка – Пепе. А ещё по версии FaceApp португалец выглядел примерно одинаково сейчас и в юности.

А когда Кокорину будет 70 лет, его всё равно будут называть перспективным?

У Дзюбы-девушки глаза яркие, как высказывания натурального Артёма.

Ну и главное. Теперь мы знаем, как выглядят футболисты во время симуляций.

Тест. Угадай футболиста по аватарке Мы выбрали действующих и бывших футболистов с самыми интересными аватарками в мессенеджере Whatsapp. Определите, кому они принадлежат.

Свои вариации на тему известных футболистов присылайте на askchampionat@rambler.ru. Мы опубликуем их во второй части материала.