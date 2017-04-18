Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 23-го тура РФПЛ

Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 21-го тура РФПЛ Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи 21-го тура РФПЛ.

Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 22-го тура РФПЛ Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи 22-го тура РФПЛ.

Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи 23-го тура РФПЛ. Тура, в котором московский «Спартак» переиграл на своём поле питерский «Зенит» (2:1) и открыл себе дорогу к чемпионскому титулу, ЦСКА разошёлся миром с «Ростовом» (0:0) и поднялся на вторую строчку таблицы, а «Краснодар» переиграл на выезде казанский «Рубин» (1:0) и сократил отставание от «армейцев» и команды Мирчи Луческу.

Ну а кроме того, «Локомотив» Юрия Сёмина разгромил на выезде тульский «Арсенал» (3:0), блестяще выступающий по весне «Урал» скромно одолел дома «Томь» (1:0), «Анжи» уступил на своём поле «Крыльям Советов» (1:3), «Оренбург», благодаря автоголу соперника, вырвал три очка у «Терека» (2:1), а «Уфа» и «Амкар» разошлись миром в Перми (1:1).